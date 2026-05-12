Alpina больше не просто тюнинг: как BMW интегрирует легендарный бренд и что это даст покупателям

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

12 мая 2026, 17:42

BMW готовит премьеру первого концепта Alpina после слияния брендов

BMW готовит премьеру первого концепта Alpina после слияния брендов

Alpina больше не просто тюнинг: как BMW интегрирует легендарный бренд и что это даст покупателям

BMW готовит премьеру первого концепта Alpina после слияния брендов

BMW официально представит концепт Vision BMW Alpina на престижном конкурсе в Италии. Это событие может изменить восприятие марки Alpina и задать новый стиль для будущих моделей. Почему автолюбителям стоит обратить внимание на эту новинку - разбираемся в деталях.

BMW официально представит концепт Vision BMW Alpina на престижном конкурсе в Италии. Это событие может изменить восприятие марки Alpina и задать новый стиль для будущих моделей. Почему автолюбителям стоит обратить внимание на эту новинку - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о дебюте концепта Vision BMW Alpina - не просто очередная премьера. Это сигнал о том, как изменится подход к люксовым автомобилям после того, как BMW полностью интегрировала Alpina в свою структуру. Теперь у поклонников немецких машин появляется шанс увидеть, каким будет будущее эксклюзивных купе, ориентированных не только на скорость, но и на комфорт с индивидуальностью.

Как сообщает Autonews, BMW выбрала для презентации концепта Vision BMW Alpina одну из самых статусных площадок - Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии. Такой выбор подчеркивает, что ставка делается на дизайн и элегантность, а не только на технические характеристики. Сам концепт выполнен в формате низкопрофильного фастбек-купе с вытянутым силуэтом и суженной задней частью. Внешне модель напоминает гранд-турер, но отличается от привычных BMW уникальными световыми решениями и деталями.

Интересно, что пока не раскрыто, будет ли у концепта две или четыре двери, однако визуально он ближе к классическим купе, чем к спортивным моделям BMW M. В названии присутствует слово «Vision», что традиционно указывает на демонстрационный характер - серийного производства не планируется. Тем не менее, именно такие концепты часто становятся отправной точкой для будущих серийных машин или задают стиль целого направления.

Важный акцент - будущие Alpina не будут конкурировать с BMW M по спортивности. Новый курс подразумевает упор на комфорт, роскошь и персонализацию. Это может привлечь тех, кто ищет не просто мощный автомобиль, а уникальный и утонченный продукт. По данным BMW Blog, к созданию концепта мог быть причастен Алекс Иннес, ранее работавший над эксклюзивными моделями Rolls-Royce. Такой подход обещает свежий взгляд на дизайн и новые стандарты премиального сегмента.

История Alpina началась в 1965 году с тюнинга и подготовки машин для автоспорта. В 1983 году компания получила статус официального автопроизводителя и с тех пор выпускала мощные и редкие автомобили на базе BMW. После полного выкупа Alpina в 2022 году, бренд стал самостоятельным подразделением BMW, сохранив при этом свою философию и индивидуальность.

Выбор места для премьеры - Concorso d’Eleganza Villa d’Este - не случаен. Здесь BMW уже не раз показывала концепты, которые впоследствии либо выходили ограниченными сериями, либо становились источником вдохновения для новых моделей. Такой подход позволяет не только продемонстрировать дизайнерские возможности, но и протестировать реакцию публики на свежие идеи.

В условиях, когда рынок автомобилей класса люкс становится все более конкурентным, подобные концепты играют роль не только витрины, но и стратегического инструмента. Они формируют ожидания, задают тренды и позволяют бренду выделиться на фоне конкурентов. Для российских покупателей, которые ценят индивидуальность и статус, появление нового направления у Alpina может стать поводом пересмотреть свои предпочтения.

Стоит отметить, что в автомобильной индустрии часто случаются неожиданные повороты. Например, недавно обсуждалась ситуация с опасными автотоварами на рынке, и эксперты объяснили, почему такие товары до сих пор доступны. Это еще раз подчеркивает, насколько важно следить за изменениями и новыми тенденциями в отрасли, чтобы не упустить действительно значимые события.

Упомянутые марки: BMW, Alpina
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ, Альпина

Похожие материалы БМВ, Альпина

ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Ставропольский край Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться