26 июля 2019, 09:14
BMW готовит очередной компактный кроссовер
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В модельном ряду баварского автопроизводителя сейчас семь различных кроссоверов. Но, похоже, боссы BMW считают, что этого недостаточно. Компания разрабатывает еще один кроссовер, который станет самым младшим в SUV-линейке бренда.
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Новый компактный кроссовер BMW построят на платформе UKL2, которая лежит в основе целого ряда компактных моделей концерна: от BMW 2-Series Active и Gran Tourer, BMW X1 и до нескольких моделей Mini. Моторную гамму новинка также разделит с «родственными» моделями. Компанию бензиновых и дизельных агрегатов пополнят гибридные силовые установки - например, как у компактвена 2-Series Active Tourer - на основе 1,5-литрового бензинового двигателя.
Обязательно появится и полностью электрическая версия. Ее дальность хода будет приближаться к 400 километрам. Это существенно больше, чем сейчас предлагает электрический Mini Cooper SE (235 – 270 км), премьера которого состоялась три недели назад в Роттердаме.
Новый кроссовер будет конкурировать с Audi Q2. Его длина не превысит 4 200 мм и он окажется компактнее BMW X1 и X2. Напомним, сейчас самым маленьким кроссовером BMW считается Х2, длина которого составляет 4 360 мм. Следуя традиции, автомобиль сохранит в названии букву «Х». Поскольку BMW X0 звучит не слишком привлекательно, новый кроссовер могут назвать Urban X. Причем читать его имя следует как Urban Cross (от англ. Cross – крест).
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
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