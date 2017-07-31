BMW готовится к презентации новой модели 17 августа
По мнению экспертов, тизер посвящен родстеру с кузовом «тарга», у которого складывается или снимается центральная часть крыши. Компания пока даже не дает шанса, чтобы угадать, какую новинку представит на мероприятии. Скорее всего, это будет модель, которая никогда не выйдет в серийное производство. Мнения расходятся: одни специалисты утверждают, что речь идет о концепт-версии BMW 8-й серии или i8, в то время как другие считают, что BMW рассекретит предсерийный вариант нового Z4, производство которого начнется в следующем году.
Напомним, что мероприятие Pebble Beach Concours d’Elegance проводится с 1950 года. Оно считается самым престижным конкурсом в мире и базируется на поле для гольфа в Пеббл-Бич, Калифорния, неподалеку от гоночной трассы Лагуна Сека. За все годы существования конкурс отменялся лишь единожды - в 1960 году. Требования к конкурсным моделям неизменно высоки и пересматриваются к каждому новому сезону.
Комплектации и технические характеристики
|BMW 8er i8 Concept
|Год выпуска, с
|2011
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|Купе
|Количество дверей/мест
|2/2+2
|Смешанный цикл
|2,7
|Все характеристики
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