15 января 2020, 00:33
BMW i8 снимут с конвейера
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Фото: BMW
Компания BMW сообщила об окончании производства гибридного спорткара BMW i8. Клиентам, желающим приобрести автомобиль, стоит поторопиться. Заказы будут принимать лишь до конца февраля. Последние экземпляры BMW i8 сойдут с конвейера в апреле 2020 года.
Фото: BMW
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Спустя шесть лет после запуска BMW i8 уходит в историю. Но у клиентов пока еще есть возможность заказать редкий гибридный спорткар. Продается BMW i8 и в России. Сейчас за купе просят минимум 9 910 000 рублей, за родстер – не менее 11 610 000 рублей.
Баварский автопроизводитель планирует сосредоточиться на разработке новой линейки электрокаров. В нее войдет компактный кроссовер ix3, седан i4 и флагманский вседорожник iNext. Кроме того, в течение ближайших 5 лет BMW может представить серийную версию концепт-кара Vision M Next, показанного в 2019 году. Новый электрический спорткар составит конкуренцию Tesla Roadster второго поколения и новому Audi R8 e-tron.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Хороша машинка! Вот только где ж ей разогнаться с таким клиренсом, да по нашим дорогам. И цена совсем негармоничная...
Ну, если Соренто Прайм и Терамонт еще могут порадовать простых смертных, то восторг от появления в продаже родстера БМВ за 11 миллионов испытают лишь избранные.
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
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