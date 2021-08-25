BMW готовит новую загадочную модель с индексом М9
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
В 2022 году BMW будет отмечать 50-летний юбилей М-подразделения. К этой значимой дате компания может приурочить выпуск нескольких юбилейных серий или моделей. Ожидается, что каждый автомобиль в линейке баварского бренда получит юбилейную версию M. На вершине ряда может расположиться самый мощный из когда-либо существовавших серийных автомобилей BMW – BMW M9, построенный на базе современной модели BMW M8.
С другой стороны, BMW может просто подготовиться к будущему и резервировать все потенциальные названия моделей. Например, имя M7 впервые было зарегистрировано в США в 2018 году, но с тех пор так и не обрело реального воплощения. Самая мощная версия BMW 7-Series – это не М7, а M760Li xDrive с мотором V12.
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