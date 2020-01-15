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15 января 2020, 00:33

BMW i8 снимут с конвейера

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Фото: BMW
Компания BMW сообщила об окончании производства гибридного спорткара BMW i8. Клиентам, желающим приобрести автомобиль, стоит поторопиться. Заказы будут принимать лишь до конца февраля. Последние экземпляры BMW i8 сойдут с конвейера в апреле 2020 года.
BMW i8 снимут с конвейера

Фото: BMW

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Гибридное спорткупе BMW i8 вышло на рынок в 2014 году. Три года спустя модель пережила рестайлинг, а в 2018 году компания представила ее открытую версию. В состав гибридной силовой установки входит бензиновый турбомотор, расположенный на задней оси и электромотор - спереди. Их суммарная отдача достигает 374 л.с. и 569 Нм максимального крутящего момента. Разгон до первой «сотни» занимает 4,2 секунды, а с 80 до 120 км/ч - 2,6 секунды. Максимальную скорость преднамеренно ограничили на отметке 249 км/ч, посчитав ее вполне достаточной для автомобиля массой 1 485 килограммов. 

Спустя шесть лет после запуска BMW i8 уходит в историю. Но у клиентов пока еще есть возможность заказать редкий гибридный спорткар. Продается BMW i8 и в России. Сейчас за купе просят минимум 9 910 000 рублей, за родстер – не менее 11 610 000 рублей.

Баварский автопроизводитель планирует сосредоточиться на разработке новой линейки электрокаров. В нее войдет компактный кроссовер ix3, седан i4 и флагманский вседорожник iNext. Кроме того, в течение ближайших 5 лет BMW может представить серийную версию концепт-кара Vision M Next, показанного в 2019 году. Новый электрический спорткар составит конкуренцию Tesla Roadster второго поколения и новому Audi R8 e-tron. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
BMW назвал стоимость купе и родстера i8
Хороша машинка! Вот только где ж ей разогнаться с таким клиренсом, да по нашим дорогам. И цена совсем негармоничная...
Семен
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
Ну, если Соренто Прайм и Терамонт еще могут порадовать простых смертных, то восторг от появления в продаже родстера БМВ за 11 миллионов испытают лишь избранные.
Владимир
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
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BMW i8 снимут с конвейера
{{material_105606}}Гибридное спорткупе BMW i8 вышло на рынок в 2014 году. Три года спустя модель пережила рестайлинг, а в 2018 году компания представила ее открытую версию. В состав гибридной силовой установки входит бензиновый турбомотор, расположенный на задней оси и электромотор - спереди. Их суммарная отдача достигает 374 л.с. и 569 Нм максимального крутящего момента. Разгон до первой «сотни» занимает 4,2 секунды, а с 80 до 120 км/ч - 2,6 секунды. Максимальную скорость преднамеренно ограничили на отметке 249 км/ч, посчитав ее вполне достаточной для автомобиля массой 1 485 килограммов. Спустя шесть лет после запуска BMW i8 уходит в историю. Но у клиентов пока еще есть возможность заказать редкий гибридный спорткар. Продается BMW i8 и в России. Сейчас за купе просят минимум 9 910 000 рублей, за родстер – не менее 11 610 000 рублей.Баварский автопроизводитель планирует сосредоточиться на разработке новой линейки электрокаров. В нее войдет компактный кроссовер ix3, седан i4 и флагманский вседорожник iNext. Кроме того, в течение ближайших 5 лет BMW может представить серийную версию концепт-кара Vision M Next, показанного в 2019 году. Новый электрический спорткар составит конкуренцию Tesla Roadster второго поколения и новому Audi R8 e-tron. 
2020-01-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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