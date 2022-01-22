BMW i8 шокировал британскую полицию: гибридный спорткар разогнался до 228 км/ч
Но разница в том, что водитель Bugatti Chiron ехал по участку дороги, где отсутствовали какие-либо ограничения, а его коллега за рулем BMW пролетел с нарушением действующих правил.
Случилось все на скоростной магистрали M5 в британском Сомерсете. Водитель, находившийся за рулем электрического гибридного суперкара, был уличен в превышении скорости на величину, почти в 2 раза превышающую действующее в стране ограничение скоростного режима.
Фото автомобиля-нарушителя полиция Сомерсета опубликовала на своей страничке в Twitter, дескать, пусть народ полюбуется. При этом действия водителя BMW были охарактеризованы как «безрассудные и эгоистичные».
Полицейские добавили, что лихач на гибридном i8 оказался одним из 25 водителей, которые в течение часа превысили на данном участке скорость, ограниченную знаком 130 км/ч.
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