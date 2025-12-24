Новый BMW iX3 M удивит мощностью и стилем — что скрывает премьера в Мюнхене?

BMW iX3 M готовит электрошок: до 1000 сил и агрессивный дизайн в 2026 году

BMW готовит к выпуску iX3 M - электрический кроссовер с мощностью до 1000 л.с. Ожидается агрессивный облик и спортивные настройки. Производство стартует в 2026 году. Подробности о новинке держатся в секрете. Интрига вокруг характеристик только растет.

На автосалоне в Мюнхене в 2025 году BMW показала долгожданный кроссовер iX3 нового поколения. Однако на этом сюрпризы не закончились: в 2026 году на венгерском конвейере появится самая мощная версия — BMW iX3 M. Эта модификация обещает стать настоящей сенсацией среди электрокаров, ведь по слухам, ее мощность может составлять почти 1000 лошадиных сил.

Платформа, на которой построен iX3, теоретически способна выдержать до одной мегаватты, что эквивалентно 1341 л.с. Конечно, в серийной версии такие цифры вряд ли появятся, но даже промежуточная модификация М60, по неофициальным данным, получит около 600 л.с. А вот топовый iX3 M, как известно, выходит на рынок с отдачей в 700–800 л.с. и, возможно, в будущем появится еще более экстремальная версия, способная конкурировать с устойчивыми и быстрыми Тесла.

Пока BMW не раскрывает точные характеристики, но эксперты уверены: новинка получит агрессивный внешний вид. Передний и задний бамперы станут массивнее, воздухозаборники увеличатся, колеса вырастут в диаметре. Для торможения будут присутствовать усиленные механизмы, подвеска станет ниже и жестче, чтобы обеспечить устойчивость управляемости на высоких скоростях. Все это сделает кроссовер не только быстрым, но и по-настоящему азартным в поворотах.

Внутри iX3 M сохранена узнаваемая архитектура салона обычной версии, включая панорамный экран, вытянутый от стоек до стоек, и увеличенный экран мультимедиа. Руль получит фирменные элементы M-серии, отделку и материалы, которые будут эксклюзивными для этой модификации. Существуют уникальные варианты обивок и декоративных вставок, чтобы соответствовать статусу самой мощной версии в линейке.

Пока инженеры BMW M продолжают тестировать и дорабатывать iX3 M, дизайнеры и энтузиасты создают собственные рендеры будущих новинок. Один из последних вариантов, появившийся в соцсетях, вызвал бурное обсуждение: несмотря на путаницу с названием, изображения получились весьма реалистичными и позволяют представить, каким будет серийный электрокроссовер. Официальная премьера и все подробности ожидаются ближе к запуску производства, но уже сейчас ясно - BMW готовит серьезный ответ конкурентам в сегменте мощных электромобилей.