BMW iX3 2026: 919 км хода, 10 минут до 400 км и полный привод 477 л.с. — главная новинка из Китая

BMW iX3 для Китая: увеличенная база, запас хода 919 км и новая батарея

BMW представила для китайского рынка электрокроссовер iX3 с увеличенной колесной базой и рекордным запасом хода. Новая батарея и продвинутая силовая установка делают модель заметной на фоне конкурентов. Важно понять, как эти изменения повлияют на рынок электромобилей в 2026 году.

BMW представила для китайского рынка электрокроссовер iX3 с увеличенной колесной базой и рекордным запасом хода. Новая батарея и продвинутая силовая установка делают модель заметной на фоне конкурентов. Важно понять, как эти изменения повлияют на рынок электромобилей в 2026 году.

Обновлённый BMW iX3 для китайского рынка сразу привлекает внимание благодаря сочетанию увеличенной колёсной базы и впечатляющего запаса хода – 919 км по циклу CLTC. В условиях, когда конкуренция среди электрокроссоверов в Китае становится всё жёстче, именно такие параметры могут стать определяющими для покупателей, ориентированных на дальние поездки и технологичность.

Модель построена на современной 800-вольтовой архитектуре и оснащена аккумуляторами типа Cell to Pack, что позволяет всего за 10 минут зарядить батарею на 400 км пробега. По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, энергоэффективность iX3 составляет 13,6 кВт·ч на 100 км. Это заметно ниже среднего показателя в сегменте, а ёмкость батареи выросла на 20% по сравнению с предыдущими поколениями. В результате запас хода увеличился на треть, а скорость зарядки – на 30%.

Силовая установка представляет собой полноприводную систему с двумя электромоторами: асинхронным спереди и синхронным с электромагнитным возбуждением сзади. Совокупная мощность достигает 477 л.с. (351 кВт), а производительность обеспечивает мгновенную координацию между силовой частью и шасси. Такой подход позволяет добиться высокой динамики и управляемости, что особенно важно для сложных дорожных условий и скоростных трасс.

Габариты кроссовера составляют 4885 мм в длину, 1895 мм в ширину и 1635 мм в высоту, колёсная база – 3005 мм. Внешний вид отличается трёхмерной решёткой радиатора и встроенными световыми панелями, а для кузова предлагается девять вариантов окраски. В салоне установлен центральный сенсорный экран диагональю 17,9 дюйма, наклонённый к водителю, а проекционный дисплей формирует изображение размером около 40 дюймов с разрешением 4K прямо на лобовом стекле. Мультимедийная система поддерживает HUAWEI HiCar и Apple CarPlay, а также интегрирует языковые модели Alibaba и DeepSeek.

Система помощи водителю разработана совместно с китайской компанией Momenta и базируется на локальных ИИ-моделях. Она работает как на городских улицах, так и на скоростных магистралях, включая интеллектуальное избегание рисков и адаптивный круиз-контроль. Объём багажника с учётом переднего отсека может достигать 1900 литров, что делает автомобиль практичным для семейных и дальних поездок.

В 2026 году китайский рынок электромобилей продолжит расти, и BMW iX3 с увеличенной базой и новыми технологиями может стать ведущим игроком не только в Китае, но и на других рынках. Важно отметить, что архитектура 800 В и интеграция локальных ИИ-систем – это тенденция, которая постепенно распространяется и на европейские модели. Для российских автолюбителей такие решения могут быть интересны с точки зрения будущих поставок и развития сервисной инфраструктуры. Кроме того, высокая энергоэффективность и большой запас хода делают iX3 привлекательным выбором для тех, кто ищет современный электрокроссовер с акцентом на дальние поездки и технологичность.

Планируется, что BMW представит iX3 на автосалоне в Чэнду, где откроется приём предварительных заказов. Официальные поставки начнутся в четвёртом квартале текущего года, а цены пока не объявлены. На фоне растущего интереса к электромобилям в Китае такие характеристики могут стать новым стандартом для сегмента. Для сравнения, другие производители также делают ставку на дальность хода и быструю зарядку, как это видно на примере электроскутера CityCoco Harley Chopper , где акцент делается на высокую мощность и автономность.