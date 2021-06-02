BMW iX едет в Россию: он стоит на 1 млн дороже BMW X5
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
В России цены будут начинаться от 8,5 млн рублей. В список стандартного оснащения входит четырехзонный климат-контроль, панорамная крыша, 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и 14,9-дюймовый экран медиасистемы, светодиодные фары с системой управления дальним светом, круиз-контроль, парковочный ассистент и другие электронные ассистенты. Покупатели смогут выбирать из трех уровней оснащения: Atelier, Loft и Suite, пишет портал «Где и что». Первые поставки ожидаются не ранее декабря 2021 года. Позднее в продажу поступит «заряженный» BMW iX M60 мощностью более 600 сил.
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