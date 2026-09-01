BMW представила «кооперативного» ассистента: теперь электроника помогает объезжать ямы и не отключается при повороте руля

BMW iX3 Neue Klasse: новые системы помощи водителю и риск спорных ситуаций

BMW внедряет в iX3 Neue Klasse усовершенствованные системы помощи водителю, которые обещают меньше раздражать и работать в тандеме с человеком. Однако такой подход может вызвать споры, если возникнут аварии - ведь теперь сложнее определить, кто виноват: водитель или электроника.

BMW внедряет в iX3 Neue Klasse усовершенствованные системы помощи водителю, которые обещают меньше раздражать и работать в тандеме с человеком. Однако такой подход может вызвать споры, если возникнут аварии - ведь теперь сложнее определить, кто виноват: водитель или электроника.

BMW решила пересмотреть подход к системам помощи водителю, которые в последние годы часто вызывали раздражение у автомобилистов. В новом iX3 Neue Klasse компания предлагает услуги, с менее навязчивым ассистентом, способным работать в тандеме с человеком, а не против него. Это может изменить отношение к электронным помощникам, но одновременно порождает новые юридические и технические вопросы.

Многие водители давно пытаются отключить все активные системы безопасности сразу после запуска двигателя. Причина проста: торможение, съезд с полос и другие функции мешают управлять машиной в данных условиях, особенно на дорогах с ямами и неидеальной разметкой. Вспоминается опыт с Mercedes-Benz A-Class, где система удержания в полосе резко тормозила при попытке объехать препятствие, что только добавляло стресса.

В iX3 Neue Klasse BMW внедрила целый набор новых функций. Среди них - система Exit Warning, предотвращающая «дверные» аварии: если сзади образуется транспорт, электроника задерживает открытие дверей до исчезновения опасности. Для этого использовались радары, контролирующие пространство вокруг машины. Подобная технология уже встречалась в Tesla, но теперь она стала частью стандартного оснащения BMW.

Теперь ассистент научился не только затормозить, но и самостоятельно объехать внезапно появившийся объект или пешехода сбоку, если позволяет пространство в полосе. При этом автомобиль старается не выходить за рамки разметки.

Для сравнения, у Tesla при любом резком действии автопилот отключается, и ответственность полностью переходит к человеку. Rivian, напротив, реализует принцип, позволяющий водителю корректировать траекторию без отключения ассистентов. В случае BMW это может привести к усложнению ситуации: если вдруг авария, кто именно управлял машиной в момент происшествия, будет сложно установить.

Показателен пример с Tesla Model 3, когда после аварии с летальным исходом расследование установило, что водитель полностью взял на себя управление, а автопилот был отключен. В случае BMW, если система «признает» действия водителя как осознанные, ответственность может быть размытая. Это создает почву для споров между производителями, страховщиками и владельцами.

В ближайшие годы BMW планирует внедрить Symbiotic Drive и в другие модели — i3, X5, 7 Series. Это может изменить стандарты безопасности и подход к ответственности на дорогах. Новые ассистенты способны повысить комфорт и снизить количество ложных срабатываний, но окончательные выводы можно будет сделать только после эксплуатации. Важно помнить, что даже самые продвинутые системы не освобождают водителя от необходимости контроля ситуации – и именно этот баланс между автоматикой и человеком сегодня становится главным вызовом для автопрома.