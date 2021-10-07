BMW iX научили останавливаться, если водитель потеряет сознание
В BMW подумали о людях с инвалидностью и ввели в новом iX xDrive 50 функцию, которая, при обнаружении водителя без сознания, остановит машину на обочине дороги. Да, есть и другие автомобили, которые остановятся, если водитель потеряет сознание. Но в отличие Тесла, iX замедлится и заедет на обочину.
Таким образом, вместо того, чтобы создавать новую опасную дорожную обстановку, автомобиль избавит всех участников дорожного движения от аварии. Это звучит обнадеживающе, и может сделать вождение доступным для людей, которые ранее не могли садиться за руль из-за риска судорог или сердечных приступов.
Конечно, машины тоже подвержены ошибкам, потому что ни одна система не является полностью идеальной, и многих водителей львиная доля помощников чертовски раздражает. Например, когда автомобиль подает сигнал, что на дороге нет белых полос и водителю, возможно, стоит прекратить поездку.
Как говорят в BMW, функция pull-over iX не будет срабатывать случайно. Но если автомобиль не движется активно, водитель резко упал или закрыл глаза, и не реагирует на сообщение iX, тогда Emergency Lane Assistant остановит автомобиль.
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