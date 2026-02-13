Что изменится в дизайне и технологиях BMW M5 Touring после выхода Neue Klasse и как это повлияет на рынок

BMW готовит обновленный M5 Touring: первые фото рестайлинга 2028 года на зимних тестах

BMW приступила к испытаниям рестайлингового M5 Touring 2028 года, что говорит о скорых переменах в модельном ряду. Новые стилистические решения и влияние платформы Neue Klasse могут изменить привычный облик спорткара. Эксперты уже обсуждают, как это скажется на будущем бренда.

В автомобильной индустрии редко случаются моменты, когда даже самые консервативные бренды пересматривают свои ключевые модели. Именно такой период сейчас переживает BMW: на фоне растущей конкуренции и стремительного развития электромобилей компания из Мюнхена начала активную работу над обновлением M5 Touring. Появление первых кадров рестайлингового универсала 2028 модельного года на зимних тестах стало настоящей сенсацией для поклонников марки и экспертов рынка.

Главная интрига - изменения внешнего вида и техническая начинка M5 Touring после реализации дизайнерских решений, впервые опробованных на электрическом кроссовере iX3, построенном на платформе Neue Klasse. Именно этот электрокар стал отправной точкой для нового фирменного стиля BMW, который постепенно распространяется на все модели бренда. Уже сейчас на тестовых прототипах имеются черты, характерные для Neue Klasse: более агрессивная передняя часть, переработанная оптика и акцент на динамике.

Впрочем, перемены затрагивают не только внешний вид. Ожидается, что рестайлинговый M5 Touring получит обновленную линейку силовых агрегатов, в том числе гибридную и полностью электрическую версии. Это логичный шаг на фоне растущего интереса к электрифицированным автомобилям в Европе и Китае. Внутри салона также прогнозируются серьезные перемены: новые материалы отделки, расширенные возможности мультимедийной системы и интеграция цифровых сервисов, которые уже стали стандартом для премиального сегмента.

Интересно, что BMW не ограничивается только техническими и дизайнерскими решениями. Компания явно делает ставку на расширение M5 Touring. Такой подход уже приносит плоды: спрос на универсалы с мощными моторами и премиальной отделкой стабильно растет, несмотря на общее снижение интереса к седанам.

В целом, рестайлинг M5 Touring 2028 модельного года – это не просто очередное обновление, а важный шаг в стратегии BMW по переходу к новым реалиям рынка. Компания подтверждает готовность меняться, сохраняя при этом узнаваемый характер своих автомобилей. Остается только следить за будущими новостями и ждать официальной премьеры, которая судят по всему, а не за горами.