BMW готовит мотоцикл нового поколения
Фoто: rideapart.com
Фoто: rideapart.com
Фoто: rideapart.com
Фoто: rideapart.com
Фoто: rideapart.com
Фoто: rideapart.com
Мотоцикл нового поколения получит новую раму и новый маятник. Еще одно важное изменение – фара, оформленная в более традиционном стиле. Хотя трудно поверить, что в BMW решили отказаться от стопроцентно узнаваемого несимметричного дизайна оптики. Кроме того, ожидается, что новый «Гусь» получит 10,25-дюймовый TFT-дисплей от модели RT, который войдет в состав базового оснащения. В помощь пилоту предложат круиз-контроль на основе радара, систему контроля «слепых» зон и функцию подсветки поворотов. Также поговаривают, что в линейке появится внедорожный вариант M 1300 GS и версия R 1400 GS, нацеленные на самых заядлых путешественников. Премьера должна состояться ближе к концу 2022 года.
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