9 марта 2018, 16:45

BMW i4 составит конкуренцию Tesla Model 3

Глава BMW Харальд Крюгер подтвердил выпуск полностью электрического седана и назвал его имя – BMW i4. Новинку построят на базе концепт-кара BMW i Vision Dynamics, представленного осенью на автосалоне во Франкфурте.
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  BMW i4 составит конкуренцию Tesla Model 3 BMW BMW i4 составит конкуренцию Tesla Model 3 BMW BMW i4 составит конкуренцию Tesla Model 3
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В Женеве, накануне пресс-конференции, посвященной новинкам мотор-шоу кроссоверу X4 и прототипу M8 Gran Coupe, глава BMW Харальд Крюгер рассказал о планах компании по созданию электрических моделей. По его словам, к 2025 году в модельном ряду баварского автопроизводителя будет не менее 25 гибридов и электрокаров. Одной из ближайших премьер BMW станет полностью электрический седан i4, который будут собирать на заводе в Мюнхене. И это самая главная новость. Сейчас оба электрокара компании, i3 и i8, выпускают в Лейпциге, а с конвейера мюнхенского предприятия сходят автомобили третьей и четвертой серии. 

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По мнению экспертов, новый BMW i4 могут построить на платформе 3-Series, но еще более вероятно – на базе 4-Series GT. Дизайн новинки и ее технологическую начинку определит концептуальный седан BMW i Vision Dynamics. Серийный вариант, конечно, получит не столь футуристический внешний вид, но базовые принципы сохранятся. Заявленная дальность хода концепт-кара составляла 600 километров. Разгон с места до «сотни» занимал всего 4 секунды, а максимальная скорость была равна 200 км/ч.

Серийный BMW i4 поборется за покупателей с Tesla Model 3. Помимо Европы и США, перспективным рынком сбыта становится Китай. Развитие и распространение электромобилей здесь активно поддерживается государством. У BMW уже есть договор с Great Wall на выпуск электрической версии Mini, который должен начаться в 2019 году.

Новинки и концепт кары БМВ
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BMW i4 составит конкуренцию Tesla Model 3
В Женеве, накануне пресс-конференции, посвященной новинкам мотор-шоу кроссоверу X4 и прототипу M8 Gran Coupe, глава BMW Харальд Крюгер рассказал о планах компании по созданию электрических моделей. По его словам, к 2025 году в модельном ряду баварского автопроизводителя будет не менее 25 гибридов и электрокаров. Одной из ближайших премьер BMW станет полностью электрический седан i4, который будут собирать на заводе в Мюнхене. И это самая главная новость. Сейчас оба электрокара компании, i3 и i8, выпускают в Лейпциге, а с конвейера мюнхенского предприятия сходят автомобили третьей и четвертой серии. {{material_122435}}По мнению экспертов, новый BMW i4 могут построить на платформе 3-Series, но еще более вероятно – на базе 4-Series GT. Дизайн новинки и ее технологическую начинку определит концептуальный седан BMW i Vision Dynamics. Серийный вариант, конечно, получит не столь футуристический внешний вид, но базовые принципы сохранятся. Заявленная дальность хода концепт-кара составляла 600 километров. Разгон с места до «сотни» занимал всего 4 секунды, а максимальная скорость была равна 200 км/ч.Серийный BMW i4 поборется за покупателей с Tesla Model 3. Помимо Европы и США, перспективным рынком сбыта становится Китай. Развитие и распространение электромобилей здесь активно поддерживается государством. У BMW уже есть договор с Great Wall на выпуск электрической версии Mini, который должен начаться в 2019 году.
2018-03-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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