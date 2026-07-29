BMW i4 Convertible 2028: первый электрический кабриолет Neue Klasse с мягкой крышей и дизайном от XM

29 июля 2026, 12:54
BMW i4 Convertible: электрокабриолет с мягкой крышей появится в 2028 году
BMW i4 Convertible: электрокабриолет с мягкой крышей появится в 2028 году
BMW готовит к выпуску i4 Convertible - первый электрокабриолет марки на платформе Neue Klasse. Ожидается, что модель появится в 2028 году и получит мягкую крышу, что позволит снизить вес и улучшить управляемость. Это важный шаг для сегмента премиальных электромобилей.
Появление BMW i4 Convertible - событие, которое может изменить представление о премиальных электрокабриолетах. Модель обещает стать первой в линейке марки с полностью электрической начинкой и мягкой крышей, что особенно актуально на фоне ухода с рынка традиционных бензиновых кабриолетов.
Внешность будущей новинки будет выполнена в стиле Neue Klasse: узнаваемая передняя часть, задние фонари в духе BMW XM или X6, а также спорный, но запоминающийся дизайн. В салоне ожидается панорамный дисплей по всей ширине передней панели, парящий экран мультимедиа и необычное рулевое колесо - все это уже можно увидеть на других моделях семейства Neue Klasse.
Технически BMW i4 Convertible будет близок к новому i3 Sedan, а также к готовящемуся i3 Touring. По сути, кабриолет и купе i4 будут отличаться только деталями экстерьера и количеством дверей, а основные элементы кузова и платформы останутся общими. Ожидается, что для снижения массы и улучшения управляемости вместо металлической складной крыши будет использоваться тканевый верх. Такой подход позволит не только уменьшить вес, но и понизить центр тяжести, что положительно скажется на динамике и устойчивости автомобиля.
Внутри кабриолет рассчитан на четырех пассажиров по схеме 2+2, как и актуальный BMW 4 Series Convertible, но с совершенно иной архитектурой платформы. По имеющимся данным, премьера BMW i4 Convertible намечена на 2028 год - за год до того, как с рынка уйдет нынешний 4 Series Convertible, и спустя год после завершения выпуска i4 Gran Coupe.
Первые изображения будущей модели уже появились в сети: энтузиасты и дизайнеры, такие как @sugardesign_1, публикуют рендеры, максимально приближенные к реальности. На них можно рассмотреть основные черты экстерьера и интерьер, который практически полностью повторяет оформление нового i3.
Для российского рынка появление BMW i4 Convertible может быть особенно интересным: спрос на премиальные электромобили постепенно растет, а кабриолеты традиционно считаются нишевым, но престижным выбором. Мягкая крыша и электрическая платформа делают новинку потенциально более доступной в обслуживании и эксплуатации, чем классические аналоги с ДВС и сложными механизмами жесткой крыши.
BMW i4 Convertible может стать одной из самых ожидаемых премьер в сегменте электрокабриолетов. Важно отметить, что Neue Klasse - это не только новый дизайн, но и принципиально иная философия: акцент на цифровизации, экологичности и инновациях. Ожидается, что модель получит современные системы помощи водителю, расширенные возможности персонализации и улучшенную аэродинамику. Для российского покупателя это может означать появление нового стандарта в премиальном сегменте, где сочетаются статус, технологии и практичность.
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