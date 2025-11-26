Виртуальный BMW iX5 2027 удивляет стилем – чем он отличается от Neue Klasse iX3

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

26 ноября 2025, 13:39

BMW готовит iX5 2027 года с новым дизайном и намеками на будущее марки

BMW готовит iX5 2027 года с новым дизайном и намеками на будущее марки

Виртуальный BMW iX5 2027 удивляет стилем – чем он отличается от Neue Klasse iX3

BMW готовит iX5 2027 года с новым дизайном и намеками на будущее марки

BMW стоит на пороге перемен. Компания прощается с редкими моделями и делает ставку на электромобили. Впереди – целая линейка Neue Klasse. Как изменится облик BMW? Почему iX5 2027 года уже обсуждают в сети? Подробности – в нашем материале.

BMW стоит на пороге перемен. Компания прощается с редкими моделями и делает ставку на электромобили. Впереди – целая линейка Neue Klasse. Как изменится облик BMW? Почему iX5 2027 года уже обсуждают в сети? Подробности – в нашем материале.

В автомобильном мире наступает переломный момент для BMW. Баварский бренд постепенно отходит от привычных моделей, таких как Z4, и создает совершенно новое семейство электрокаров. На горизонте – целая серия машин, построенных на платформе Neue Klasse, которая обещает изменить представление о будущих моделях.

Недавно компания представила второе поколение кроссовера iX3, и это событие стало отправной точкой для обсуждения планов BMW. Как сообщает autoevolution, в сети уже появились рендеры и концепты следующего крупного электрокроссовера – iX5 2027 года. Пока это фантазии лишь дизайнеров, но они дают понять, в каком направлении движется стиль BMW.

Виртуальный iX5 отличается более выразительным внешним видом по сравнению с Neue Klasse iX3. Дизайнеры сделали акцент на динамичных линиях, массивных колесных арках и фирменной решетке радиатора, которая теперь выглядит еще более футуристично. Внимание к деталям и смелым формам указывает на то, что BMW не боится экспериментировать с внешним видом своих электромобилей.

Внутри просторный салон с минималистичным дизайном и современными технологиями. По слухам, в отделке использованы экологически чистые материалы, а мультимедийная система оснащена новыми функциями, ориентированными на цифровой комфорт. Хотя пока речь идет только о концептах, эксперты уверены: серийная версия iX5 будет не менее впечатляющей.

Переход на платформу Neue Klasse означает для BMW не только смену дизайна, но и новые технические решения. Ожидается, что будущие электрокары получат более емкие аккумуляторы, увеличенный запас хода и усовершенствованные системы помощи водителю. Все это должно укрепить позиции BMW на рынке электромобилей и привлечь новых покупателей.

Пока официальной информации о дате выхода iX5 нет, но интерес к новинке уже огромен. Поклонники марки с нетерпением ждут, когда BMW раскроет все карты и покажет, каким будет их следующий флагманский электрокроссовер. Остается только следить за новостями и ждать новых подробностей.

Упомянутые марки: BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ

Похожие материалы БМВ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Тула Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться