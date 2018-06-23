23 июня 2018, 21:03

BMW M2 Competition оценили в 4,3 млн рублей

Российский офис BMW назвал цены на самое мощное и быстрое спорткупе M2 Competition, премьера которого состоялась в апреле нынешнего года. Автомобиль с 410-сильным мотором будет стоить от 4 290 000 рублей. Дилеры начинают прием заказов через неделю – 1 июля.
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BMW M2 Competition оценили в 4,3 млн рублей BMW M2
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Самая «злая» версия BMW M2 с приставкой Competition построена на алюминиевом шасси с подрамниками от М3/М4. От «старших» моделей достался и 3-литровый битурбо двигатель, который развивает 410 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Спортивное купе в комплектации с 7-ступенчатым «роботом» разгоняется от нуля до «сотни» за 4,2 секунды. Версия с 6-ступенчатой механической коробкой тратит на это упражнение на 0,2 секунды больше (4,4 секунды). «Максималка» искусственно ограничена до стандартных 250 км/ч. Но со спорт-пакетом M Driver’s Package отсечку можно немного пододвинуть – до 280 км/ч.

Продажи новинки стартуют с 1 июля. Цена базового автомобиля с «механикой» составляет 4 290 000 рублей или на 600 000 рублей дороже, чем просили за стандартное BMW M2. За купе с роботизированной коробкой придется заплатить на 332 000 рублей больше. Кроме того, российским клиентам предложат пакет опций M Special стоимостью 260 000 рублей. За эту сумму покупатель получит премиальную аудиосистему Harman Kardon, камеру заднего вида, доступ в автомобиль без ключа и электропривод передних сидений.

Новое купе BMW M2 Competition составит конкуренцию заднеприводному 365-сильному купе Porsche 718 Cayman GTS (5,3 млн рублей) и полноприводному 400-сильному купе Audi TT RS (4,9 млн рублей). 
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Отзывы по теме
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
на наших весенних дорогах на таком авто сильно не разгонишься
Saimaa
Форум BMW 1
Пересел на эту красавицу с Гольфа 5. Давно хотел себе БМВ, но мне больше нравились авто гольф класса (были Опель Астра Г, Фольксваген Гольф 4, Фольксваген Гольф 5) . А на эту модель наткнулся буквально год назад, долго изучал форумы, чтобы поближе понять с чем придется иметь дело. В итоге остановился ...
Никифор
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
Mike Lapshin
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BMW M2 Competition оценили в 4,3 млн рублей
{{material_123116}}Самая «злая» версия BMW M2 с приставкой Competition построена на алюминиевом шасси с подрамниками от М3/М4. От «старших» моделей достался и 3-литровый битурбо двигатель, который развивает 410 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Спортивное купе в комплектации с 7-ступенчатым «роботом» разгоняется от нуля до «сотни» за 4,2 секунды. Версия с 6-ступенчатой механической коробкой тратит на это упражнение на 0,2 секунды больше (4,4 секунды). «Максималка» искусственно ограничена до стандартных 250 км/ч. Но со спорт-пакетом M Driver’s Package отсечку можно немного пододвинуть – до 280 км/ч.Продажи новинки стартуют с 1 июля. Цена базового автомобиля с «механикой» составляет 4 290 000 рублей или на 600 000 рублей дороже, чем просили за стандартное BMW M2. За купе с роботизированной коробкой придется заплатить на 332 000 рублей больше. Кроме того, российским клиентам предложат пакет опций M Special стоимостью 260 000 рублей. За эту сумму покупатель получит премиальную аудиосистему Harman Kardon, камеру заднего вида, доступ в автомобиль без ключа и электропривод передних сидений.Новое купе BMW M2 Competition составит конкуренцию заднеприводному 365-сильному купе Porsche 718 Cayman GTS (5,3 млн рублей) и полноприводному 400-сильному купе Audi TT RS (4,9 млн рублей). 
2018-06-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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