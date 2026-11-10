Заряжался всего 2,5 часа на 6000 км пути? Разбор невероятного рекорда электромобиля BMW

10 ноября 2026, 22:57
Почти 6000 км за трое суток: новая электрическая BMW i3 проехала через всю Европу и посрамила бензиновые авто
Почти 6000 км за трое суток: новая электрическая BMW i3 проехала через всю Европу и посрамила бензиновые авто
BMW i3 50 xDrive преодолел почти 5,9 тыс. км от Норвегии до Испании, потратив на зарядку 2 часа 46 минут. Средний расход оказался ниже диапазона WLTP. Маршрут прошел по дорогам восьми стран.
Средний расход BMW i3 50 xDrive в европейском заезде составил 12,5 кВт·ч на 100 км, ниже заявленного для модели диапазона WLTP от 13,4 до 18 кВт·ч. Autonews сообщает о рекорде суммарного времени зарядки со ссылкой на пресс-службу компании. BMW i3 50 xDrive - новый электрический седан семейства Neue Klasse, а не рестайлинг компактного i3 прежнего поколения. Европейскую версию выпускают на заводе BMW в Мюнхене. Производство модели началось в августе 2026 года.
От мыса Нордкап в Норвегии до Тарифы в Испании автомобиль проехал 5886,7 км за трое суток, 2 часа и 41 минуту. На остановках для подзарядки батареи провели всего 2 часа 46 минут. Точное суммарное время зарядки составило 2 часа 45 минут 54 секунды. Это более чем на семь часов меньше, чем при рекорде 2017 года.
Маршрут пролегал по дорогам общего пользования через восемь стран. Автомобиль ехал по автомагистралям и загородным трассам, включая улицы населенных пунктов. Водитель сам выбирал общественные зарядные станции и соблюдал ограничения скорости. Средняя скорость движения составила 79,7 км/ч, средняя мощность зарядки - 275 кВт при заявленном максимуме 400 кВт. Заезд проходил на серийном автомобиле с использованием обычных зарядных станций.
Заезд проводили на полноприводном седане с двумя электромоторами суммарной мощностью 345 кВт (469 л.с.) и одноступенчатой трансмиссией. Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 секунды, максимальная скорость составляет 200 км/ч. Автомобиль построен на 800-вольтовой архитектуре и оснащен батареей полезной емкостью 108,7 кВт·ч.
Заявленный запас хода достигает 912 км по циклу WLTP, пиковая мощность зарядки постоянным током составляет 400 кВт. ПНа соответствующей станции зарядка с 10 до 80% занимает около 21 минуты. По данным BMW, за десять минут на совместимой быстрой станции можно восполнить запас хода до 423 км по WLTP. Предусмотрены AC-зарядка мощностью до 22 кВт и двунаправленная зарядка.
На результативность влияют аэродинамика с коэффициентом сопротивления 0,21 и шины, сопротивление качению которых снижено на 14%. По сравнению с предыдущим поколением электромобилей BMW потери энергии в электромоторах сократили на 40%. Система управления переводит в режим рекуперации более 95% процессов торможения.
Другой рекорд дальности ранее установила китайская длиннобазная модификация BMW i3 L: она проехала 1218 км без подзарядки. Это отдельная версия, отличающаяся от европейского седана. Среди других необычных автомобильных историй 110km.ru публиковал историю Ford Focus с пробегом 6307 км.
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