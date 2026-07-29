«Человек-паук» оживит BMW iX3: Уникальный шоу-кар с меняющимся цветом и анимацией представили к премьере фильма

BMW iX3 Flow с E Ink Prism: новая технология окраски и спецэффекты к премьере фильма

BMW iX3 Flow с технологией E Ink Prism - не просто шоу-кар, а пример того, как автомобильная индустрия интегрирует цифровые инновации в поп-культуру. Важный шаг для рынка: впервые динамичная графика и спецэффекты становятся частью серийных моделей.

BMW iX3 Flow с технологией E Ink Prism - не просто шоу-кар, а пример того, как автомобильная индустрия интегрирует цифровые инновации в поп-культуру. Важный шаг для рынка: впервые динамичная графика и спецэффекты становятся частью серийных моделей.

BMW вновь удивляет рынок, выводя на сцену шоу-кар iX3 Flow, созданный специально для фильма «Человек-паук: Новый день». Главная фишка - использование технологии E Ink Prism, которая позволяет менять цвет и графику на кузове: компания осуществляет интеграцию цифровых решений в повседневные устройства электромобилей.

Технология E Ink Prism основана на принципах электронных чернил, знакомых по ридерам, но здесь она адаптирована для больших поверхностей и поддерживает цветную анимацию. Благодаря этому, кузов iX3 Flow научился отображать движущиеся изображения в стиле комиксов о Человеке-пауке. Такой подход открывает новые возможности для персонализации и визуального самовыражения владельцев.

Премьера шоу-кара запланирована на выставке BMW Welt в Мюнхене сразу после выхода фильма, 31 июля 2026 года. Но на этом сотрудничество BMW с Sony Pictures и Marvel Studios не заканчивается. Владельцы автомобилей BMW с системой освещения версии 7 и выше могут активировать запуск анимации на центральном дисплее. Эта функция будет доступна бесплатно с 27 июля по 10 августа более чем в 70 странах, при условии, что автомобиль вышел после июля 2020 года.

Анимация включает в себя не только визуальные эффекты, но и саундтрек из фильма, а также синхронизированную подсветку салона. Для пользователей это возможность добавить индивидуальный автомобиль без обращения в сервисный центр. Важно, что в самом деле фильм «Человек-паук: Новый день» серийные BMW iX3 и 5 Series становятся частью сюжета, а не просто фоном, который вызывает сдвиг бренда по привлечению молодых людей.

BMW использует данный проект в качестве платформы для продвижения новой конструкции Neue Klasse, на которой будет построен серийный iX3. Компания явно ориентирована на интересы тех, кто не следит за автомобильными СМИ, но активно потребляет контент в кино и Интернете. Согласно данным, трейлер фильма собрал миллионы просмотров за четыре дня.

Технология E Ink Prism уже тестировалась на других концептах BMW, но впервые применялась в таком масштабе и с акцентом на массового пользователя. Стоимость серийной версии iX3 пока не объявлена, старт продаж ожидается к концу 2026 года. Для российского рынка подобные решения могут быть интересны тем, кто ценит индивидуальность и современные цифровые сервисы в автомобиле. По сути, проект iX3 Flow заключается в том, что автопроизводители ищут новые способы взаимодействия с аудиторией, объединяя технологии, кино и пользовательский опыт.