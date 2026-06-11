Новый BMW iX удивил автопилотом: кроссовер теперь сам обгоняет на трассе

BMW iX после обновления: новая батарея, до 701 км хода и снижение цен на топ-версию

BMW iX получил заметное обновление: теперь электрокроссовер способен проехать до 701 км на одной зарядке, а топовая версия стала дешевле на 16 тысяч евро. Почему это важно для рынка и что изменилось в салоне и технической части - рассказываем подробно. Мало кто знает, что теперь даже базовая версия может удивить запасом хода и динамикой.

BMW iX получил заметное обновление: теперь электрокроссовер способен проехать до 701 км на одной зарядке, а топовая версия стала дешевле на 16 тысяч евро. Почему это важно для рынка и что изменилось в салоне и технической части - рассказываем подробно. Мало кто знает, что теперь даже базовая версия может удивить запасом хода и динамикой.

Обновленный BMW iX 2025 года сразу привлек внимание российских автолюбителей: впервые электрокроссовер немецкой марки способен проехать более 700 км без подзарядки, а топовая комплектация стала ощутимо доступнее. Это событие важно для тех, кто рассматривает электромобили как реальную альтернативу бензиновым SUV, ведь теперь BMW iX не только технологичен, но и экономически интересен на фоне конкурентов.

Внешне рестайлинг не принес радикальных перемен: узнаваемый силуэт, лишь немного измененные решетка радиатора, фары и бампер. Главные изменения скрыты под кузовом. Теперь доступны три версии: xDrive45 (300 кВт/408 л.с.), xDrive60 (400 кВт/544 л.с.) и M70 xDrive (485 кВт/659 л.с.). Самая мощная модификация разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды и достигает 250 км/ч. При этом BMW серьезно поработал над эффективностью: новая электроника, оптимизированные подшипники и шины позволили увеличить запас хода до 701 км по WLTP для xDrive60 с батареей 109 кВтч - это примерно на 60 км больше, чем раньше. M70 с той же батареей обещает 600 км, а базовый xDrive45 с 94,8 кВтч - до 602 км.

Изменения коснулись и цен. Если стартовая версия xDrive45 теперь стоит 83 500 евро (ранее 77 300), то xDrive60 подешевел до 99 900 евро (было 107 900), а топовый M70 xDrive стал дешевле на 16 200 евро по сравнению с прежним M60. Несмотря на это, назвать BMW iX бюджетным все равно нельзя, но разница заметна.

Фото: BMW

В тестах ADAC базовый xDrive45 показал средний расход 21,1 кВтч на 100 км, что для крупного и тяжелого SUV выглядит достойно. Полная зарядка батареи требует 109,3 кВтч с учетом потерь, а реальная дальность на одной зарядке составила 519 км. Зимой и на трассе этот показатель, конечно, снижается. Внутри BMW iX радует качеством материалов и продуманной эргономикой: крупные двери, высокая посадка, минимум физических кнопок, управление климатом и мультимедиа через сенсорный экран и голосовые команды. Некоторые решения, вроде маленького бардачка или не самого удобного столика для задних пассажиров, вызывают вопросы, но в целом интерьер соответствует премиальному статусу.

Технически iX построен с применением легких и прочных материалов: каркас стоек крыши выполнен из карбона, широко используется алюминий и высокопрочные стали. Подвеска может быть как стальной, так и пневматической - последний вариант обеспечивает плавность хода, особенно на трассе. Рулевое управление точное, но хотелось бы чуть больше обратной связи. Уровень шума в салоне минимален: при 130 км/ч замерено всего 63 дБ, что соответствует стандартам бизнес-класса.

Безопасность и электроника - еще один сильный козырь BMW iX. Автомобиль оснащен современными ассистентами: система предотвращения столкновений, распознавание пешеходов и велосипедистов, полуавтоматическое вождение на трассе (уровень 2+), когда водитель может отпускать руль, а машина сама держит полосу и выполняет обгоны по команде. Однако полная автономность, как обещали ранее, пока не реализована - BMW говорит о перспективах уровня 3 в будущем.

Практичность тоже на высоте: просторный салон, особенно для задних пассажиров, багажник объемом от 395 до 1520 литров, легкое складывание спинок сидений. Приятный бонус - возможность буксировки прицепа массой до 2,5 тонн, что редко встречается среди электрокаров. Кстати, похожий подход к электрификации недавно продемонстрировал и Peugeot, выпустив спортивный 208 GTi с электрической тягой - подробнее о нем можно узнать в материале о ключевых изменениях Peugeot 208 GTi.

Зарядка BMW iX на быстрой станции достигает 174 кВт, но в среднем держится на уровне 117 кВт - зарядка с 10 до 80% занимает 36 минут. На обычных станциях переменного тока мощность до 22 кВт. Важно помнить, что конкуренты с 800-вольтовой архитектурой заряжаются быстрее, но для большинства пользователей разница не критична.

В целом, обновленный BMW iX стал заметно интереснее: увеличенный запас хода, улучшенная динамика, расширенные возможности электроники и снижение цен на топовые версии делают его одним из самых привлекательных электрокроссоверов премиум-класса на рынке. Для тех, кто ищет сочетание статуса, практичности и современных технологий, это предложение выглядит особенно актуальным в 2026 году. Важно отметить, что BMW iX - один из немногих электромобилей, способных буксировать тяжелые прицепы, а также отличающийся высоким уровнем комфорта и безопасности. Это может стать решающим аргументом для многих покупателей, выбирающих между традиционными и электрическими SUV.