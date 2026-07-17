Из фритюрницы в бензобак: как отходы фастфуда заправляют Toyota и BMW

BMW и Toyota тестируют автомобили на новом синтетическом топливе в Испании

Мало кто знает, что BMW и Toyota запускают масштабный эксперимент с возобновляемым топливом. В Испании стартуют испытания, которые могут повлиять на будущее привычных двигателей. Что грозит привычным технологиям и какие проблемы могут возникнуть - объясняем, почему это важно именно сейчас.

Мало кто знает, что BMW и Toyota запускают масштабный эксперимент с возобновляемым топливом. В Испании стартуют испытания, которые могут повлиять на будущее привычных двигателей. Что грозит привычным технологиям и какие проблемы могут возникнуть - объясняем, почему это важно именно сейчас.

Для российских автомобилистов новость о переходе BMW и Toyota на синтетическое топливо может стать сигналом к переменам, которые затронут не только европейский, но и мировой рынок. В условиях, когда привычный бензин дорожает, а экологические требования ужесточаются, автогиганты ищут альтернативы, способные сохранить привычный стиль вождения и не требовать полной замены инфраструктуры.

BMW и Toyota объявили о запуске совместного проекта по испытанию автомобилей на возобновляемом топливе. В ближайшие полгода в Испании будет протестирован целый парк машин, работающих на горючем Nexa 95 от Repsol, произведенном из отходов и экологически чистых источников. Основными компонентами сырья выступают фритюрное или кулинарные отработанные масла, остатки урожая, непригодные для пищевых целей, отходы лесной промышленности (например, древесные остатки, щепа и опилки), а также другие сертифицированные органические бытовые и промышленные отходы.

Поставки топлива берет на себя компания Repsol, а за цифровой мониторинг жизненного цикла продукта отвечает Bosch. Система будет отслеживать путь топлива от заправки до расхода в каждом автомобиле, что позволит получить максимально точные данные о его эффективности и влиянии на окружающую среду.

Эксперимент проводится с использованием существующей инфраструктуры нефтяных компаний, что особенно важно для тех, кто не готов к резкой электрификации автопарка. По мнению инициаторов, возобновляемый бензин может стать реальной альтернативой электромобилям, которые пока не пользуются массовым спросом в ЕС. Важно, что тесты охватят не только технические параметры, но и повседневную эксплуатацию - от заправки до ежедневных поездок.

Собранные данные лягут в основу анализа, который покажет, насколько синтетическое топливо способно снизить экологическую нагрузку без потери привычных характеристик автомобилей. Если результаты окажутся положительными, это может изменить подход к развитию транспортной системы в Европе и за ее пределами. Важно отметить, что ранее уже обсуждались риски для двигателей при переходе на новые виды топлива - например, эксперты отмечали влияние перебоев с топливом на выбор между гибридами и дизелями.

Для справки: синтетическое топливо производится из биомассы, отходов или углекислого газа, что позволяет снизить выбросы парниковых газов по сравнению с традиционным бензином. В Европе уже действуют пилотные проекты по внедрению подобных решений, однако массовое распространение пока сдерживается высокой стоимостью производства и необходимостью адаптации двигателей. Тем не менее, если эксперимент BMW и Toyota подтвердит эффективность и безопасность нового топлива, это может стать толчком для пересмотра стратегии развития автомобильной отрасли. Важно помнить, что любые изменения в топливной политике напрямую влияют на стоимость владения автомобилем, доступность сервисов и экологическую ситуацию в городах.