Что изменится в дизайне и технологиях BMW M5 Touring после выхода Neue Klasse и как это повлияет на рынок

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 февраля 2026, 06:30

BMW готовит обновленный M5 Touring: первые фото рестайлинга 2028 года на зимних тестах

BMW готовит обновленный M5 Touring: первые фото рестайлинга 2028 года на зимних тестах

Что изменится в дизайне и технологиях BMW M5 Touring после выхода Neue Klasse и как это повлияет на рынок

BMW готовит обновленный M5 Touring: первые фото рестайлинга 2028 года на зимних тестах

BMW приступила к испытаниям рестайлингового M5 Touring 2028 года, что говорит о скорых переменах в модельном ряду. Новые стилистические решения и влияние платформы Neue Klasse могут изменить привычный облик спорткара. Эксперты уже обсуждают, как это скажется на будущем бренда.

BMW приступила к испытаниям рестайлингового M5 Touring 2028 года, что говорит о скорых переменах в модельном ряду. Новые стилистические решения и влияние платформы Neue Klasse могут изменить привычный облик спорткара. Эксперты уже обсуждают, как это скажется на будущем бренда.

В автомобильной индустрии редко случаются моменты, когда даже самые консервативные бренды пересматривают свои ключевые модели. Именно такой период сейчас переживает BMW: на фоне растущей конкуренции и стремительного развития электромобилей компания из Мюнхена начала активную работу над обновлением M5 Touring. Появление первых кадров рестайлингового универсала 2028 модельного года на зимних тестах стало настоящей сенсацией для поклонников марки и экспертов рынка.

Главная интрига - изменения внешнего вида и техническая начинка M5 Touring после реализации дизайнерских решений, впервые опробованных на электрическом кроссовере iX3, построенном на платформе Neue Klasse. Именно этот электрокар стал отправной точкой для нового фирменного стиля BMW, который постепенно распространяется на все модели бренда. Уже сейчас на тестовых прототипах имеются черты, характерные для Neue Klasse: более агрессивная передняя часть, переработанная оптика и акцент на динамике.

Впрочем, перемены затрагивают не только внешний вид. Ожидается, что рестайлинговый M5 Touring получит обновленную линейку силовых агрегатов, в том числе гибридную и полностью электрическую версии. Это логичный шаг на фоне растущего интереса к электрифицированным автомобилям в Европе и Китае. Внутри салона также прогнозируются серьезные перемены: новые материалы отделки, расширенные возможности мультимедийной системы и интеграция цифровых сервисов, которые уже стали стандартом для премиального сегмента.

Интересно, что BMW не ограничивается только техническими и дизайнерскими решениями. Компания явно делает ставку на расширение M5 Touring. Такой подход уже приносит плоды: спрос на универсалы с мощными моторами и премиальной отделкой стабильно растет, несмотря на общее снижение интереса к седанам.

Стоит отметить, что интерес к новым моделям BMW не ограничен только M5 Touring. Недавно на аукционе появился почти новый родстер Z4 M40i с пробегом и топовой комплектацией, что вызвало ажиотаж среди коллекционеров и поклонников марки. Подробнее о редком экземпляре можно узнать в материалах об уникальном Z4 M40i с минимальным пробегом .

В целом, рестайлинг M5 Touring 2028 модельного года – это не просто очередное обновление, а важный шаг в стратегии BMW по переходу к новым реалиям рынка. Компания подтверждает готовность меняться, сохраняя при этом узнаваемый характер своих автомобилей. Остается только следить за будущими новостями и ждать официальной премьеры, которая судят по всему, а не за горами.

Упомянутые модели: BMW M5 (от 9 080 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ

Похожие материалы БМВ

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Ростов-на-Дону Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться