Больше всего штрафов получают владельцы BMW и Mercedes за парковку

BMW и Mercedes лидируют по числу эвакуаций за неправильную парковку в Москве

Мало кто знает, но премиальные автомобили чаще других оказываются на штрафстоянках. В столице выявили, какие бренды чаще всего нарушают правила парковки. Почему именно эти марки попали в топ, и что грозит их владельцам - объясняем, как изменились тенденции и что важно учитывать сейчас.

Владельцы дорогих иномарок в Москве все чаще сталкиваются с эвакуацией своих автомобилей за нарушения правил парковки. Эта тенденция особенно заметна среди премиальных брендов, что может удивить многих автолюбителей: казалось бы, владельцы таких машин должны быть особенно внимательны к закону. Однако статистика столичного департамента транспорта показывает обратное - именно BMW и Mercedes чаще других оказываются на штрафстоянках. Для автомобилистов это не только дополнительные расходы, но и потеря времени, а иногда и нервов.

Как сообщает столичный Детранс, с начала года сотрудники эвакуационных служб переместили на спецстоянки 4700 автомобилей BMW. Mercedes оказался на втором месте - 4200 машин этой марки были увезены за неправильную парковку. На третьей строчке рейтинга - Audi с 2299 случаями эвакуации. За ними следуют Lexus (966 эвакуаций) и Land Rover (803). В списке оказались и редкие, по-настоящему дорогие авто: Bentley (20 эвакуированных машин), Maserati (14), Lamborghini (10), Rolls-Royce (8) и Maybach (3). Все эти автомобили были припаркованы с нарушениями - под запрещающими знаками, на тротуарах или на местах для инвалидов.

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что эвакуация - вынужденная мера, направленная на поддержание порядка на дорогах и снижение аварийности. По его словам, неправильная парковка может закрывать обзор другим участникам движения и создавать опасные ситуации. Водителей призывают оставлять машины только там, где это разрешено, чтобы не создавать помех ни пешеходам, ни другим автомобилистам.

Интересно, что среди эвакуированных оказались не только массовые, но и эксклюзивные модели, которые редко встретишь на улицах. Это говорит о том, что статус и стоимость автомобиля не гарантируют соблюдение правил. Более того, по мнению экспертов, владельцы премиальных машин иногда сознательно идут на риск, рассчитывая на быструю парковку «на минуту», но в итоге сталкиваются с серьезными последствиями. Важно помнить: штрафы и эвакуация для всех одинаковы, независимо от марки и цены авто.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: эвакуация автомобиля в Москве может обойтись владельцу в сумму от 5000 рублей, не считая штрафа за нарушение. В среднем, процесс возврата машины занимает от нескольких часов до суток, в зависимости от загруженности спецстоянок. Кроме того, повторные нарушения могут привести к увеличению суммы штрафов и даже к временной блокировке права парковки в определенных зонах города. Все это подчеркивает: внимательность к правилам парковки - не просто формальность, а реальная необходимость для всех, кто ценит свое время и деньги.