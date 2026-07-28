Не просто «четверка»: чем удивит BMW i4 Convertible на платформе Neue Klasse и когда ждать в продаже

28 июля 2026, 21:57
BMW i4 Convertible Neue Klasse: первые фото прототипа и детали запуска в 2028 году
BMW i4 Convertible Neue Klasse: первые фото прототипа и детали запуска в 2028 году
BMW готовит к выходу электрический кабриолет i4 Convertible Neue Klasse, который уже проходит дорожные испытания. Модель обещает стать одной из самых необычных новинок ближайших лет и может задать новый тренд среди премиальных электромобилей.
Появление на дорогах прототипа BMW i4 Convertible Neue Klasse вызвало немалый интерес среди поклонников марки и экспертов. Электрический кабриолет, который, по имеющимся данным, может поступить в продажу уже летом следующего года, обещает стать одним из самых перспективных премьер в сегменте премиальных электромобилей. На фоне общего дефицита электрических кабриолетов такого класса, решение BMW выглядит как попытка занять свободную нишу и предложить рынку принципиально новый продукт.
Судя по первым снимкам, автомобиль скрыт под плотным камуфляжем, но уже можно заметить отличие от других моделей Neue Klasse. У BMW i4 Convertible более плоские фары и увеличенная решетка радиатора, что визуально выделяет его на фоне классической 4-й серии и повседневного седана BMW i3 Neue Klasse. Ожидается, что новинка получит классическую мягкую крышу, которая позволит снизить массу и сохранить динамику, несмотря на наличие задней батареи.
Инженеры BMW столкнулись с трудностью, нужно было обеспечить жесткость кузова без традиционной крыши, при этом не увеличивая вес за счет дополнительной нагрузки. В случае с электромобилями ситуация усложняется массивной батареей в полу, которая с одной стороны придаёт жесткость, а с другой - требует особого соблюдения распределения массы и безопасности. По мнению экспертов, именно баланс между прочностью, массой и практичностью станет ключевым залогом успеха модели.
Внутри BMW i4 Convertible рулевая компоновка 2+2, которая должна обеспечивать больше места для задних пассажиров по сравнению с бензиновыми аналогами. Производитель обещает сохранить достаточно вместительный багажник - это редкость для кабриолетов такого класса. Ожидается, что модель будет построена на новой платформе Neue Klasse, которая уже используется для BMW iX3, и получит современные системы безопасности и мультимедиа.
Эксперты отмечают, что появление BMW i4 Convertible может стать показательным шагом для всего сегмента электрокабриолетов. Сейчас на рынке практически нет прямых конкурентов с постоянными клиентами. Если модель окажется успешной, она может подтолкнуть других производителей к разработке аналогичных решений.
BMW активно развивает линейку Neue Klasse, производя электрификацию и новые технологии. Уже сейчас на заводе в Венгрии выпущено более 50 тысяч экземпляров BMW iX3 Neue Klasse, сотрудничество с Sony и Marvel в рамках проекта Spider-Man: Brand New Day демонстрирует стремление бренда к инновациям и работе с молодой аудиторией. Ожидается, что BMW i4 Convertible дебютирует в конце 2027 года и поступит в продажу в 2028 или 2029 году, в том числе на рынки Северной Америки и Европы. Если судить по тенденциям, спрос на такие автомобили может вырасти, особенно среди тех, кто предпочитает сочетание стиля, экологичности и современных технологий.
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