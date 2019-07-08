8 июля 2019, 18:11

BMW Х7 стал пикапом

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Инженеры BMW показали возможности модели X7, сделав из вседорожника пикап. Новинка получилась на 10 см длиннее стандартной модели, а длина его погрузочной площадки с открытым бортом составила 1,4 м, с закрытым - 2,0 м.
BMW Х7 стал пикапом
BMW Х7 стал пикапом
BMW Х7 стал пикапом
BMW Х7 стал пикапом
BMW Х7 стал пикапом
BMW Х7 стал пикапом

BMW X7
Выпускается с 2018 г.
Новый от 5 990 000 до 7 490 000 Р
Отзывов: 5
При создании автомобиля разработчики использовали композитные материалы. Из них выполнены крыша, задние двери и крышка грузовой платформы. Такое решение реализовать было необходимо для облегчения веса модели – пикап сбросил по сравнению с кроссовером 200 кг.

В кузов экспериментального автомобиля поместили вседорожный мотоцикл BMW F 850 GS с особенными колесными дисками, выполненными из тикового дерева. А вот что под капотом пикапа – не уточняется.

Известно, что на свой проект специалисты BMW затратили 10 месяцев. Премьера новинки состоялась на фестивале Motorrad Days в немецком Гармиш-Партенкирхене. О серийной судьбе такой модификации Х7 не сообщается.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
Mike Lapshin
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BMW Х7 стал пикапом
{{model_no_show_6335}} При создании автомобиля разработчики использовали композитные материалы. Из них выполнены крыша, задние двери и крышка грузовой платформы. Такое решение реализовать было необходимо для облегчения веса модели – пикап сбросил по сравнению с кроссовером 200 кг.В кузов экспериментального автомобиля поместили вседорожный мотоцикл BMW F 850 GS с особенными колесными дисками, выполненными из тикового дерева. А вот что под капотом пикапа – не уточняется.Известно, что на свой проект специалисты BMW затратили 10 месяцев. Премьера новинки состоялась на фестивале Motorrad Days в немецком Гармиш-Партенкирхене. О серийной судьбе такой модификации Х7 не сообщается.
2019-07-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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