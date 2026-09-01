BMW представила «кооперативного» ассистента: теперь электроника помогает объезжать ямы и не отключается при повороте руля

1 сентября 2026, 09:34
BMW iX3 Neue Klasse: новые системы помощи водителю и риск спорных ситуаций
BMW iX3 Neue Klasse: новые системы помощи водителю и риск спорных ситуаций
BMW внедряет в iX3 Neue Klasse усовершенствованные системы помощи водителю, которые обещают меньше раздражать и работать в тандеме с человеком. Однако такой подход может вызвать споры, если возникнут аварии - ведь теперь сложнее определить, кто виноват: водитель или электроника.
BMW решила пересмотреть подход к системам помощи водителю, которые в последние годы часто вызывали раздражение у автомобилистов. В новом iX3 Neue Klasse компания предлагает услуги, с менее навязчивым ассистентом, способным работать в тандеме с человеком, а не против него. Это может изменить отношение к электронным помощникам, но одновременно порождает новые юридические и технические вопросы.
Многие водители давно пытаются отключить все активные системы безопасности сразу после запуска двигателя. Причина проста: торможение, съезд с полос и другие функции мешают управлять машиной в данных условиях, особенно на дорогах с ямами и неидеальной разметкой. Вспоминается опыт с Mercedes-Benz A-Class, где система удержания в полосе резко тормозила при попытке объехать препятствие, что только добавляло стресса.
В iX3 Neue Klasse BMW внедрила целый набор новых функций. Среди них - система Exit Warning, предотвращающая «дверные» аварии: если сзади образуется транспорт, электроника задерживает открытие дверей до исчезновения опасности. Для этого использовались радары, контролирующие пространство вокруг машины. Подобная технология уже встречалась в Tesla, но теперь она стала частью стандартного оснащения BMW.
Теперь ассистент научился не только затормозить, но и самостоятельно объехать внезапно появившийся объект или пешехода сбоку, если позволяет пространство в полосе. При этом автомобиль старается не выходить за рамки разметки.
Для сравнения, у Tesla при любом резком действии автопилот отключается, и ответственность полностью переходит к человеку. Rivian, напротив, реализует принцип, позволяющий водителю корректировать траекторию без отключения ассистентов. В случае BMW это может привести к усложнению ситуации: если вдруг авария, кто именно управлял машиной в момент происшествия, будет сложно установить.
Показателен пример с Tesla Model 3, когда после аварии с летальным исходом расследование установило, что водитель полностью взял на себя управление, а автопилот был отключен. В случае BMW, если система «признает» действия водителя как осознанные, ответственность может быть размытая. Это создает почву для споров между производителями, страховщиками и владельцами.
В ближайшие годы BMW планирует внедрить Symbiotic Drive и в другие модели — i3, X5, 7 Series. Это может изменить стандарты безопасности и подход к ответственности на дорогах. Новые ассистенты способны повысить комфорт и снизить количество ложных срабатываний, но окончательные выводы можно будет сделать только после эксплуатации. Важно помнить, что даже самые продвинутые системы не освобождают водителя от необходимости контроля ситуации – и именно этот баланс между автоматикой и человеком сегодня становится главным вызовом для автопрома.
Похожие материалы БМВ, Тесла, Мерседес, Ривиан
-
27.08.2026, 15:40
BMW iX3: старт предзаказов в Китае, но дилеры остались без машин
BMW открыла предзаказы на новый электромобиль iX3 в Китае, но реальные машины в автосалонах отсутствуют. Дилеры вынуждены работать только с брошюрами и изображениями, а сроки поставок растягиваются до нескольких лет. Что грозит покупателям и почему это важно - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.08.2026, 13:15
Восьмерка главных премьер автосалона в Чэнду: новые гибриды и электрокары
Крупнейший автосалон Китая стартует в Чэнду, где соберутся более 120 брендов и 1600 моделей. В этом году акцент на гибридные и электрические новинки, которые могут изменить расстановку сил на рынке. Какие автомобили удивят россиян и что стоит знать о новых технологиях - разбираемся подробно. Читать далее
-
29.07.2026, 21:34
BMW iX3 Flow с E Ink Prism: новая технология окраски и спецэффекты к премьере фильма
BMW iX3 Flow с технологией E Ink Prism - не просто шоу-кар, а пример того, как автомобильная индустрия интегрирует цифровые инновации в поп-культуру. Важный шаг для рынка: впервые динамичная графика и спецэффекты становятся частью серийных моделей.Читать далее
-
25.07.2026, 11:59
BMW iX3 для Китая: увеличенная база, запас хода 919 км и новая батарея
BMW представила для китайского рынка электрокроссовер iX3 с увеличенной колесной базой и рекордным запасом хода. Новая батарея и продвинутая силовая установка делают модель заметной на фоне конкурентов. Важно понять, как эти изменения повлияют на рынок электромобилей в 2026 году.Читать далее
-
10.07.2026, 12:41
BMW iX3 и Zeekr 7GT: новые оценки безопасности по стандарту Euro NCAP
Два новых электромобиля - BMW iX3 и Zeekr 7GT - прошли обновленные испытания Euro NCAP. Оба получили высшие оценки, но результаты оказались неожиданными: китайская модель превзошла конкурента по нескольким ключевым параметрам. Разбираемся, что это значит для рынка и почему стоит обратить внимание на детали новых стандартов безопасности.Читать далее
-
30.06.2026, 08:44
Пять электромобилей с лучшим запасом хода на трассе в Риме - неожиданные лидеры теста
В условиях, максимально приближенных к реальным, эксперты проверили, насколько заявленные производителями показатели дальности хода электромобилей соответствуют действительности. Результаты удивили: не всегда большой аккумулятор гарантирует лидерство, а экономичность и скорость зарядки становятся ключевыми факторами при выборе машины.Читать далее
-
09.06.2026, 06:41
BMW iX3 показал рекордный запас хода в El Prix 2026, но Xpeng X9 удивил результатом
Летний тест El Prix 2026 выявил неожиданных лидеров среди электромобилей: BMW iX3 проехал 485 миль на одном заряде, а китайский Xpeng X9 превзошел заявленный запас хода на 11,4%. Эти результаты могут изменить отношение к выбору электрокаров в России.Читать далее
-
23.04.2026, 15:08
BMW i3 и iX3 для Китая: удлиненные кузова, ИИ и новые мультимедийные функции
BMW представил для Китая удлиненные версии i3 и iX3 с уникальными технологиями и мультимедийными возможностями. Новые функции, разработанные совместно с Alibaba, уже вызвали интерес у экспертов. Почему эти изменения важны для рынка и что они значат для будущего электромобилей - разбираемся подробно.Читать далее
-
06.04.2026, 08:30
Пекинский автосалон: 8 новых китайских кроссоверов, которые могут доехать до России
Пекинский автосалон 2026 года станет площадкой для премьеры восьми крупных кроссоверов, которые могут попасть на российский рынок через параллельный импорт. Среди них - модели с продвинутыми подвесками, рекордным запасом хода и новыми системами автономного управления. Эксперты отмечают, что эти автомобили способны изменить расстановку сил в сегменте больших SUV.Читать далее
-
02.04.2026, 14:20
BMW iX3 признан лучшим автомобилем года 2026: двойной триумф на NYIAS
На Нью-Йоркском автосалоне 2026 года BMW iX3 завоевал сразу две ключевые награды, а жюри из 98 экспертов выбрало лучших в шести категориях. Почему эти результаты важны для рынка и какие тренды они задают - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы БМВ, Тесла, Мерседес, Ривиан
-
27.08.2026, 15:40
BMW iX3: старт предзаказов в Китае, но дилеры остались без машин
BMW открыла предзаказы на новый электромобиль iX3 в Китае, но реальные машины в автосалонах отсутствуют. Дилеры вынуждены работать только с брошюрами и изображениями, а сроки поставок растягиваются до нескольких лет. Что грозит покупателям и почему это важно - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.08.2026, 13:15
Восьмерка главных премьер автосалона в Чэнду: новые гибриды и электрокары
Крупнейший автосалон Китая стартует в Чэнду, где соберутся более 120 брендов и 1600 моделей. В этом году акцент на гибридные и электрические новинки, которые могут изменить расстановку сил на рынке. Какие автомобили удивят россиян и что стоит знать о новых технологиях - разбираемся подробно. Читать далее
-
29.07.2026, 21:34
BMW iX3 Flow с E Ink Prism: новая технология окраски и спецэффекты к премьере фильма
BMW iX3 Flow с технологией E Ink Prism - не просто шоу-кар, а пример того, как автомобильная индустрия интегрирует цифровые инновации в поп-культуру. Важный шаг для рынка: впервые динамичная графика и спецэффекты становятся частью серийных моделей.Читать далее
-
25.07.2026, 11:59
BMW iX3 для Китая: увеличенная база, запас хода 919 км и новая батарея
BMW представила для китайского рынка электрокроссовер iX3 с увеличенной колесной базой и рекордным запасом хода. Новая батарея и продвинутая силовая установка делают модель заметной на фоне конкурентов. Важно понять, как эти изменения повлияют на рынок электромобилей в 2026 году.Читать далее
-
10.07.2026, 12:41
BMW iX3 и Zeekr 7GT: новые оценки безопасности по стандарту Euro NCAP
Два новых электромобиля - BMW iX3 и Zeekr 7GT - прошли обновленные испытания Euro NCAP. Оба получили высшие оценки, но результаты оказались неожиданными: китайская модель превзошла конкурента по нескольким ключевым параметрам. Разбираемся, что это значит для рынка и почему стоит обратить внимание на детали новых стандартов безопасности.Читать далее
-
30.06.2026, 08:44
Пять электромобилей с лучшим запасом хода на трассе в Риме - неожиданные лидеры теста
В условиях, максимально приближенных к реальным, эксперты проверили, насколько заявленные производителями показатели дальности хода электромобилей соответствуют действительности. Результаты удивили: не всегда большой аккумулятор гарантирует лидерство, а экономичность и скорость зарядки становятся ключевыми факторами при выборе машины.Читать далее
-
09.06.2026, 06:41
BMW iX3 показал рекордный запас хода в El Prix 2026, но Xpeng X9 удивил результатом
Летний тест El Prix 2026 выявил неожиданных лидеров среди электромобилей: BMW iX3 проехал 485 миль на одном заряде, а китайский Xpeng X9 превзошел заявленный запас хода на 11,4%. Эти результаты могут изменить отношение к выбору электрокаров в России.Читать далее
-
23.04.2026, 15:08
BMW i3 и iX3 для Китая: удлиненные кузова, ИИ и новые мультимедийные функции
BMW представил для Китая удлиненные версии i3 и iX3 с уникальными технологиями и мультимедийными возможностями. Новые функции, разработанные совместно с Alibaba, уже вызвали интерес у экспертов. Почему эти изменения важны для рынка и что они значат для будущего электромобилей - разбираемся подробно.Читать далее
-
06.04.2026, 08:30
Пекинский автосалон: 8 новых китайских кроссоверов, которые могут доехать до России
Пекинский автосалон 2026 года станет площадкой для премьеры восьми крупных кроссоверов, которые могут попасть на российский рынок через параллельный импорт. Среди них - модели с продвинутыми подвесками, рекордным запасом хода и новыми системами автономного управления. Эксперты отмечают, что эти автомобили способны изменить расстановку сил в сегменте больших SUV.Читать далее
-
02.04.2026, 14:20
BMW iX3 признан лучшим автомобилем года 2026: двойной триумф на NYIAS
На Нью-Йоркском автосалоне 2026 года BMW iX3 завоевал сразу две ключевые награды, а жюри из 98 экспертов выбрало лучших в шести категориях. Почему эти результаты важны для рынка и какие тренды они задают - разбираемся в деталях.Читать далее