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Автор: Мария Степанова

15 июня 2026, 19:31

BMW M Concept Neue Klasse: электромобиль с потенциалом для тюнинга и споров

BMW M Concept Neue Klasse: электромобиль с потенциалом для тюнинга и споров

Почему BMW M Concept Neue Klasse вызывает интерес у тюнеров и чем удивил рынок

BMW M Concept Neue Klasse: электромобиль с потенциалом для тюнинга и споров

BMW готовит к выпуску полностью электрическую версию M3 на базе концепта Neue Klasse. Уже сейчас крупные тюнинговые компании, такие как Vossen и HRE Wheels, видят в прототипе огромный потенциал для доработок и обсуждают его дизайн. Это событие может изменить подход к спортивным электрокарам.

BMW готовит к выпуску полностью электрическую версию M3 на базе концепта Neue Klasse. Уже сейчас крупные тюнинговые компании, такие как Vossen и HRE Wheels, видят в прототипе огромный потенциал для доработок и обсуждают его дизайн. Это событие может изменить подход к спортивным электрокарам.

BMW продолжает движение в сторону электрификации, и концепт M Neue Klasse стал одним из самых обсуждаемых событий в мире современных автомобилей. На фоне ожидания полностью электрической версии M3, которая должна появиться уже в следующем году, внимание к прототипу только растёт. Для многих поклонников марки это не просто очередная новинка, а символ перемены в философии BMW M.

Внешность концепта Neue Klasse сразу привлекает внимание: массивные расширители арок, агрессивная посадка, аэродинамические элементы и использование натуральных волокон вместо традиционного карбона. Передняя часть выполнена в стиле «акулий нос», а сзади установлен спойлер-«утиный хвост». Светодиодные квадратные элементы в бамперах и разноцветные акценты на колёсах подчёркивают спортивный характер машины. В салоне — ковшеобразные задние сиденья, вдохновлённые прототипом Hybrid V8 от WEC, и знакомая архитектура Neue Klasse.

Технические характеристики пока держатся в секрете, но известно, что в концепте установлены четыре электромотора. Это позволяет предположить, что по динамике он будет сопоставим с такими моделями, как Ferrari Luce или Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Однако не только техническая часть вызывает интерес: дизайн и переход на полностью электрическую платформу стали поводом для жарких споров среди поклонников бренда.

Появление BMW M Concept Neue Klasse может стать важным этапом для всего сегмента современных электромобилей. Во-первых, это первый полностью электрический М-прототип, который не только открывает новые технологии, но и даёт простор для тюнинга. Во-вторых, интерес со стороны крупных игроков рынка доработок указывает на то, что даже самые смелые концепты могут быстро получить поддержку среди энтузиастов. Для российского рынка это особенно актуально: спрос на индивидуализацию и эксклюзивные решения растёт, а электромобили постепенно становятся частью городской среды. Судя по всему, BMW готова не только к технологическим переменам, но и к новым формам взаимодействия с сообществом автолюбителей.

Несмотря на неоднозначную реакцию, тюнинговые компании, такие как Vossen и HRE Wheels, уже проявили интерес к BMW M Concept Neue Klasse, обладая огромным потенциалом для его доработок. Их виртуальные художники уже представили собственные концепции, предлагая альтернативные взгляды на экстерьер и детали. Подобный подход напоминает недавний эксперимент с Audi Nuvolari, когда дизайнер Jeep Мо Исмаил предложил своё видение спорткара, что также вызвало интерес к цифровому тюнингу — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о виртуальных доработках Audi Nuvolari .

Упомянутые модели: BMW M3 (от 3 950 000 Р)
Упомянутые марки: BMW, Ferrari, Mercedes
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