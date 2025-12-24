Новая BMW M3 EV удивит светодиодной оптикой и дизайном в стиле Vision Concept

24 декабря 2025, 08:32
BMW M3 2027 года с электроприводом впервые показал серийную светотехнику
BMW готовит к выпуску первую электрическую M3. Прототипы уже оснащены серийными фарами и фонарями. Передняя оптика вдохновлена концептом Vision, а задние фонари напоминают iX3. Ожидается старт производства в марте 2027 года. Подробности о новинке держатся в секрете.
Компания BMW продолжает активно тестировать электрическую версию легендарной M3, которая должна стать первой в истории модели с полностью электрической силовой установкой. По информации autoevolution, новинка уже получила серийные передние и задние световые элементы, что говорит о высокой степени готовности к запуску в производство.
Передняя светодиодная оптика выполнена в стиле концепта Vision Driving Experience, который ранее был представлен как демонстрация новых дизайнерских решений и технологий марки. Такой подход придает автомобилю узнаваемый и агрессивный облик, подчеркивая его спортивный характер. Задние фонари, в свою очередь, частично перекликаются с теми, что используются на электрическом кроссовере iX3, но имеют собственные уникальные черты.
Внутри компании проект проходит под заводским индексом ZA0. Ожидается, что серийное производство электрической M3 стартует в марте 2027 года. Это событие станет важной вехой для BMW, ведь впервые культовая «эмка» получит полностью электрическую платформу, что открывает новые возможности для динамики и управляемости.
Пока технические характеристики держатся в секрете, но эксперты предполагают, что новинка получит мощную батарею и несколько электромоторов, обеспечивающих полный привод и впечатляющее ускорение. Также ожидается, что автомобиль будет оснащен современными системами помощи водителю и инновационными решениями в области комфорта и безопасности.
Появление серийных световых элементов на прототипах говорит о том, что разработка близка к финальной стадии. В ближайшие месяцы можно ожидать появления новых подробностей о технической начинке и возможностях будущей M3 EV. Для поклонников марки это долгожданная новость, ведь электрическая M3 обещает стать одной из самых интересных и технологичных моделей в истории BMW.
