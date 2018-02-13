13 февраля 2018, 10:45
BMW готовит «злую» версию M2 Competition
Компания BMW построила «заряженную» версию своего и без того не медленного купе M2. Новинку, получившую официальное название Competition, покажут в апреле на автосалоне в Пекине.
BMW M2
Выпускается с 2015 г.
Новый 3 650 000 Р
Автомобиль получит 3-литровый турбированный рядный шестицилиндровый двигатель от M4 и M3, немного «задушенный» до 410 л.с. Но по сравнению с мотором стандартной версии M2 прибавка в мощности составит ощутимые 45 л.с. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «автомат» с двумя сцеплениями. Динамические показатели новинки пока неизвестны. Обычная M2 набирает первую «сотню» за 4,3 секунды, а ее максимальная скорость равна 270 км/ч.
Как ожидается, купе лишится второго ряда сидений, а в его конструкции станет больше карбона. Это позволить уменьшить массу автомобиля и улучшить его динамику. Новинка получит модернизированную подвеску, более мощные тормоза и агрессивный спортивный обвес. Хардкорную BMW M2 выпустят ограниченным тиражом в 1 000 экземпляров. Продажи должны начаться летом нынешнего года.
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12.09.2017, 20:33
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
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