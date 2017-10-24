24 октября 2017, 17:43

BMW хочет бросить вызов Mercedes-AMG Project One

Баварский автопроизводитель BMW намерен выпустить гиперкар, который составит конкуренцию новинке Mercedes-AMG Project One. По предварительным данным, разработкой модели займется подразделение M Perfomance.
^

Ранее мы писали
Производство 1000-сильного гиперкара Mercedes-AMG Project One будет налажено на заводе в Великобритании. На ...
Читать далее
От подразделения компании уже поступило соответствующее заявление. Как сообщает Дирк Хакер, вице-президент марки, специалисты обладают необходимыми ресурсами и наработками, чтобы реализовать данный проект. По мнению топ-менеджера, компания может столкнуться лишь с одной сложностью - низким покупательским спросом на подобные модели.

Руководитель BMW также поведал, что приоритетной задачей для компании является модернизация всего модельного ряда марки. Ожидается, что новые автомобили будут оснащены современными цифровыми технологиями. Но если проект по выпуску  гиперкара с электрической силовой установкой будет одобрен, то сотрудники приступят к созданию конкурента Project One.

Напомним, что электрический гиперкар Mercedes-AMG Project One был представлен на Франкфуртском автосалоне в сентябре текущего года. Всего с конвейера сойдет 275 экземпляров модели, и, по предварительным данным, каждый из них уже нашел покупателя.

Новинки и концепт кары БМВ, Мерседес Бенц, Мерседес

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум BMW X1
Я так сильно не сгущал бы краски над данной моделью БМВ, как делают здесь некоторые, потому что машина на секундочку люкс класса и не просто очередной красивый кроссовер, а машина немецкого производителя, который ширпотреб не выпускает. Я, например, езжу на данном автомобиле уже больше двух лет и больших ...
Антон
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Benz Автомудрость Mercedes Benz АвтоПитер Mercedes Benz Дизайн и тюнинг Mercedes Benz Новинки и концепт кары Mercedes Benz Новости и акции автосалонов Mercedes Benz Автосалоны и дилеры марки Mercedes Benz Аренда и прокат авто марки Mercedes Benz Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Benz Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes Benz
Главные материалы
Вежливость и засады. Как изменился регламент для ГИБДД
Тест-драйв Lifan Myway: семь мест за реальные деньги
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Defender и еще 6 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
BMW хочет бросить вызов Mercedes-AMG Project One
{{material_121206}}От подразделения компании уже поступило соответствующее заявление. Как сообщает Дирк Хакер, вице-президент марки, специалисты обладают необходимыми ресурсами и наработками, чтобы реализовать данный проект. По мнению топ-менеджера, компания может столкнуться лишь с одной сложностью - низким покупательским спросом на подобные модели.Руководитель BMW также поведал, что приоритетной задачей для компании является модернизация всего модельного ряда марки. Ожидается, что новые автомобили будут оснащены современными цифровыми технологиями. Но если проект по выпуску  гиперкара с электрической силовой установкой будет одобрен, то сотрудники приступят к созданию конкурента Project One.Напомним, что электрический гиперкар Mercedes-AMG Project One был представлен на Франкфуртском автосалоне в сентябре текущего года. Всего с конвейера сойдет 275 экземпляров модели, и, по предварительным данным, каждый из них уже нашел покупателя.
2017-10-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Нижний Новгород Екатеринбург Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG