Что скрывает интерьер нового электрокроссовера BMW M – сенсация или разочарование?

BMW iX3 M 2028 года: первые фото салона и уникальные детали M-версии

BMW готовит к выпуску свой первый электрокроссовер с настоящим M-характером. Прототип уже проходит испытания в суровых условиях севера. В салоне появились фирменные элементы M, включая особые кнопки и контрастную прострочку. Ожидается множество сюрпризов для поклонников марки.

Впервые подразделение BMW M готовится представить полностью электрический кроссовер. Ожидается, что будущая модель iX3 M станет настоящим прорывом. Её прототип уже проходил зимние испытания в суровых условиях Швеции, а серийное производство, согласно данным, планируется начать в марте 2027 года, с поступлением машин к дилерам в 2028-м.

Главной интригой остаётся интерьер. Несмотря на камуфляж, можно разглядеть ключевые отличия от стандартной версии: на руле появились специальные кнопки M для мгновенной активации спортивных настроек, а контрастная прострочка в фирменных синих и красных цветах сразу выдаёт принадлежность к легендарной спортивной линейке. В салоне чувствуется особая атмосфера, созданная премиальными материалами и продуманной эргономикой.

Ожидается, что серийная версия получит новые цифровые панели, расширенные возможности персонализации и, конечно, фирменные настройки шасси и электроники, которые отличают все автомобили M. BMW пока не раскрывает все детали, но уже ясно, что iX3 M создаётся как полноценный высокопроизводительный представитель семейства М. Для поклонников марки это событие сродни революции — впервые можно будет ощутить все эмоции от М-версии без использования бензина. Теперь остаётся лишь ждать официальной премьеры.