13 февраля 2018, 10:45

BMW готовит «злую» версию M2 Competition

Компания BMW построила «заряженную» версию своего и без того не медленного купе M2. Новинку, получившую официальное название Competition, покажут в апреле на автосалоне в Пекине.
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  BMW готовит «злую» версию M2 Competition BMW M2 BMW готовит «злую» версию M2 Competition
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фото
  
BMW M2
Выпускается с 2015 г.
Новый 3 650 000 Р
Вслед за спец.версиями M4 CS и M3 CS, BMW выпускает супербыстрое купе M2 Competition. Ранее в Сети уже появлялись шпионских снимки, запечатлевшие «заряженный» M2, который нарезал круги на трассе Нюрбургринг. Сейчас информация получила официальное подтверждение. На снимке салона четко видно шильдик с названием модели, а также фирменную красную кнопку «старт-стоп», которая есть у «заряженных» версий M5 (F90) и M3 (F80).

Автомобиль получит 3-литровый турбированный рядный шестицилиндровый двигатель от M4 и M3, немного «задушенный» до 410 л.с. Но по сравнению с мотором стандартной версии M2 прибавка в мощности составит ощутимые 45 л.с. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «автомат» с двумя сцеплениями. Динамические показатели новинки пока неизвестны. Обычная M2 набирает первую «сотню» за 4,3 секунды, а ее максимальная скорость равна 270 км/ч.

Как ожидается, купе лишится второго ряда сидений, а в его конструкции станет больше карбона. Это позволить уменьшить массу автомобиля и улучшить его динамику. Новинка получит модернизированную подвеску, более мощные тормоза и агрессивный спортивный обвес. Хардкорную BMW M2 выпустят ограниченным тиражом в 1 000 экземпляров. Продажи должны начаться летом нынешнего года.
Новинки и концепт кары БМВ М2

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Saimaa
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BMW готовит «злую» версию M2 Competition
{{model_6218}}Вслед за спец.версиями M4 CS и M3 CS, BMW выпускает супербыстрое купе M2 Competition. Ранее в Сети уже появлялись шпионских снимки, запечатлевшие «заряженный» M2, который нарезал круги на трассе Нюрбургринг. Сейчас информация получила официальное подтверждение. На снимке салона четко видно шильдик с названием модели, а также фирменную красную кнопку «старт-стоп», которая есть у «заряженных» версий M5 (F90) и M3 (F80).Автомобиль получит 3-литровый турбированный рядный шестицилиндровый двигатель от M4 и M3, немного «задушенный» до 410 л.с. Но по сравнению с мотором стандартной версии M2 прибавка в мощности составит ощутимые 45 л.с. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «автомат» с двумя сцеплениями. Динамические показатели новинки пока неизвестны. Обычная M2 набирает первую «сотню» за 4,3 секунды, а ее максимальная скорость равна 270 км/ч.Как ожидается, купе лишится второго ряда сидений, а в его конструкции станет больше карбона. Это позволить уменьшить массу автомобиля и улучшить его динамику. Новинка получит модернизированную подвеску, более мощные тормоза и агрессивный спортивный обвес. Хардкорную BMW M2 выпустят ограниченным тиражом в 1 000 экземпляров. Продажи должны начаться летом нынешнего года.
2018-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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