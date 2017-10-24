24 октября 2017, 17:43
BMW хочет бросить вызов Mercedes-AMG Project One
Баварский автопроизводитель BMW намерен выпустить гиперкар, который составит конкуренцию новинке Mercedes-AMG Project One. По предварительным данным, разработкой модели займется подразделение M Perfomance.
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Производство 1000-сильного гиперкара Mercedes-AMG Project One будет налажено на заводе в Великобритании. На ...Читать далее
Руководитель BMW также поведал, что приоритетной задачей для компании является модернизация всего модельного ряда марки. Ожидается, что новые автомобили будут оснащены современными цифровыми технологиями. Но если проект по выпуску гиперкара с электрической силовой установкой будет одобрен, то сотрудники приступят к созданию конкурента Project One.
Напомним, что электрический гиперкар Mercedes-AMG Project One был представлен на Франкфуртском автосалоне в сентябре текущего года. Всего с конвейера сойдет 275 экземпляров модели, и, по предварительным данным, каждый из них уже нашел покупателя.
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21.07.2017, 20:47
В Подмосковье начали строить завод Mercedes-Benz
20.06.2017, 11:51
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
02.06.2017, 08:41
Был у Mercedes такой автомобиль - Baby-Benz
01.03.2017, 08:55
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я так сильно не сгущал бы краски над данной моделью БМВ, как делают здесь некоторые, потому что машина на секундочку люкс класса и не просто очередной красивый кроссовер, а машина немецкого производителя, который ширпотреб не выпускает. Я, например, езжу на данном автомобиле уже больше двух лет и больших ...
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
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