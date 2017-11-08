8 ноября 2017, 15:25

BMW M3 CS: «сотня» за 3,9 секунды

BMW официально представила самый мощный вариант «заряженного» седана M3. Новинка под названием CS будет выпущена ограниченным тиражом в 1200 экземпляров.
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  BMW M3 CS: «сотня» за 3,9 секунды BMW M3 BMW M3 CS: «сотня» за 3,9 секунды BMW M3 BMW M3 CS: «сотня» за 3,9 секунды BMW M3 BMW M3 CS: «сотня» за 3,9 секунды
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фото
  

Главная особенность модели – силовой агрегат. Так, 3-литровый турбированный 6-цилиндровый двигатель способен генерировать 460 «лошадей» и 600 Нм крутящего момента. Для сравнения: на обычном М3 этот же мотор выдает 431 силу и 550 Нм. В качестве трансмиссии выступает безальтернативная 7-диапазонная коробка передач с двумя сцеплениями.

BMW M3
Выпускается с 1992 г.
Новый 3 950 000 Р
Такое сочетание обеспечило модели отличную динамику. Первые 100 км/ч покоряются уже через 3,9 секунды, а максимальная скорость седана составляет 280 км/ч. Порог ограничителя удалось сдвинуть на 30 км/ч за счет спорт-пакета M Driver’s Package.

Разработчики установили на машину карбоновый аэродинамический обвес кузова. Также для облегчения веса и улучшения динамических показателей из карбона выполнили передний сплиттер, задний диффузор и тормозные механизмы. В результате масса автомобиля составляет 1585 кг, что на 50 кг легче обычной BMW M3.

На автомобиле появились также увеличенные стабилизаторы поперечной устойчивости. В Европе заказы на BMW M3 CS начнут принимать в январе следующего года, а выпуск стартует с марта. Правда, в нашей стране автомобиль, увы, не появится.

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Форум BMW M3
Долгожданное обновление модельного ряда легендарных "трешек" - М3 - стало прекрасным подарком для всех поклонников марки, считающих уверенную динамику третьей серии все же "вяловатой" для такого автомобиля. Дизайн обновленного купе получился в меру консервативным, в меру спортивным - что особенно удобно ...
Auto
BMW откажется от «механики» и «роботов»
бмв вы придурки , бмв должно быть только на механике в этом весь кайф , и во вторых кто вам дал право решать за нас потребителей на какой коробке нам ездить .
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BMW M3 CS: «сотня» за 3,9 секунды
Главная особенность модели – силовой агрегат. Так, 3-литровый турбированный 6-цилиндровый двигатель способен генерировать 460 «лошадей» и 600 Нм крутящего момента. Для сравнения: на обычном М3 этот же мотор выдает 431 силу и 550 Нм. В качестве трансмиссии выступает безальтернативная 7-диапазонная коробка передач с двумя сцеплениями.{{model_1751}} Такое сочетание обеспечило модели отличную динамику. Первые 100 км/ч покоряются уже через 3,9 секунды, а максимальная скорость седана составляет 280 км/ч. Порог ограничителя удалось сдвинуть на 30 км/ч за счет спорт-пакета M Driver’s Package.Разработчики установили на машину карбоновый аэродинамический обвес кузова. Также для облегчения веса и улучшения динамических показателей из карбона выполнили передний сплиттер, задний диффузор и тормозные механизмы. В результате масса автомобиля составляет 1585 кг, что на 50 кг легче обычной BMW M3.На автомобиле появились также увеличенные стабилизаторы поперечной устойчивости. В Европе заказы на BMW M3 CS начнут принимать в январе следующего года, а выпуск стартует с марта. Правда, в нашей стране автомобиль, увы, не появится.
2017-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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