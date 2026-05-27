Больше всего штрафов получают владельцы BMW и Mercedes за парковку

27 мая 2026, 12:37
BMW и Mercedes лидируют по числу эвакуаций за неправильную парковку в Москве
Мало кто знает, но премиальные автомобили чаще других оказываются на штрафстоянках. В столице выявили, какие бренды чаще всего нарушают правила парковки. Почему именно эти марки попали в топ, и что грозит их владельцам - объясняем, как изменились тенденции и что важно учитывать сейчас.
Владельцы дорогих иномарок в Москве все чаще сталкиваются с эвакуацией своих автомобилей за нарушения правил парковки. Эта тенденция особенно заметна среди премиальных брендов, что может удивить многих автолюбителей: казалось бы, владельцы таких машин должны быть особенно внимательны к закону. Однако статистика столичного департамента транспорта показывает обратное - именно BMW и Mercedes чаще других оказываются на штрафстоянках. Для автомобилистов это не только дополнительные расходы, но и потеря времени, а иногда и нервов.
Как сообщает столичный Детранс, с начала года сотрудники эвакуационных служб переместили на спецстоянки 4700 автомобилей BMW. Mercedes оказался на втором месте - 4200 машин этой марки были увезены за неправильную парковку. На третьей строчке рейтинга - Audi с 2299 случаями эвакуации. За ними следуют Lexus (966 эвакуаций) и Land Rover (803). В списке оказались и редкие, по-настоящему дорогие авто: Bentley (20 эвакуированных машин), Maserati (14), Lamborghini (10), Rolls-Royce (8) и Maybach (3). Все эти автомобили были припаркованы с нарушениями - под запрещающими знаками, на тротуарах или на местах для инвалидов.
Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что эвакуация - вынужденная мера, направленная на поддержание порядка на дорогах и снижение аварийности. По его словам, неправильная парковка может закрывать обзор другим участникам движения и создавать опасные ситуации. Водителей призывают оставлять машины только там, где это разрешено, чтобы не создавать помех ни пешеходам, ни другим автомобилистам.
Интересно, что среди эвакуированных оказались не только массовые, но и эксклюзивные модели, которые редко встретишь на улицах. Это говорит о том, что статус и стоимость автомобиля не гарантируют соблюдение правил. Более того, по мнению экспертов, владельцы премиальных машин иногда сознательно идут на риск, рассчитывая на быструю парковку «на минуту», но в итоге сталкиваются с серьезными последствиями. Важно помнить: штрафы и эвакуация для всех одинаковы, независимо от марки и цены авто.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: эвакуация автомобиля в Москве может обойтись владельцу в сумму от 5000 рублей, не считая штрафа за нарушение. В среднем, процесс возврата машины занимает от нескольких часов до суток, в зависимости от загруженности спецстоянок. Кроме того, повторные нарушения могут привести к увеличению суммы штрафов и даже к временной блокировке права парковки в определенных зонах города. Все это подчеркивает: внимательность к правилам парковки - не просто формальность, а реальная необходимость для всех, кто ценит свое время и деньги.
Похожие материалы
27.05.2026, 13:19
Продажи «Москвич М70» и «Москвич М90» резко снизились в апреле 2026 года
В апреле 2026 года продажи новых моделей «Москвич» неожиданно пошли на спад, хотя спрос на автомобили с двухлитровым мотором только растет. Почему дилеры фиксируют снижение, а физические лица стали чаще регистрировать машины? Какие последствия это может иметь для рынка и что говорят эксперты - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и свежие данные по продажам за первый квартал.Читать далее
27.05.2026, 13:03
Сколько стоит аренда авто на ПМЭФ-2026: цены на Maybach, Rolls-Royce и E-Class
Эксперты раскрыли, во сколько обойдется аренда премиальных автомобилей на ПМЭФ-2026. Цены удивляют: за четыре дня стоимость может превысить миллион рублей. Почему такие расценки, какие машины выбирают чаще всего и что важно знать о требованиях к водителям - разбираемся в деталях. Читать далее
27.05.2026, 12:21
Редкая «Нива» с дизелем Peugeot XUD9SD продается за 350 тысяч рублей
На рынке появился необычный вариант ВАЗ-21215 с турбодизелем Peugeot, который редко встречается в России. Цена - 350 тысяч рублей, что вызывает интерес у коллекционеров и охотников. Почему такие авто ценятся, какие у них особенности и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что эти машины изначально делали для экспорта.Читать далее
27.05.2026, 11:32
Российские автозаводы запускают новые бренды: что скрывается за сменой названий
В России стартует производство сразу нескольких новых автомобильных брендов, причем большинство из них - результат сотрудничества с Китаем. Мало кто знает, что за громкими названиями часто скрываются знакомые платформы. Какие подводные камни ждут покупателей, почему дилеры выигрывают, а цены могут удивить - объясняют эксперты. Что важно знать перед покупкой - в материале.Читать далее
27.05.2026, 10:59
Зарплаты в автосервисах выросли: сколько зарабатывают мотористы и маляры в 2026 году
Рынок автосервиса переживает настоящий бум: цены на ремонт и восстановление машин бьют рекорды, а специалисты с руками из нужного места зарабатывают суммы, о которых раньше можно было только мечтать. Почему именно сейчас профессии моториста, электрика и маляра стали одними из самых прибыльных, какие услуги подорожали сильнее всего и что ждет рынок дальше - эксперты объяснили, как изменились правила игры.Читать далее
27.05.2026, 10:45
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
ИИ все глубже проникает в нашу жизнь, но не все знают, как он реально помогает при ремонте автомобиля. Какие задачи он решает, а где по-прежнему нужен опыт? Почему важно не полагаться только на алгоритмы и что может пойти не так - объясняем на примерах из практики.Читать далее
27.05.2026, 08:57
Volga выходит на рынок: сможет ли Geely удержать лидерство в России
Российский автопром удивляет новым брендом. Продажи стартуют в июне, цены уже известны. Volga возвращается, но с китайскими корнями. Geely не сдает позиции. Как изменится рынок - читайте в нашем материале.Читать далее
27.05.2026, 08:39
Chevrolet Cobalt теряет позиции: продажи в Узбекистане снизились почти на треть
В Узбекистане за первые четыре месяца 2026 года продажи Chevrolet Cobalt сократились почти на 30%. Это тревожный сигнал для производителя: привычный лидер теряет покупателей, а конкуренты усиливают позиции. Почему так произошло, какие факторы повлияли на спрос и что это значит для автолюбителей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что часть причин кроется в изменениях на рынке и исчезновении дефицита.Читать далее
27.05.2026, 08:23
9-летний Land Cruiser Prado с пробегом 130 тысяч км по Академгородку продают за 7 млн рублей
В Новосибирске выставлен на продажу Toyota Land Cruiser Prado 2017 года с пробегом почти 130 тыс. км и в топовой комплектации. Автомобиль прошел только одну регистрацию, не эксплуатировался зимой и застрахован по КАСКО. Что скрывает история машины и почему такие предложения быстро исчезают с рынка - разбираемся, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы часто упускают даже опытные водители.Читать далее
27.05.2026, 08:12
Высокоточный калибр на АвтоВАЗе: как новые технологии меняют качество Lada
АвтоВАЗ внедрил уникальный калибр для контроля геометрии кузова и салона, что уже влияет на качество новых моделей. Эксперты отмечают: точность до 0,2 мм - редкость для массового автопрома. Почему это важно именно сейчас, и как это скажется на будущих кроссоверах - разбираемся в деталях.Читать далее
