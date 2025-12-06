Новая BMW 5 Series удивит поклонников спорной внешностью и смелыми решениями

6 декабря 2025, 17:13
BMW готовит обновленную 5 Series 2027 года с необычным дизайном передней части
BMW готовит к выпуску 5 Series 2027 года с необычным экстерьером. Новая решетка радиатора и оригинальные ДХО вызвали споры среди поклонников марки. Дизайн модели заметно отличается от предыдущих поколений. Мнения автолюбителей разделились, а обсуждения не утихают.
В 2027 году BMW планирует вывести на рынок обновлённую 5-Series, которая уже сейчас вызывает бурю эмоций среди поклонников бренда. Новое поколение получило кардинально изменённый внешний вид, который сложно спутать с современными версиями. Отличительная передняя часть: фирменная решетка радиатора стала заметно тоньше, но при этом растянулась почти на всех поворотах между фарами. Подобный ход явно отсылает к ретро-моделям марки, но в то же время выглядит весьма футуристично.
Дневные ходовые огни теперь выполнены в виде молний, что стало неожиданным решением для BMW. Привычные «ангельские глазки» ушли в прошлое. Многие отмечают, что прежние формы были более гармоничными и узнаваемыми. В то же время конкуренты, например, Mercedes, делают ставку на узнаваемые световые элементы, что лишь обеспечивает разницу в подходах к дизайну.
Бампер новой «пятерки» выглядит агрессивно, с большим центральным воздухозаборником и выразительными боковыми элементами. Профиль автомобиля остался достаточно сдержанным, без оговорок вычурности, что может понравиться сторонникам классических линий. Однако задняя часть, по мнению многих, получилась еще более спорной, чем перед. Хотя официальных изображений пока нет, по рендерам можно судить, что дизайнеры решили не останавливаться и продолжают экспериментировать с формами.
Текущие версии 5 Series с индексами G60, G61 и G68 уже успели получить неоднозначные отзывы о внешнем виде. Новое поколение, судя по всему, сохранит это явление и, возможно, даже усилит поляризацию мнений. Некоторые автолюбители считают, что BMW слишком увлеклась поиском новых форм, забыв о традициях, другие же приветствуют смелость и желание выделиться на фоне консервативности.
В любом случае, обновленная 5-я серия 2027 года точно не останется незамеченной на дорогах. Ее дизайн вызывает споры, дискуссии и даже жаркие дебаты в автомобильных сообществах. Остается ли такой успешный подход для BMW, покажет только время и реакция покупателей. А пока остается лишь наблюдать за развитием событий и делиться своими впечатлениями о новом облике классической модели.
