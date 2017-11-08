BMW M3 CS: «сотня» за 3,9 секунды
Главная особенность модели – силовой агрегат. Так, 3-литровый турбированный 6-цилиндровый двигатель способен генерировать 460 «лошадей» и 600 Нм крутящего момента. Для сравнения: на обычном М3 этот же мотор выдает 431 силу и 550 Нм. В качестве трансмиссии выступает безальтернативная 7-диапазонная коробка передач с двумя сцеплениями.
Разработчики установили на машину карбоновый аэродинамический обвес кузова. Также для облегчения веса и улучшения динамических показателей из карбона выполнили передний сплиттер, задний диффузор и тормозные механизмы. В результате масса автомобиля составляет 1585 кг, что на 50 кг легче обычной BMW M3.
На автомобиле появились также увеличенные стабилизаторы поперечной устойчивости. В Европе заказы на BMW M3 CS начнут принимать в январе следующего года, а выпуск стартует с марта. Правда, в нашей стране автомобиль, увы, не появится.
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