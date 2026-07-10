Почему Zeekr 7GT обошел BMW iX3 в краш-тестах Euro NCAP и что говорят эксперты

10 июля 2026, 12:41
BMW iX3 и Zeekr 7GT: новые оценки безопасности по стандарту Euro NCAP
BMW iX3 и Zeekr 7GT: новые оценки безопасности по стандарту Euro NCAP
Два новых электромобиля - BMW iX3 и Zeekr 7GT - прошли обновленные испытания Euro NCAP. Оба получили высшие оценки, но результаты оказались неожиданными: китайская модель превзошла конкурента по нескольким ключевым параметрам. Разбираемся, что это значит для рынка и почему стоит обратить внимание на детали новых стандартов безопасности.
BMW iX3 и Zeekr 7GT стали одними из первых автомобилей, которые протестировали по обновленной методике Euro NCAP. Как сообщает 110km.ru, оба электрокара получили максимальные пять звезд, однако итоговые баллы по отдельным категориям оказались неравными. Особенно выделился Zeekr 7GT, который смог опередить немецкого конкурента по ряду важных критериев.
Эксперты Euro NCAP теперь оценивают автомобили по четырем направлениям: безопасность управления, эффективность активных систем предотвращения аварий, пассивная защита водителя и пассажиров, а также безопасность после аварии. Для электромобилей добавлены отдельные пункты - риск возгорания и возможность быстро открыть двери после ДТП. В категории безопасного вождения BMW iX3 набрал 73%, а Zeekr 7GT - 79%. Специалисты отметили, что у BMW удобные физические органы управления и хорошо настроенные ассистенты, но снизили баллы из-за отсутствия контроля правильности пристегивания ремня безопасности. У Zeekr, напротив, высоко оценили систему контроля состояния водителя, хотя из-за большого количества сенсорных кнопок итоговая оценка оказалась чуть ниже возможной.
В части предотвращения столкновений Zeekr 7GT получил 89%, а BMW iX3 - 83%. Китайский универсал продемонстрировал практически безупречную работу автоматического экстренного торможения, что позволило ему получить дополнительные баллы. Немецкая модель также показала достойный результат, но уступила по итоговой сумме. Пассивная безопасность у BMW iX3 составила 86% - здесь эксперты отметили недостаточную защиту грудной клетки водителя при фронтальном ударе с полным перекрытием. Zeekr 7GT набрал 93% благодаря более продуманной конструкции кузова и системам удержания.
Что касается безопасности после аварии, обе модели получили одинаково высокие оценки - по 95%. Специалисты Euro NCAP положительно оценили работу дверных ручек и корректное отключение высоковольтной системы после столкновения. Это особенно важно для электромобилей, где риски возгорания и сложности эвакуации остаются актуальными.
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