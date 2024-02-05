BMW и Mercedes-Benz объединили усилия. Они будут вместе работать в Китае

05.02.2024, 07:56

За рулем автомобиля в очках дополненной реальности. Что может пойти не так?

Продажи очков смешанной реальности Apple Vision Pro стартовали только 2 февраля, а в Сети уже вирусятся видео из «недалекого будущего». Люди в очках, словно городские сумасшедшие, ходят по улицам, занимаются в спортзалах и даже водят автомобили.Читать далее