Битва бензина и электричества: как BMW удивил всех на трассе в США

8 декабря 2025, 18:24
BMW M240i неожиданно обошел Tesla Model S на дрэг-рейсе в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе прошла необычная гонка между BMW M240i и Tesla Model S. Результат оказался неожиданным для зрителей. Кто бы мог подумать, что немецкое купе сможет опередить электроседан? Подробности гонки и причины такого исхода — в нашем материале.
На легендарной трассе Las Vegas Motor Speedway развернулась захватывающая дуэль между двумя совершенно разными автомобилями: бензиновым BMW M240i и электрической Tesla Model S. Выбор участников оказался неочевидным: BMW была в недавно доработанной версии, а Tesla, судя по описанию, представляла собой модификацию Plaid, хотя некоторые детали заставили зрителей в этом усомниться.
Белый седан Tesla выделялся новыми черными дисками с хромированными элементами и, возможно, другими доработками. Однако внимательные наблюдатели заметили главный сюрприз: вопреки ожиданиям, со стороны BMW выступила не топовая «М2», а более доступная и легкая M240i, собранная на заводе в Мексике. И именно этот автомобиль стал главным героем вечера.
Старт прошел в классическом для дрэг-рейсинга стиле: электрокар мгновенно вырвался вперед благодаря моментальному крутящему моменту и полному приводу. Однако BMW не отставал, буквально «вися на бампере» у Tesla, когда они пронеслись мимо стартовой позиции. Казалось, исход предрешен – феноменальная тяга и мощность должны были обеспечить Tesla уверенную победу.
Но дальнейшие события приняли неожиданный оборот. BMW M240i начал стремительно набирать скорость, сокращая отставание, и в итоге опередил Tesla на подходе к финишу. Результат удивил всех: немецкое купе преодолело дистанцию за 11,14 секунды, в то время как Tesla Model S показала лишь 12,21 секунды.
Причины поражения Tesla могли быть разными: возможно, автомобиль был не в идеальной технической форме, или пилот допустил ошибку. Не стоит сбрасывать со счетов и разницу в массе: BMW 2 Series – это относительно легкое и аэродинамичное купе, тогда как Model S – тяжелый седан, чей потенциал сложнее реализовать на короткой дистанции.
Этот заезд вновь доказал, что в автоспорте всегда есть место сенсациям. Даже самые технологичные электромобили могут уступить хорошо подготовленной бензиновой машине в руках умелого пилота. Подобные гонки неизменно вызывают огромный ажиотаж и подогревают дискуссии о будущем автомобильной индустрии.
Результаты этой дуэли в Лас-Вегасе еще долго будут обсуждаться как среди поклонников классических спорткаров, так и среди электромобилей. А BMW M240i теперь точно заслужил уважение даже самых преданных фанатов Tesla.
