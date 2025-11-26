Виртуальный BMW iX5 2027 удивляет стилем – чем он отличается от Neue Klasse iX3

26 ноября 2025, 13:39
BMW готовит iX5 2027 года с новым дизайном и намеками на будущее марки
BMW стоит на пороге перемен. Компания прощается с редкими моделями и делает ставку на электромобили. Впереди – целая линейка Neue Klasse. Как изменится облик BMW? Почему iX5 2027 года уже обсуждают в сети? Подробности – в нашем материале.
В автомобильном мире наступает переломный момент для BMW. Баварский бренд постепенно отходит от привычных моделей, таких как Z4, и создает совершенно новое семейство электрокаров. На горизонте – целая серия машин, построенных на платформе Neue Klasse, которая обещает изменить представление о будущих моделях.
Недавно компания представила второе поколение кроссовера iX3, и это событие стало отправной точкой для обсуждения планов BMW. Как сообщает autoevolution, в сети уже появились рендеры и концепты следующего крупного электрокроссовера – iX5 2027 года. Пока это фантазии лишь дизайнеров, но они дают понять, в каком направлении движется стиль BMW.
Виртуальный iX5 отличается более выразительным внешним видом по сравнению с Neue Klasse iX3. Дизайнеры сделали акцент на динамичных линиях, массивных колесных арках и фирменной решетке радиатора, которая теперь выглядит еще более футуристично. Внимание к деталям и смелым формам указывает на то, что BMW не боится экспериментировать с внешним видом своих электромобилей.
Внутри просторный салон с минималистичным дизайном и современными технологиями. По слухам, в отделке использованы экологически чистые материалы, а мультимедийная система оснащена новыми функциями, ориентированными на цифровой комфорт. Хотя пока речь идет только о концептах, эксперты уверены: серийная версия iX5 будет не менее впечатляющей.
Переход на платформу Neue Klasse означает для BMW не только смену дизайна, но и новые технические решения. Ожидается, что будущие электрокары получат более емкие аккумуляторы, увеличенный запас хода и усовершенствованные системы помощи водителю. Все это должно укрепить позиции BMW на рынке электромобилей и привлечь новых покупателей.
Пока официальной информации о дате выхода iX5 нет, но интерес к новинке уже огромен. Поклонники марки с нетерпением ждут, когда BMW раскроет все карты и покажет, каким будет их следующий флагманский электрокроссовер. Остается только следить за новостями и ждать новых подробностей.
