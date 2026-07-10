Почему Zeekr 7GT обошел BMW iX3 в краш-тестах Euro NCAP и что говорят эксперты

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

10 июля 2026, 12:41

BMW iX3 и Zeekr 7GT: новые оценки безопасности по стандарту Euro NCAP

BMW iX3 и Zeekr 7GT: новые оценки безопасности по стандарту Euro NCAP

Почему Zeekr 7GT обошел BMW iX3 в краш-тестах Euro NCAP и что говорят эксперты

BMW iX3 и Zeekr 7GT: новые оценки безопасности по стандарту Euro NCAP

Два новых электромобиля - BMW iX3 и Zeekr 7GT - прошли обновленные испытания Euro NCAP. Оба получили высшие оценки, но результаты оказались неожиданными: китайская модель превзошла конкурента по нескольким ключевым параметрам. Разбираемся, что это значит для рынка и почему стоит обратить внимание на детали новых стандартов безопасности.

Два новых электромобиля - BMW iX3 и Zeekr 7GT - прошли обновленные испытания Euro NCAP. Оба получили высшие оценки, но результаты оказались неожиданными: китайская модель превзошла конкурента по нескольким ключевым параметрам. Разбираемся, что это значит для рынка и почему стоит обратить внимание на детали новых стандартов безопасности.

BMW iX3 и Zeekr 7GT стали одними из первых автомобилей, которые протестировали по обновленной методике Euro NCAP. Как сообщает 110km.ru, оба электрокара получили максимальные пять звезд, однако итоговые баллы по отдельным категориям оказались неравными. Особенно выделился Zeekr 7GT, который смог опередить немецкого конкурента по ряду важных критериев.

Эксперты Euro NCAP теперь оценивают автомобили по четырем направлениям: безопасность управления, эффективность активных систем предотвращения аварий, пассивная защита водителя и пассажиров, а также безопасность после аварии. Для электромобилей добавлены отдельные пункты - риск возгорания и возможность быстро открыть двери после ДТП. В категории безопасного вождения BMW iX3 набрал 73%, а Zeekr 7GT - 79%. Специалисты отметили, что у BMW удобные физические органы управления и хорошо настроенные ассистенты, но снизили баллы из-за отсутствия контроля правильности пристегивания ремня безопасности. У Zeekr, напротив, высоко оценили систему контроля состояния водителя, хотя из-за большого количества сенсорных кнопок итоговая оценка оказалась чуть ниже возможной.

В части предотвращения столкновений Zeekr 7GT получил 89%, а BMW iX3 - 83%. Китайский универсал продемонстрировал практически безупречную работу автоматического экстренного торможения, что позволило ему получить дополнительные баллы. Немецкая модель также показала достойный результат, но уступила по итоговой сумме. Пассивная безопасность у BMW iX3 составила 86% - здесь эксперты отметили недостаточную защиту грудной клетки водителя при фронтальном ударе с полным перекрытием. Zeekr 7GT набрал 93% благодаря более продуманной конструкции кузова и системам удержания.

Что касается безопасности после аварии, обе модели получили одинаково высокие оценки - по 95%. Специалисты Euro NCAP положительно оценили работу дверных ручек и корректное отключение высоковольтной системы после столкновения. Это особенно важно для электромобилей, где риски возгорания и сложности эвакуации остаются актуальными.

Упомянутые модели: BMW iX3
Упомянутые марки: BMW, Zeekr
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ, Зикр

Похожие материалы БМВ, Зикр

Morgan и Pininfarina выпустят девять уникальных купе Midsummer для коллекционеров
Веста получила автоматический климат-контроль без повышения цены
Топливный квест и выход из него: сколько стоят самые доступные электрокары в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Курск Пермь город Орёл
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться