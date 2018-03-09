9 марта 2018, 16:45
BMW i4 составит конкуренцию Tesla Model 3
Глава BMW Харальд Крюгер подтвердил выпуск полностью электрического седана и назвал его имя – BMW i4. Новинку построят на базе концепт-кара BMW i Vision Dynamics, представленного осенью на автосалоне во Франкфурте.
В Женеве, накануне пресс-конференции, посвященной новинкам мотор-шоу кроссоверу X4 и прототипу M8 Gran Coupe, глава BMW Харальд Крюгер рассказал о планах компании по созданию электрических моделей. По его словам, к 2025 году в модельном ряду баварского автопроизводителя будет не менее 25 гибридов и электрокаров. Одной из ближайших премьер BMW станет полностью электрический седан i4, который будут собирать на заводе в Мюнхене. И это самая главная новость. Сейчас оба электрокара компании, i3 и i8, выпускают в Лейпциге, а с конвейера мюнхенского предприятия сходят автомобили третьей и четвертой серии.
Ранее мы писали
Дилеры BMW в России начали прием заказов на рестайлинговые версии купе и родстера i8. Стоимость BMW i8 Coupe ...Читать далее
Серийный BMW i4 поборется за покупателей с Tesla Model 3. Помимо Европы и США, перспективным рынком сбыта становится Китай. Развитие и распространение электромобилей здесь активно поддерживается государством. У BMW уже есть договор с Great Wall на выпуск электрической версии Mini, который должен начаться в 2019 году.
Читайте по теме
Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
01.03.2018, 22:05
Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби
26.02.2018, 07:12
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
22.02.2018, 22:53
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
06.02.2018, 21:24
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
31.01.2018, 09:49
Читайте по теме
Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
01.03.2018, 22:05
Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби
26.02.2018, 07:12
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
22.02.2018, 22:53
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
06.02.2018, 21:24
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
31.01.2018, 09:49
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Пересел на эту красавицу с Гольфа 5. Давно хотел себе БМВ, но мне больше нравились авто гольф класса (были Опель Астра Г, Фольксваген Гольф 4, Фольксваген Гольф 5) . А на эту модель наткнулся буквально год назад, долго изучал форумы, чтобы поближе понять с чем придется иметь дело. В итоге остановился ...
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
| Кому: иван Ну тут еще может быть вариант, что автомобиль уже был в аварии. Этих подушек там уже и не было, а перед утратил свою жесткость еще при первой аварии. А то что она помята была вхлам, смотря какая авария. Есть машины намного хуже выдерживающие аварии. Их еще называют капсулой смерти (те ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное