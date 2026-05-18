Автор: Мария Степанова

18 мая 2026, 20:27

BMW i3: революция из углепластика, которую не повторит даже сама BMW

Как i3 изменил представление о городских электрокарах и почему его философия ушла в прошлое

BMW i3 стал первым массовым электромобилем с углепластиковым кузовом и привлек к бренду 80% новых клиентов. Почему спустя годы ни один производитель, включая BMW, не решился повторить этот опыт - разбираемся на фоне новых трендов и перемен в индустрии.

BMW i3 — это не просто электромобиль, а символ того, как одна смелая инженерная идея может изменить целую отрасль. В 2013 году, когда электрокары ещё воспринимались как экзотика, BMW рискнула создать нечто совершенно новое: лёгкий городской автомобиль с кузовом из углепластика, непохожий ни на один другой продукт марки. В итоге i3 стал не только технологическим экспериментом, но и настоящим магнитом для новых клиентов — 80% покупателей раньше не имели BMW.

В отличие от большинства современных электромобилей, i3 не был построен на базе существующей платформы. Немецкий концерн пошёл на беспрецедентный шаг: разработал архитектуру, где пассажирский модуль из углепластика крепился к алюминиевому «скейтборду» с батареями. Это решение позволило снизить массу до 1300 кг — показатель, недостижимый для большинства современных электрокаров, даже несмотря на развитие батарей и электроники.

Однако столь радикальный подход имел и обратную сторону. Производство углепластика в промышленных масштабах оказалось дорогим и сложным. Чтобы обеспечить себе поддержку, BMW через инвестиционную компанию Сюзанны Клаттен приобрела крупную долю в SGL Carbon, а затем совместно основала завод в США, где для производства использовалась дешёвая гидроэнергетика. Этот стратегический ход не только привёл BMW к лидерству в области лёгких конструкций, но и не позволил Volkswagen перехватить инициативу на рынке новых материалов.

Несмотря на все инновации, массового перехода на углепластик в автопроме не произошло. Даже сама BMW после выпуска i3 и i8 отказалась от столь дорогостоящей технологии, продав свою долю в совместном предприятии и обратившись к более консервативным решениям. Причина проста: новые батареи и улучшенная аэродинамика позволяют увеличить запас хода без необходимости удорожать конструкцию. Сегодняшние электромобили BMW, включая Neue Klasse i3, уже не используют столь радикальные материалы, а их философия стала ближе к привычным моделям бренда.

Интересно, что даже внутри самой компании отношение к i3 было неоднозначным. Как признался руководитель разработки BMW Фрэнк Вебер, для многих этот автомобиль выглядел чужаком в линейке марки. В итоге новое поколение i3 — это уже просто электрическая версия 3 Series для Китая и Европы, без специальных технических решений и экспериментов с материалами.

История BMW i3 — это пример того, как одна модель может опередить своё время, но остаться в одиночестве. За почти 10 лет было выпущено около 250 тысяч экземпляров, а в некоторых странах i3 даже обгонял по продажам саму BMW. Однако массового повторения не произошло: рынок выбрал более простые и дешёвые решения. В этом смысле судьба i3 напоминает другие технологические эксперименты, которые ещё не стали стандартом для всей индустрии. Кстати, похожая ситуация наблюдается и в сегменте гибридных грузовиков, где революционные решения, как у Rolls-Royce, пока остаются нишевыми — подробнее об этом можно узнать в материале о внедрении гибридных двигателей в карьерные самосвалы на нашем сайте .

