31 июля 2017, 19:15

BMW готовится к презентации новой модели 17 августа

Баварский автоконцерн выложил тизерное изображение с интригующим посылом «Начиная с 17 августа, дорога никогда не будет прежней». Все говорит о том, что скоро состоится премьера новой модели BMW.
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Всего на один день небольшой город Пеббл-Бич в США превратится в центр мировой автомобильной культуры. 17 августа там пройдут ежегодные соревнования «Элегантности», на которых, по традиции, будут представлены новые концептуальные модели с интересными техническими решениями или нововведениями в дизайне.

По мнению экспертов, тизер посвящен родстеру с кузовом «тарга», у которого складывается или снимается центральная часть крыши. Компания пока даже не дает шанса, чтобы угадать, какую новинку представит на мероприятии. Скорее всего, это будет модель, которая никогда не выйдет в серийное производство. Мнения расходятся: одни специалисты утверждают, что речь идет о концепт-версии BMW 8-й серии или i8, в то время как другие считают, что BMW рассекретит предсерийный вариант нового Z4, производство которого начнется в следующем году.

Напомним, что мероприятие Pebble Beach Concours d’Elegance проводится с 1950 года. Оно считается самым престижным конкурсом в мире и базируется на поле для гольфа в Пеббл-Бич, Калифорния, неподалеку от гоночной трассы Лагуна Сека. За все годы существования конкурс отменялся лишь единожды - в 1960 году. Требования к конкурсным моделям неизменно высоки и пересматриваются к каждому новому сезону.

Комплектации и технические характеристики

BMW 8er i8 Concept
Год выпуска, с2011
Год выпуска, по2014
КузовКупе
Количество дверей/мест2/2+2
Смешанный цикл2,7
Все характеристики
Новинки и концепт кары БМВ 8 серии

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Док-тор
BMW 8-серии - мнения и прогнозы
Через чур шикарных не бывает, бывает мало пива:)
Highliner
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
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BMW готовится к презентации новой модели 17 августа
{{material_120218}}Всего на один день небольшой город Пеббл-Бич в США превратится в центр мировой автомобильной культуры. 17 августа там пройдут ежегодные соревнования «Элегантности», на которых, по традиции, будут представлены новые концептуальные модели с интересными техническими решениями или нововведениями в дизайне.По мнению экспертов, тизер посвящен родстеру с кузовом «тарга», у которого складывается или снимается центральная часть крыши. Компания пока даже не дает шанса, чтобы угадать, какую новинку представит на мероприятии. Скорее всего, это будет модель, которая никогда не выйдет в серийное производство. Мнения расходятся: одни специалисты утверждают, что речь идет о концепт-версии BMW 8-й серии или i8, в то время как другие считают, что BMW рассекретит предсерийный вариант нового Z4, производство которого начнется в следующем году.Напомним, что мероприятие Pebble Beach Concours d’Elegance проводится с 1950 года. Оно считается самым престижным конкурсом в мире и базируется на поле для гольфа в Пеббл-Бич, Калифорния, неподалеку от гоночной трассы Лагуна Сека. За все годы существования конкурс отменялся лишь единожды - в 1960 году. Требования к конкурсным моделям неизменно высоки и пересматриваются к каждому новому сезону.
2017-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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