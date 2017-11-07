7 ноября 2017, 11:57

BMW M3 CS представят в этом месяце

Новая модификация седана BMW M3 CS появится на мировом авторынке уже в этом месяце. Автомобиль будет отличаться более мощным силовым агрегатом и спортивной внешностью.
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BMW M3
Выпускается с 1992 г.
Новый 3 950 000 Р
В частности, разработчики установят на машину карбоновый аэродинамический обвес кузова. Также для облегчения веса и улучшения динамических показателей из карбона выполнят передний сплиттер, задний диффузор и тормозные механизмы. На автомобиле появятся увеличенные стабилизаторы поперечной устойчивости.

Ожидается, что под капотом мощной «тройки» окажется доработанный 3-литровый 6-цилиндровый твин-турбо мотор мощностью 460 л. с. и 600 Нм. С такой «начинкой» BMW M3 CS сможет проехать круг «Северной петли» Нюрбургринга за 7 минут и 40 секунд.

О стоимости особенного «заряженного» автомобиля пока можно только гадать - компания не озвучила официальную цену. Для сравнения: стандартный M3 Competition Package можно приобрести за 71 200 долларов.

 

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Форум BMW M3
Долгожданное обновление модельного ряда легендарных "трешек" - М3 - стало прекрасным подарком для всех поклонников марки, считающих уверенную динамику третьей серии все же "вяловатой" для такого автомобиля. Дизайн обновленного купе получился в меру консервативным, в меру спортивным - что особенно удобно ...
Auto
BMW откажется от «механики» и «роботов»
бмв вы придурки , бмв должно быть только на механике в этом весь кайф , и во вторых кто вам дал право решать за нас потребителей на какой коробке нам ездить .
мороз
Продам пороги на BMW 92M, и двери 90.
Продам пороги на BMW 92M левый и правый, BMW 90 пороги Performance, М стиль. Двери на BMW 90 4 двери.
SISLEY
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BMW M3 CS представят в этом месяце
{{model_1751}} В частности, разработчики установят на машину карбоновый аэродинамический обвес кузова. Также для облегчения веса и улучшения динамических показателей из карбона выполнят передний сплиттер, задний диффузор и тормозные механизмы. На автомобиле появятся увеличенные стабилизаторы поперечной устойчивости.Ожидается, что под капотом мощной «тройки» окажется доработанный 3-литровый 6-цилиндровый твин-турбо мотор мощностью 460 л. с. и 600 Нм. С такой «начинкой» BMW M3 CS сможет проехать круг «Северной петли» Нюрбургринга за 7 минут и 40 секунд. О стоимости особенного «заряженного» автомобиля пока можно только гадать - компания не озвучила официальную цену. Для сравнения: стандартный M3 Competition Package можно приобрести за 71 200 долларов.  
2017-11-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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