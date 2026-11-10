Заряжался всего 2,5 часа на 6000 км пути? Разбор невероятного рекорда электромобиля BMW

Почти 6000 км за трое суток: новая электрическая BMW i3 проехала через всю Европу и посрамила бензиновые авто

BMW i3 50 xDrive преодолел почти 5,9 тыс. км от Норвегии до Испании, потратив на зарядку 2 часа 46 минут. Средний расход оказался ниже диапазона WLTP. Маршрут прошел по дорогам восьми стран.

BMW i3 50 xDrive преодолел почти 5,9 тыс. км от Норвегии до Испании, потратив на зарядку 2 часа 46 минут. Средний расход оказался ниже диапазона WLTP. Маршрут прошел по дорогам восьми стран.

Средний расход BMW i3 50 xDrive в европейском заезде составил 12,5 кВт·ч на 100 км, ниже заявленного для модели диапазона WLTP от 13,4 до 18 кВт·ч. Autonews сообщает о рекорде суммарного времени зарядки со ссылкой на пресс-службу компании. BMW i3 50 xDrive - новый электрический седан семейства Neue Klasse, а не рестайлинг компактного i3 прежнего поколения. Европейскую версию выпускают на заводе BMW в Мюнхене. Производство модели началось в августе 2026 года.

От мыса Нордкап в Норвегии до Тарифы в Испании автомобиль проехал 5886,7 км за трое суток, 2 часа и 41 минуту. На остановках для подзарядки батареи провели всего 2 часа 46 минут. Точное суммарное время зарядки составило 2 часа 45 минут 54 секунды. Это более чем на семь часов меньше, чем при рекорде 2017 года.

Маршрут пролегал по дорогам общего пользования через восемь стран. Автомобиль ехал по автомагистралям и загородным трассам, включая улицы населенных пунктов. Водитель сам выбирал общественные зарядные станции и соблюдал ограничения скорости. Средняя скорость движения составила 79,7 км/ч, средняя мощность зарядки - 275 кВт при заявленном максимуме 400 кВт. Заезд проходил на серийном автомобиле с использованием обычных зарядных станций.

Заезд проводили на полноприводном седане с двумя электромоторами суммарной мощностью 345 кВт (469 л.с.) и одноступенчатой трансмиссией. Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 секунды, максимальная скорость составляет 200 км/ч. Автомобиль построен на 800-вольтовой архитектуре и оснащен батареей полезной емкостью 108,7 кВт·ч.

Заявленный запас хода достигает 912 км по циклу WLTP, пиковая мощность зарядки постоянным током составляет 400 кВт. ПНа соответствующей станции зарядка с 10 до 80% занимает около 21 минуты. По данным BMW, за десять минут на совместимой быстрой станции можно восполнить запас хода до 423 км по WLTP. Предусмотрены AC-зарядка мощностью до 22 кВт и двунаправленная зарядка.

На результативность влияют аэродинамика с коэффициентом сопротивления 0,21 и шины, сопротивление качению которых снижено на 14%. По сравнению с предыдущим поколением электромобилей BMW потери энергии в электромоторах сократили на 40%. Система управления переводит в режим рекуперации более 95% процессов торможения.

Другой рекорд дальности ранее установила китайская длиннобазная модификация BMW i3 L: она проехала 1218 км без подзарядки. Это отдельная версия, отличающаяся от европейского седана. Среди других необычных автомобильных историй 110km.ru публиковал историю Ford Focus с пробегом 6307 км.