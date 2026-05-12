Alpina больше не просто тюнинг: как BMW интегрирует легендарный бренд и что это даст покупателям

12 мая 2026, 17:42
BMW готовит премьеру первого концепта Alpina после слияния брендов
BMW официально представит концепт Vision BMW Alpina на престижном конкурсе в Италии. Это событие может изменить восприятие марки Alpina и задать новый стиль для будущих моделей. Почему автолюбителям стоит обратить внимание на эту новинку - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей новость о дебюте концепта Vision BMW Alpina - не просто очередная премьера. Это сигнал о том, как изменится подход к люксовым автомобилям после того, как BMW полностью интегрировала Alpina в свою структуру. Теперь у поклонников немецких машин появляется шанс увидеть, каким будет будущее эксклюзивных купе, ориентированных не только на скорость, но и на комфорт с индивидуальностью.
Как сообщает Autonews, BMW выбрала для презентации концепта Vision BMW Alpina одну из самых статусных площадок - Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии. Такой выбор подчеркивает, что ставка делается на дизайн и элегантность, а не только на технические характеристики. Сам концепт выполнен в формате низкопрофильного фастбек-купе с вытянутым силуэтом и суженной задней частью. Внешне модель напоминает гранд-турер, но отличается от привычных BMW уникальными световыми решениями и деталями.
Интересно, что пока не раскрыто, будет ли у концепта две или четыре двери, однако визуально он ближе к классическим купе, чем к спортивным моделям BMW M. В названии присутствует слово «Vision», что традиционно указывает на демонстрационный характер - серийного производства не планируется. Тем не менее, именно такие концепты часто становятся отправной точкой для будущих серийных машин или задают стиль целого направления.
Важный акцент - будущие Alpina не будут конкурировать с BMW M по спортивности. Новый курс подразумевает упор на комфорт, роскошь и персонализацию. Это может привлечь тех, кто ищет не просто мощный автомобиль, а уникальный и утонченный продукт. По данным BMW Blog, к созданию концепта мог быть причастен Алекс Иннес, ранее работавший над эксклюзивными моделями Rolls-Royce. Такой подход обещает свежий взгляд на дизайн и новые стандарты премиального сегмента.
История Alpina началась в 1965 году с тюнинга и подготовки машин для автоспорта. В 1983 году компания получила статус официального автопроизводителя и с тех пор выпускала мощные и редкие автомобили на базе BMW. После полного выкупа Alpina в 2022 году, бренд стал самостоятельным подразделением BMW, сохранив при этом свою философию и индивидуальность.
Выбор места для премьеры - Concorso d’Eleganza Villa d’Este - не случаен. Здесь BMW уже не раз показывала концепты, которые впоследствии либо выходили ограниченными сериями, либо становились источником вдохновения для новых моделей. Такой подход позволяет не только продемонстрировать дизайнерские возможности, но и протестировать реакцию публики на свежие идеи.
В условиях, когда рынок автомобилей класса люкс становится все более конкурентным, подобные концепты играют роль не только витрины, но и стратегического инструмента. Они формируют ожидания, задают тренды и позволяют бренду выделиться на фоне конкурентов. Для российских покупателей, которые ценят индивидуальность и статус, появление нового направления у Alpina может стать поводом пересмотреть свои предпочтения.
