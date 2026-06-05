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Автор: Дарья Климова

5 июня 2026, 12:17

BMW M2 теперь с полным приводом: новая версия для Европы

BMW M2 теперь с полным приводом: новая версия для Европы

Новый BMW M2 с полным приводом научили превращаться в заднеприводный снаряд для дрифта

BMW M2 теперь с полным приводом: новая версия для Европы

BMW удивила автолюбителей: спорткупе M2 впервые получило полноприводную трансмиссию и двигатель, соответствующий Евро-7. Почему это важно для рынка, какие плюсы и минусы ждут владельцев, и как изменились характеристики - разбираемся подробно. Мало кто знает, что теперь доступен режим 2WD и новые опции для трека.

BMW удивила автолюбителей: спорткупе M2 впервые получило полноприводную трансмиссию и двигатель, соответствующий Евро-7. Почему это важно для рынка, какие плюсы и минусы ждут владельцев, и как изменились характеристики - разбираемся подробно. Мало кто знает, что теперь доступен режим 2WD и новые опции для трека.

Для автолюбителей новость о появлении полноприводной версии BMW M2 может стать настоящим событием: теперь даже компактные спорткупе из Мюнхена становятся ближе к универсальным авто для любых дорог и сезонов. Это не просто очередная модификация - речь о заметном изменении в философии модели, ведь раньше M2 ассоциировалась исключительно с задним приводом и классическим драйверским характером.

Второе поколение BMW M2 (индекс G87) дебютировало в 2022 году, и с тех пор баварцы не раз удивляли новыми версиями. После выхода экстремальной M2 CS и появления трекового пакета для заднеприводной модификации, многие ждали именно полного привода. Теперь M-подразделение BMW реализовало этот запрос: M2 M xDrive оснащена системой, которая подключает передние колеса только при необходимости, сохраняя привычную динамику и азарт заднего привода. Для любителей классики предусмотрен режим 2WD - вся тяга уходит назад, а система стабилизации отключается одним нажатием.

Технически новинка получила рядную трехлитровую битурбо-«шестерку» S58, выдающую 480 л.с. и 600 Нм. Важно, что двигатель доработан под новые экологические стандарты Евро-7, которые вступают в силу уже этой осенью. Главная инновация - система зажигания M Ignite с двумя свечами: одна в предкамере, вторая в основной камере сгорания. Это решение позволяет эффективнее сжигать топливовоздушную смесь и снижать расход на высоких оборотах. Кроме того, увеличена степень сжатия и установлены новые турбокомпрессоры с изменяемой геометрией.

Несмотря на прибавку в весе (полноприводная версия тяжелее на 60 кг и весит 1790 кг), динамика впечатляет: разгон до 100 км/ч занимает 3,7 секунды - на 0,3 секунды быстрее стандартной M2 с автоматом. До 200 км/ч M2 M xDrive ускоряется за 12,8 секунды. Максимальная скорость ограничена 250 км/ч, но с пакетом M Driver’s она увеличивается до 285 км/ч. Для трековых заездов доступны легкосплавные диски 19 дюймов спереди и 20 сзади, а за доплату - специальные шины.

Производство новой модификации стартует в августе на заводе BMW в Сан-Луис-Потоси (Мексика), где собирают и другие версии купе. В Германии цена на M2 M xDrive начинается от 81 300 евро. Для российского рынка это может означать появление новых предложений на вторичном рынке и рост интереса к компактным спорткарам с универсальными возможностями.

Интересно, что тенденция к расширению функциональности спортивных моделей наблюдается и у других брендов. Например, недавно на рынке Беларуси появился Haval F7x с турбомотором и купеобразным кузовом, который сочетает яркий дизайн с практичностью семейного авто - подробнее об этом можно узнать в материале о необычном сочетании стиля и комфорта у Haval F7x. Это подтверждает, что современные покупатели все чаще выбирают автомобили, способные совмещать драйв и повседневную практичность.

В заключение стоит отметить: появление полноприводной BMW M2 - не просто очередная новинка, а отражение глобального тренда на универсальность даже в сегменте спорткаров. Для России это особенно актуально из-за переменчивого климата и состояния дорог. Новая система зажигания и соответствие Евро-7 могут стать важным аргументом для тех, кто следит за экологией и расходом топлива. А возможность выбора между классическим задним и современным полным приводом делает M2 еще привлекательнее для широкой аудитории.

Упомянутые модели: BMW M2 (от 2 680 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
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