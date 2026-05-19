Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

19 мая 2026, 08:21

BMW M3 CS Handschalter: спецверсия с механикой и сниженной мощностью для США и Канады

Впервые за долгие годы: механическая коробка в M3 CS - BMW услышала фанатов

BMW удивила новым M3 CS Handschalter: редкая версия с механической коробкой и задним приводом выходит ограниченным тиражом. Почему производитель решил снизить мощность и как это скажется на цене - мало кто знает детали. Что еще изменилось и чем эта модель отличается от других - объяснил эксперт.

Для российских автолюбителей новость о выходе BMW M3 CS Handschalter может показаться неожиданной, ведь речь идет о редкой версии, которую не так просто встретить даже на дорогах США и Канады. Однако именно такие автомобили формируют тренды, которые со временем доходят и до российского рынка, а иногда и влияют на предпочтения коллекционеров и энтузиастов по всему миру.

Как сообщает Autonews, BMW официально анонсировала выпуск M3 CS Handschalter - это особая модификация, рассчитанная на поклонников классических решений. Впервые за долгое время производитель предложил шестиступенчатую механическую коробку передач в сочетании с задним приводом для версии CS. Такой подход явно рассчитан на тех, кто ценит непосредственное управление и удовольствие от вождения, а не только цифры в технических характеристиках.

Под капотом новинки установлен трехлитровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом, но его мощность снижена до 473 л. с. - это заметно меньше, чем у стандартной M3 CS (543 л. с.). Крутящий момент также уменьшен и составляет 550 Нм против 650 Нм у полноприводной версии. Инженеры BMW объясняют это стремлением сделать автомобиль более сбалансированным и легким: масса машины уменьшена на 34 кг по сравнению с обычной заднеприводной M3, если выбрать опциональные карбоно-керамические тормоза.

Разгон до 96 км/ч занимает 4,1 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 290 км/ч. Для многих поклонников марки важнее не абсолютные показатели, а то, как автомобиль ведет себя на дороге. В этой версии инженеры доработали рулевое управление, шасси и отклик двигателя, а также применили уникальные настройки развала колес и амортизаторы от M4 CSL. Это должно обеспечить более острые ощущения за рулем и подчеркнуть индивидуальность модели.

В отделке экстерьера и интерьера широко используется карбон: крыша, капот, передний сплиттер, корпуса зеркал, задний диффузор и спойлер выполнены из этого материала. В салоне установлены стандартные карбоновые ковшеобразные сиденья M Carbon, что подчеркивает спортивный характер автомобиля и снижает его массу.

Стоимость BMW M3 CS Handschalter 2027 модельного года стартует от 107 100 долларов. Для сравнения, базовая M3 с аналогичной мощностью стоит 79 300 долларов, а более мощная M3 CS в последний год продаж оценивалась в 118 700 долларов. Таким образом, новинка занимает промежуточную позицию по цене, но выделяется уникальным сочетанием характеристик, которых нет у других версий.

Стоит отметить, что ограниченный тираж и ориентация на энтузиастов делают эту модель потенциально интересной для коллекционеров. В последние годы BMW все чаще экспериментирует с лимитированными сериями и необычными решениями, что подтверждает и недавний концепт Vision BMW Alpina, демонстрирующий будущее бренда Alpina после его интеграции в концерн. Кстати, похожий подход к созданию уникальных автомобилей недавно продемонстрировал и Lexus, выпустив кроссовер с необычной отделкой и синтезированным звуком спорткара - подробнее об этом можно узнать в материале о новом трехрядном электрокроссовере Lexus с бамбуком в салоне.

Появление BMW M3 CS Handschalter - это не просто очередная новинка, а сигнал о том, что даже в эпоху электрификации и цифровизации автопроизводители готовы идти навстречу тем, кто ценит традиционные ощущения от вождения. Для российского рынка такие тенденции могут стать ориентиром для будущих предложений, особенно если спрос на подобные автомобили продолжит расти.

Упомянутые модели: BMW M3 (от 3 950 000 Р)
Упомянутые марки: BMW, Alpina
