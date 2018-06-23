23 июня 2018, 21:03
BMW M2 Competition оценили в 4,3 млн рублей
Российский офис BMW назвал цены на самое мощное и быстрое спорткупе M2 Competition, премьера которого состоялась в апреле нынешнего года. Автомобиль с 410-сильным мотором будет стоить от 4 290 000 рублей. Дилеры начинают прием заказов через неделю – 1 июля.
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Продажи новинки стартуют с 1 июля. Цена базового автомобиля с «механикой» составляет 4 290 000 рублей или на 600 000 рублей дороже, чем просили за стандартное BMW M2. За купе с роботизированной коробкой придется заплатить на 332 000 рублей больше. Кроме того, российским клиентам предложат пакет опций M Special стоимостью 260 000 рублей. За эту сумму покупатель получит премиальную аудиосистему Harman Kardon, камеру заднего вида, доступ в автомобиль без ключа и электропривод передних сидений.
Новое купе BMW M2 Competition составит конкуренцию заднеприводному 365-сильному купе Porsche 718 Cayman GTS (5,3 млн рублей) и полноприводному 400-сильному купе Audi TT RS (4,9 млн рублей).
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