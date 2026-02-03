Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

3 февраля 2026, 08:56

Почему BMW продолжит использовать 8-ступенчатый автомат ZF до конца 2030-х и что это значит для рынка

BMW и ZF подписали соглашение на поставку 8-ступенчатых автоматов до конца 2030-х. Контракт оценивается в миллиарды евро. Как это повлияет на будущее моделей BMW и какие перемены ждут автолюбителей - в нашем материале.

Новость о долгосрочном партнерстве BMW и ZF Friedrichshafen AG не просто очередная формальность в мире автопрома. Для российских владельцев BMW и тех, кто только планирует покупку, это событие определяет, каким будет опыт вождения и обслуживания автомобилей марки в ближайшие годы. Сохранение 8-ступенчатой автоматической коробки передач ZF в линейке BMW до конца 2030-х означает стабильность и предсказуемость в эпоху, когда многие автопроизводители спешат внедрять новые, порой еще не до конца проверенные технологии.

По информации ZF, стороны подписали соглашение, которое гарантирует не только продолжение поставок, но и дальнейшее развитие знаменитой 8-ступенчатой автоматической трансмиссии. Сумма сделки официально не раскрывается, однако известно, что речь идет о нескольких миллиардах евро. Это подчеркивает масштаб и стратегическую важность контракта для обеих компаний.

Для BMW выбор в пользу проверенного «автомата» ZF - это не просто вопрос привычки. 8HP давно зарекомендовала себя как одна из самых надежных и технологичных коробок передач на рынке. Она устанавливается на большинство моделей BMW, включая как классические бензиновые и дизельные версии, так и гибридные модификации. Благодаря этому решению, владельцы BMW могут быть уверены в предсказуемости поведения автомобиля, плавности переключения и долговечности агрегата.

Стоит напомнить, что предыдущие контракты между BMW и ZF по поставке 8-ступенчатых автоматов были заключены в 2015 и 2019 годах. Однако нынешнее соглашение отличается не только сроком действия - до конца 2030-х, - но и масштабом инвестиций. Это говорит о том, что BMW не собирается в ближайшее время отказываться от классических решений в пользу полностью новых трансмиссий, несмотря на тренд на электрификацию и появление альтернативных технологий.

Для российского рынка это соглашение имеет особое значение. В условиях, когда поставки комплектующих и автомобилей из Европы становятся все менее предсказуемыми, наличие долгосрочного контракта между BMW и ZF дает определенную уверенность в будущем. Владельцы и сервисные центры могут рассчитывать на стабильные поставки оригинальных агрегатов и запчастей, а значит - на сохранение высокого уровня обслуживания и ремонта.

Как отмечают эксперты, 8-ступенчатый автомат ZF отличается не только надежностью, но и универсальностью. Он способен работать с разными типами двигателей и адаптироваться под различные требования - от спортивных моделей до кроссоверов и гибридов. Это позволяет BMW сохранять широкий модельный ряд и гибко реагировать на запросы рынка.

В условиях, когда многие автопроизводители экспериментируют с новыми типами трансмиссий, BMW делает ставку на проверенное решение. Это может показаться консервативным подходом, но для покупателей, ценящих надежность и предсказуемость, такой выбор выглядит вполне оправданным. Тем более что 8HP продолжает совершенствоваться: инженеры ZF регулярно обновляют программное обеспечение и вносят конструктивные улучшения, чтобы коробка соответствовала современным требованиям по экономичности и экологичности.

Таким образом, заключенное соглашение между BMW и ZF - это не просто контракт на поставку деталей. Это стратегический шаг, который определяет будущее целого поколения автомобилей BMW. Для российских автолюбителей это означает, что привычные по качеству и характеристикам автомобили останутся на рынке еще как минимум десятилетие, несмотря на все перемены в мировой автомобильной индустрии.

