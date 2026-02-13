Что изменится в дизайне и технологиях BMW M5 Touring после выхода Neue Klasse и как это повлияет на рынок

13 февраля 2026, 06:30
BMW готовит обновленный M5 Touring: первые фото рестайлинга 2028 года на зимних тестах
BMW приступила к испытаниям рестайлингового M5 Touring 2028 года, что говорит о скорых переменах в модельном ряду. Новые стилистические решения и влияние платформы Neue Klasse могут изменить привычный облик спорткара. Эксперты уже обсуждают, как это скажется на будущем бренда.
В автомобильной индустрии редко случаются моменты, когда даже самые консервативные бренды пересматривают свои ключевые модели. Именно такой период сейчас переживает BMW: на фоне растущей конкуренции и стремительного развития электромобилей компания из Мюнхена начала активную работу над обновлением M5 Touring. Появление первых кадров рестайлингового универсала 2028 модельного года на зимних тестах стало настоящей сенсацией для поклонников марки и экспертов рынка.
Главная интрига - изменения внешнего вида и техническая начинка M5 Touring после реализации дизайнерских решений, впервые опробованных на электрическом кроссовере iX3, построенном на платформе Neue Klasse. Именно этот электрокар стал отправной точкой для нового фирменного стиля BMW, который постепенно распространяется на все модели бренда. Уже сейчас на тестовых прототипах имеются черты, характерные для Neue Klasse: более агрессивная передняя часть, переработанная оптика и акцент на динамике.
Впрочем, перемены затрагивают не только внешний вид. Ожидается, что рестайлинговый M5 Touring получит обновленную линейку силовых агрегатов, в том числе гибридную и полностью электрическую версии. Это логичный шаг на фоне растущего интереса к электрифицированным автомобилям в Европе и Китае. Внутри салона также прогнозируются серьезные перемены: новые материалы отделки, расширенные возможности мультимедийной системы и интеграция цифровых сервисов, которые уже стали стандартом для премиального сегмента.
Интересно, что BMW не ограничивается только техническими и дизайнерскими решениями. Компания явно делает ставку на расширение M5 Touring. Такой подход уже приносит плоды: спрос на универсалы с мощными моторами и премиальной отделкой стабильно растет, несмотря на общее снижение интереса к седанам.
Стоит отметить, что интерес к новым моделям BMW не ограничен только M5 Touring. Недавно на аукционе появился почти новый родстер Z4 M40i с пробегом и топовой комплектацией, что вызвало ажиотаж среди коллекционеров и поклонников марки. Подробнее о редком экземпляре можно узнать в материалах об уникальном Z4 M40i с минимальным пробегом .
В целом, рестайлинг M5 Touring 2028 модельного года – это не просто очередное обновление, а важный шаг в стратегии BMW по переходу к новым реалиям рынка. Компания подтверждает готовность меняться, сохраняя при этом узнаваемый характер своих автомобилей. Остается только следить за будущими новостями и ждать официальной премьеры, которая судят по всему, а не за горами.
Похожие материалы БМВ
-
30.01.2026, 09:16
BMW M5 Touring 2026: универсал, который бросает вызов Audi RS 6 Avant
BMW впервые за долгое время выпускает сразу две версии M5 - седан и универсал Touring. Новинка нацелена на конкуренцию с обновленным Audi RS 6 Avant и обещает сочетание практичности с настоящей спортивной динамикой. Чем удивит M5 Touring - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.01.2026, 05:08
Сравнение Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E63: цифровой взгляд на будущее
Виртуальный художник представил, как могут выглядеть Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E63 в 2027 году. В статье - подробности о цифровых прототипах, особенностях новых гибридных систем и неожиданных дизайнерских решениях, которые могут изменить представление о премиальных спортседанах.Читать далее
-
23.01.2026, 17:53
Редкий BMW M5 1991 года не нашел покупателя на аукционе из-за низкой цены
На аукционе не нашлось желающих купить BMW M5 E34 1991 года даже за 15 тысяч долларов. Автомобиль в отличном состоянии, с замененным мотором и пробегом 106 тысяч миль. История этой машины удивляет. Что отпугнуло покупателей? Узнайте подробности.Читать далее
-
06.01.2026, 05:45
Как изменится BMW M5 после рестайлинга: новые детали экстерьера и техника
BMW готовит обновленный M5 с широкой решеткой радиатора и переработанными фарами. Задние фонари напоминают будущие модели Neue Klasse. Гибридная силовая установка сохранится, но возможны улучшения. Премьера ожидается в 2026 году, а продажи стартуют в 2027.Читать далее
-
03.12.2025, 14:49
G-Power превратил BMW M5 F90 в монстра мощностью 820 сил
G-Power создал уникальный апгрейд для BMW M5 F90. Мощность выросла до 820 л.с. и 1000 Нм. Это не просто тюнинг, а настоящая альтернатива новым M5. В статье расскажем о ценах, вариантах доработок и возможностях для владельцев.Читать далее
-
17.11.2025, 07:43
Виртуальный тюнинг нового BMW M5: агрессивный обвес и провокационный стиль
Виртуальный проект BMW M5 нового поколения получил массивный обвес и необычные детали. Дизайн поражает смелостью и вызывает споры среди поклонников марки. Внешний вид машины не имеет аналогов в реальности. Узнайте, как изменился культовый седан в цифровой версии.Читать далее
-
10.11.2025, 08:37
Американский дилер выставил на продажу эксклюзивный BMW M5 2025 от Mansory
В США появился уникальный BMW M5 2025 года с доработками от Mansory. Автомобиль только что прибыл из Европы и уже ищет нового владельца. Подробности о редкой версии, особенностях тюнинга и возможностях покупки – в нашем материале. Не пропустите детали о необычном седане.Читать далее
-
22.09.2025, 08:54
Как изменился BMW M5 нового поколения после доработок тюнеров
Автомобильные энтузиасты не устают экспериментировать с новым BMW M5. Каждый проект удивляет деталями. Некоторые варианты поражают количеством доработок. Узнайте, чем выделяются самые яркие экземпляры.Читать далее
-
05.09.2025, 16:21
Manhart превратил BMW M5 2025 года в 900-сильный гибридный спорткар
Manhart представил уникальный тюнинг для BMW M5 2025 года. Пакет увеличивает мощность и крутящий момент. Внешний вид и интерьер тоже изменились. Стоимость до сих пор держится в секрете.Читать далее
