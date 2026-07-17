Из фритюрницы в бензобак: как отходы фастфуда заправляют Toyota и BMW

17 июля 2026, 13:46
BMW и Toyota тестируют автомобили на новом синтетическом топливе в Испании
BMW и Toyota тестируют автомобили на новом синтетическом топливе в Испании
Мало кто знает, что BMW и Toyota запускают масштабный эксперимент с возобновляемым топливом. В Испании стартуют испытания, которые могут повлиять на будущее привычных двигателей. Что грозит привычным технологиям и какие проблемы могут возникнуть - объясняем, почему это важно именно сейчас.
Для российских автомобилистов новость о переходе BMW и Toyota на синтетическое топливо может стать сигналом к переменам, которые затронут не только европейский, но и мировой рынок. В условиях, когда привычный бензин дорожает, а экологические требования ужесточаются, автогиганты ищут альтернативы, способные сохранить привычный стиль вождения и не требовать полной замены инфраструктуры.
BMW и Toyota объявили о запуске совместного проекта по испытанию автомобилей на возобновляемом топливе. В ближайшие полгода в Испании будет протестирован целый парк машин, работающих на горючем Nexa 95 от Repsol, произведенном из отходов и экологически чистых источников. Основными компонентами сырья выступают фритюрное или кулинарные отработанные масла, остатки урожая, непригодные для пищевых целей, отходы лесной промышленности (например, древесные остатки, щепа и опилки), а также другие сертифицированные органические бытовые и промышленные отходы.
Поставки топлива берет на себя компания Repsol, а за цифровой мониторинг жизненного цикла продукта отвечает Bosch. Система будет отслеживать путь топлива от заправки до расхода в каждом автомобиле, что позволит получить максимально точные данные о его эффективности и влиянии на окружающую среду.
Эксперимент проводится с использованием существующей инфраструктуры нефтяных компаний, что особенно важно для тех, кто не готов к резкой электрификации автопарка. По мнению инициаторов, возобновляемый бензин может стать реальной альтернативой электромобилям, которые пока не пользуются массовым спросом в ЕС. Важно, что тесты охватят не только технические параметры, но и повседневную эксплуатацию - от заправки до ежедневных поездок.
Собранные данные лягут в основу анализа, который покажет, насколько синтетическое топливо способно снизить экологическую нагрузку без потери привычных характеристик автомобилей. Если результаты окажутся положительными, это может изменить подход к развитию транспортной системы в Европе и за ее пределами. Важно отметить, что ранее уже обсуждались риски для двигателей при переходе на новые виды топлива - например, эксперты отмечали влияние перебоев с топливом на выбор между гибридами и дизелями.
Для справки: синтетическое топливо производится из биомассы, отходов или углекислого газа, что позволяет снизить выбросы парниковых газов по сравнению с традиционным бензином. В Европе уже действуют пилотные проекты по внедрению подобных решений, однако массовое распространение пока сдерживается высокой стоимостью производства и необходимостью адаптации двигателей. Тем не менее, если эксперимент BMW и Toyota подтвердит эффективность и безопасность нового топлива, это может стать толчком для пересмотра стратегии развития автомобильной отрасли. Важно помнить, что любые изменения в топливной политике напрямую влияют на стоимость владения автомобилем, доступность сервисов и экологическую ситуацию в городах.
Похожие материалы БМВ, Тойота
-
17.07.2026, 15:07
ЕС обсуждает новые тарифы на китайские автомобили: угроза для заводов Volkswagen
Власти Саксонии выступили за ужесточение тарифов ЕС на китайские автомобили на фоне возможного закрытия заводов Volkswagen. Мало кто знает, что это решение может изменить расстановку сил на европейском рынке и повлиять на будущее локального автопрома. Какие последствия ждут производителей и покупателей - объясняем, что происходит прямо сейчас.Читать далее
-
17.07.2026, 15:02
Президент АвтоВАЗа сменил служебный автомобиль на новый минивэн SKM M9
В автопарке главы АвтоВАЗа появился минивэн SKM M9 в максимальной комплектации. Модель только готовится к старту продаж, но уже вызвала интерес у специалистов. Какие особенности отличают этот автомобиль, что изменится для корпоративных парков и почему это событие может повлиять на рынок - разбираемся в деталях. Эксперты отмечают: мало кто знает, что SKM - собственный бренд АвтоВАЗа.Читать далее
-
17.07.2026, 14:12
Дизельные автомобили в России: спрос растет, а выбор ограничен
В России заметно увеличился интерес к дизельным автомобилям, но реальных вариантов для покупки оказалось меньше, чем ожидали многие. Какие модели доступны официально, что происходит с ценами и почему даже рост интереса не гарантирует массового перехода на дизель - объясняют специалисты. Мало кто знает, что на рынке есть свои подводные камни, о которых важно узнать заранее.Читать далее
-
17.07.2026, 13:59
Масштабное обновление трассы М-7: какие перемены ждут водителей в 2026-2028
Трасса М-7 «Волга» - одна из самых загруженных дорог страны, ежедневно по ней проходят десятки тысяч автомобилей. Сейчас на ключевых участках стартовали работы по замене покрытия, и это напрямую влияет на комфорт и безопасность движения. Какие этапы ремонта запланированы, что изменится для водителей и почему эти перемены нельзя игнорировать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.07.2026, 13:32
Редкий BMW M3 Sport Evolution 1990 года продан на аукционе за рекордную сумму
На британском аукционе был продан уникальный BMW M3 Sport Evolution с минимальным пробегом. Модель сохранила оригинальные детали и редкие опции, что вызвало ажиотаж среди коллекционеров. Почему эта сделка стала знаковой для рынка и какие нюансы стоит учитывать при покупке подобных автомобилей - объясняем подробно. Мало кто знает, что такие экземпляры могут стать выгодной инвестицией уже сейчас.Читать далее
-
17.07.2026, 13:19
В ЭПТС могут добавить новые данные: что изменится для владельцев авто
Ассоциация РОАД выступила с инициативой дополнить электронные паспорта транспортных средств новыми сведениями. В числе предложений - фиксация ДТП, ремонтов и пробега. Эксперты уверены: это способно изменить рынок и снизить риски для покупателей. Почему сейчас это особенно актуально - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.07.2026, 13:06
В Китае более 140 брендов выпускают электромобили: к чему это привело
Китайский рынок электромобилей переживает настоящий бум, но мало кто задумывается о последствиях. Более 140 брендов борются за место под солнцем, а конкуренция становится все жестче. Что грозит мировым автогигантам и почему ситуация в Поднебесной может изменить правила игры - объясняем, как это связано с интересами российских автомобилистов.Читать далее
-
17.07.2026, 12:53
Японские кроссоверы с пробегом дороже новых: что происходит на рынке
Мало кто задумывается, что на вторичном рынке кроссоверов складывается парадоксальная ситуация: пятилетние японские модели стоят дороже новых китайских аналогов. Что скрывается за этим трендом, какие риски подстерегают покупателей и почему эксперт советует быть осторожнее - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
17.07.2026, 12:34
Geely анонсировала электропривод Thunder 16-в-1 с рекордным КПД 93,8
Geely представила электропривод Thunder 16-в-1, который обещает изменить рынок электромобилей. Инженеры заявляют о рекордной эффективности и компактности, а также о снижении массы и затрат. Почему эта разработка может стать ключевой для будущих моделей и какие детали скрыты за громкими заявлениями - объяснил эксперт.Читать далее
-
17.07.2026, 12:11
Мойка двигателя: когда процедура опасна и как избежать дорогостоящих ошибок
Мало кто задумывается, что неправильная мойка двигателя может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Эксперты объясняют, какие средства действительно безопасны, когда стоит отказаться от процедуры и как не навредить автомобилю. Что грозит при ошибках и почему этот вопрос актуален именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
Похожие материалы БМВ, Тойота
-
17.07.2026, 15:07
ЕС обсуждает новые тарифы на китайские автомобили: угроза для заводов Volkswagen
Власти Саксонии выступили за ужесточение тарифов ЕС на китайские автомобили на фоне возможного закрытия заводов Volkswagen. Мало кто знает, что это решение может изменить расстановку сил на европейском рынке и повлиять на будущее локального автопрома. Какие последствия ждут производителей и покупателей - объясняем, что происходит прямо сейчас.Читать далее
-
17.07.2026, 15:02
Президент АвтоВАЗа сменил служебный автомобиль на новый минивэн SKM M9
В автопарке главы АвтоВАЗа появился минивэн SKM M9 в максимальной комплектации. Модель только готовится к старту продаж, но уже вызвала интерес у специалистов. Какие особенности отличают этот автомобиль, что изменится для корпоративных парков и почему это событие может повлиять на рынок - разбираемся в деталях. Эксперты отмечают: мало кто знает, что SKM - собственный бренд АвтоВАЗа.Читать далее
-
17.07.2026, 14:12
Дизельные автомобили в России: спрос растет, а выбор ограничен
В России заметно увеличился интерес к дизельным автомобилям, но реальных вариантов для покупки оказалось меньше, чем ожидали многие. Какие модели доступны официально, что происходит с ценами и почему даже рост интереса не гарантирует массового перехода на дизель - объясняют специалисты. Мало кто знает, что на рынке есть свои подводные камни, о которых важно узнать заранее.Читать далее
-
17.07.2026, 13:59
Масштабное обновление трассы М-7: какие перемены ждут водителей в 2026-2028
Трасса М-7 «Волга» - одна из самых загруженных дорог страны, ежедневно по ней проходят десятки тысяч автомобилей. Сейчас на ключевых участках стартовали работы по замене покрытия, и это напрямую влияет на комфорт и безопасность движения. Какие этапы ремонта запланированы, что изменится для водителей и почему эти перемены нельзя игнорировать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.07.2026, 13:32
Редкий BMW M3 Sport Evolution 1990 года продан на аукционе за рекордную сумму
На британском аукционе был продан уникальный BMW M3 Sport Evolution с минимальным пробегом. Модель сохранила оригинальные детали и редкие опции, что вызвало ажиотаж среди коллекционеров. Почему эта сделка стала знаковой для рынка и какие нюансы стоит учитывать при покупке подобных автомобилей - объясняем подробно. Мало кто знает, что такие экземпляры могут стать выгодной инвестицией уже сейчас.Читать далее
-
17.07.2026, 13:19
В ЭПТС могут добавить новые данные: что изменится для владельцев авто
Ассоциация РОАД выступила с инициативой дополнить электронные паспорта транспортных средств новыми сведениями. В числе предложений - фиксация ДТП, ремонтов и пробега. Эксперты уверены: это способно изменить рынок и снизить риски для покупателей. Почему сейчас это особенно актуально - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.07.2026, 13:06
В Китае более 140 брендов выпускают электромобили: к чему это привело
Китайский рынок электромобилей переживает настоящий бум, но мало кто задумывается о последствиях. Более 140 брендов борются за место под солнцем, а конкуренция становится все жестче. Что грозит мировым автогигантам и почему ситуация в Поднебесной может изменить правила игры - объясняем, как это связано с интересами российских автомобилистов.Читать далее
-
17.07.2026, 12:53
Японские кроссоверы с пробегом дороже новых: что происходит на рынке
Мало кто задумывается, что на вторичном рынке кроссоверов складывается парадоксальная ситуация: пятилетние японские модели стоят дороже новых китайских аналогов. Что скрывается за этим трендом, какие риски подстерегают покупателей и почему эксперт советует быть осторожнее - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
17.07.2026, 12:34
Geely анонсировала электропривод Thunder 16-в-1 с рекордным КПД 93,8
Geely представила электропривод Thunder 16-в-1, который обещает изменить рынок электромобилей. Инженеры заявляют о рекордной эффективности и компактности, а также о снижении массы и затрат. Почему эта разработка может стать ключевой для будущих моделей и какие детали скрыты за громкими заявлениями - объяснил эксперт.Читать далее
-
17.07.2026, 12:11
Мойка двигателя: когда процедура опасна и как избежать дорогостоящих ошибок
Мало кто задумывается, что неправильная мойка двигателя может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Эксперты объясняют, какие средства действительно безопасны, когда стоит отказаться от процедуры и как не навредить автомобилю. Что грозит при ошибках и почему этот вопрос актуален именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее