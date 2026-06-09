Не дальность, а честность: Xpeng X9 vs BMW iX3 — кто реально выиграл летний тест El Prix 2026

BMW iX3 показал рекордный запас хода в El Prix 2026, но Xpeng X9 удивил результатом

Летний тест El Prix 2026 выявил неожиданных лидеров среди электромобилей: BMW iX3 проехал 485 миль на одном заряде, а китайский Xpeng X9 превзошел заявленный запас хода на 11,4%. Эти результаты могут изменить отношение к выбору электрокаров в России.

Летний тест El Prix 2026 выявил неожиданных лидеров среди электромобилей: BMW iX3 проехал 485 миль на одном заряде, а китайский Xpeng X9 превзошел заявленный запас хода на 11,4%. Эти результаты могут изменить отношение к выбору электрокаров в России.

Летний тест El Prix 2026, организованный NAF и Motor Magazine, вновь привлекает внимание автолюбителей и экспертов. В этом году испытания проводились с использованием самых обсуждаемых электромобилей, включая BMW iX3, Mercedes-Benz CLA, GLC, GLB, Kia EV2, EV4, EV5, Lucid Gravity и множество китайских моделей. Главная интрига — не только то, кто проедет дальше всех, но и совпадают ли реальные показатели с обещаниями производителей.

BMW iX3 сразу оказался в центре внимания: в своём первом официальном тесте он проехал 781 км (485 миль) на одном заряде, что стало лучшим результатом сезона. Более того, кроссовер превзошёл заявленный WLTP-запас хода на 11 км (7 миль), что составило прирост в 1,5%. Такой результат подтверждает, что платформа Neue Klasse хороша не только в дальних поездках, но и способна на приятные сюрпризы в тёплую погоду.

Однако если смотреть не только на абсолютную дальность, а на отклонение от заявленных данных, то настоящий герой теста — Xpeng X9. Этот китайский минивэн проехал 646 км (401 милю) при официальном WLTP-показателе 580 км (360 миль), что дало прирост в 11,4% (или 41 милю). Для массового сегмента это редкий случай, когда реальный запас хода заметно превышает паспортные данные. К слову, Xpeng уже удивлял подобными результатами: в 2023 году модель G9 показала отклонение в 13%.

Lucid Gravity заняла второе место по дальности — 720 км (447 миль), а Mercedes-Benz CLA и GLC — 675 км (419 миль) и 665 км (413 миль) соответственно. Xpeng X9 оказался пятым по абсолютному пробегу, но именно его результат по отклонению от норм стал самым впечатляющим. Kia EV2 и Mercedes-Benz GLB также превысили свои значения WLTP, но не так значительно: на 5,4% и 5,3% соответственно.

Для российского рынка такие тесты особенно актуальны: официальные данные часто не отражают реальные условия эксплуатации, а дальность хода — ключевой фактор при выборе электромобиля. El Prix позволяет увидеть модели, действительно подходящие для дальних поездок и способные приятно удивить владельца. В Европе и Китае цифры WLTP зачастую завышены, поэтому результаты El Prix могут служить ориентиром для прагматичных покупателей.

Судя по итогам теста, BMW iX3 и Xpeng X9 задали новую планку для сегмента. Первый — за счёт стабильности и экономичности, второй — благодаря неожиданному приросту к заявленному запасу хода. Для российских автолюбителей это сигнал: при выборе электромобиля стоит обращать внимание не только на паспортные данные, но и на реальные испытания в условиях, близких к ежедневным. Кроме того, китайские бренды продолжают укреплять позиции на рынке, предлагая не только доступные, но и технологически продвинутые решения. В ближайшие годы можно ожидать продолжения роста и новых рекордов среди электрокаров.