Прощай, бензин: BMW M3 уходит в электричество с мощностью суперкара (но для консерваторов есть сюрприз)

BMW M3 нового поколения: электрическая версия с четырьмя моторами и до 900 л.с.

BMW готовит к выпуску сразу две версии нового M3: электрическую с четырьмя моторами и классическую с доработанным бензиновым двигателем. Модель обещает рекордную мощность и инновационную управляемость. Разбираемся, что изменится и чего ждать от премьеры. Мало кто знает, но такие перемены затрагивают не только фанатов марки.

BMW готовит к выпуску сразу две версии нового M3: электрическую с четырьмя моторами и классическую с доработанным бензиновым двигателем. Модель обещает рекордную мощность и инновационную управляемость. Разбираемся, что изменится и чего ждать от премьеры. Мало кто знает, но такие перемены затрагивают не только фанатов марки.

Для российских автолюбителей новость о новом BMW M3 - не просто очередная премьера, а сигнал о том, как быстро меняются стандарты в мире спортивных автомобилей. Теперь легендарная модель выходит сразу в двух версиях: полностью электрической и с модернизированным бензиновым мотором. Это не только расширяет выбор для покупателей, но и показывает, что даже самые консервативные бренды вынуждены подстраиваться под новые требования рынка.

Электрический BMW M3 построен на платформе «Neue Klasse» и оснащен четырьмя электромоторами, что обеспечивает полный привод и мгновенную реакцию на педаль газа. Инженеры марки разработали уникальную систему управления тягой, которая распределяет мощность между колесами практически без задержек. Благодаря этому автомобиль обещает стать самым быстрым и точным M3 за всю историю модели. По предварительным данным, мощность может достигать 900 л.с., а батарея на 100 кВт·ч позволит не только быстро заряжаться, но и проезжать большие расстояния без подзарядки. Батарея интегрирована в конструкцию кузова, что повышает жесткость и безопасность.

Фото: BMW

Внешне концепт выделяется агрессивным дизайном: широкие колесные арки, массивная C-стойка, аэродинамические зеркала и огромный воздухозаборник на капоте. Передняя оптика с желтыми элементами напоминает гоночные автомобили GT и M Hybrid V8, а внутри - спортивные ковши с яркими ремнями и минималистичный салон, ориентированный на водителя. Даже на заднем ряду установлены спортивные сиденья с ремнями, что подчеркивает характер модели.

Бензиновая версия M3 появится чуть позже - ориентировочно в 2028 году. Она получит доработанный 3,0-литровый битурбо мотор S58, знакомый по нынешним M3 и M4, но с увеличенной мощностью до 600 л.с. Ожидается полный привод и восьмиступенчатый автомат. Такой подход позволяет BMW сохранить верность традициям, не забывая о современных технологиях. Для поклонников классики это, пожалуй, самая важная новость за последние десятилетия.

Интересно, что подобные перемены происходят не только у BMW. Например, недавно индийский хэтчбек тоже получил обновление, став ближе к европейским стандартам - подробности о переменах в Tata Tiago показывают, что тренд на технологичность и универсальность охватывает весь рынок.

Если смотреть шире, появление двух разных M3 - это не просто маркетинговый ход. Это отражение глобального сдвига в автомобильной индустрии, где электрификация и сохранение традиций идут рука об руку. Для России, где интерес к мощным автомобилям стабильно высок, такой выбор может стать определяющим при покупке. Важно помнить: обе версии M3 сохраняют фирменную спортивность, но теперь каждый сможет выбрать подходящий вариант под свои задачи и стиль вождения. По имеющимся данным, электрическая версия выйдет в 2027 году, а бензиновая - в 2028-м. Это событие, которое точно не останется незамеченным среди ценителей быстрых и технологичных машин.