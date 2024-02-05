BMW и Mercedes-Benz объединили усилия. Они будут вместе работать в Китае
Владельцы электрокаров, выпущенных концернами BMW и Mercedes-Benz, получат доступ к эксклюзивным услугам, такими как подключение и зарядка, онлайн-бронирование и другие возможности. Совместное предприятие планирует со временем начать закупать энергию из возобновляемых источников, тогда китайские клиенты смогут пользоваться экологически чистой зарядкой.
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05.02.2024, 08:21
Автопарк арабской полиции пополнил очередной мощный автомобиль. Рассказываем, что за машина
Министерство внутренних дел Саудовской Аравии опубликовало в соцсетях фото и видео нового мощного автомобиля, который поможет местным полицейским следить за порядком и преследовать преступников.Читать далее
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05.02.2024, 07:56
За рулем автомобиля в очках дополненной реальности. Что может пойти не так?
Продажи очков смешанной реальности Apple Vision Pro стартовали только 2 февраля, а в Сети уже вирусятся видео из «недалекого будущего». Люди в очках, словно городские сумасшедшие, ходят по улицам, занимаются в спортзалах и даже водят автомобили.Читать далее
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05.02.2024, 00:14
Более 20 тысяч новеньких Lada Vesta оказались никому не нужны. Покупателей отпугивает не только цена
С середины декабря 2023 года АвтоВАЗ выпускает автомобили Lada Vesta без подушек безопасности. За это время с конвейера уже сошли порядка 18 тысяч машин, еще несколько тысяч соберут в ближайшие пару недель. Дилеры говорят, что спросом такие автомобили не пользуются.Читать далее
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05.02.2024, 00:08
5 самых доступных в России новых автомобилей с классическим «автоматом» в январе 2024 года
Гидротрансформаторный «автомат» считается одним из наиболее надежных типов автоматической трансмиссии. Сейчас производители все чаще отдают предпочтение «роботам» и вариаторам, поэтому найти на рынке машину с классическим «автоматом» непросто.Читать далее
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04.02.2024, 20:06
Тест-драйв Tank 500 Urban: 5-метровый «танк» для города. Как такое возможно?
У щуки не спрашивают, чем её фаршировать. Это из одесского фольклора. В автоспециализации ситуация иная. От правильно спланированной комплектации напрямую зависит потребительский спрос. Поэтому лучшие маркетологи упорно ломают головы над тем, как бы грамотнее «собрать» все опции воедино, чтобы выдать готовый продукт во всей красе и по конкурентной цене. А, главное, адресовать тому самому покупателю, которому это всё будет необходимо.Читать далее
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02.02.2024, 16:53
В Москве пройдет форум автобизнеса «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». Программа
14 февраля 2024 года в Москве пройдет одно из самых важных и крупных мероприятий автобизнеса – форум «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». Деловая программа включает анализ итогов 2023 года и обсуждение возможных сценариев 2024-го.Читать далее
-
05.02.2024, 08:21
Автопарк арабской полиции пополнил очередной мощный автомобиль. Рассказываем, что за машина
Министерство внутренних дел Саудовской Аравии опубликовало в соцсетях фото и видео нового мощного автомобиля, который поможет местным полицейским следить за порядком и преследовать преступников.Читать далее
-
05.02.2024, 07:56
За рулем автомобиля в очках дополненной реальности. Что может пойти не так?
Продажи очков смешанной реальности Apple Vision Pro стартовали только 2 февраля, а в Сети уже вирусятся видео из «недалекого будущего». Люди в очках, словно городские сумасшедшие, ходят по улицам, занимаются в спортзалах и даже водят автомобили.Читать далее
-
05.02.2024, 00:14
Более 20 тысяч новеньких Lada Vesta оказались никому не нужны. Покупателей отпугивает не только цена
С середины декабря 2023 года АвтоВАЗ выпускает автомобили Lada Vesta без подушек безопасности. За это время с конвейера уже сошли порядка 18 тысяч машин, еще несколько тысяч соберут в ближайшие пару недель. Дилеры говорят, что спросом такие автомобили не пользуются.Читать далее
-
05.02.2024, 00:08
5 самых доступных в России новых автомобилей с классическим «автоматом» в январе 2024 года
Гидротрансформаторный «автомат» считается одним из наиболее надежных типов автоматической трансмиссии. Сейчас производители все чаще отдают предпочтение «роботам» и вариаторам, поэтому найти на рынке машину с классическим «автоматом» непросто.Читать далее
-
04.02.2024, 20:06
Тест-драйв Tank 500 Urban: 5-метровый «танк» для города. Как такое возможно?
У щуки не спрашивают, чем её фаршировать. Это из одесского фольклора. В автоспециализации ситуация иная. От правильно спланированной комплектации напрямую зависит потребительский спрос. Поэтому лучшие маркетологи упорно ломают головы над тем, как бы грамотнее «собрать» все опции воедино, чтобы выдать готовый продукт во всей красе и по конкурентной цене. А, главное, адресовать тому самому покупателю, которому это всё будет необходимо.Читать далее
-
02.02.2024, 16:53
В Москве пройдет форум автобизнеса «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». Программа
14 февраля 2024 года в Москве пройдет одно из самых важных и крупных мероприятий автобизнеса – форум «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». Деловая программа включает анализ итогов 2023 года и обсуждение возможных сценариев 2024-го.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
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- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
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- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 24 590 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 43 000 000 РBentley Bentayga 2023 в Москве
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