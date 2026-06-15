Прощай, бензин: BMW M3 уходит в электричество с мощностью суперкара (но для консерваторов есть сюрприз)

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

15 июня 2026, 08:23

BMW M3 нового поколения: электрическая версия с четырьмя моторами и до 900 л.с.

BMW M3 нового поколения: электрическая версия с четырьмя моторами и до 900 л.с.

Прощай, бензин: BMW M3 уходит в электричество с мощностью суперкара (но для консерваторов есть сюрприз)

BMW M3 нового поколения: электрическая версия с четырьмя моторами и до 900 л.с.

BMW готовит к выпуску сразу две версии нового M3: электрическую с четырьмя моторами и классическую с доработанным бензиновым двигателем. Модель обещает рекордную мощность и инновационную управляемость. Разбираемся, что изменится и чего ждать от премьеры. Мало кто знает, но такие перемены затрагивают не только фанатов марки.

BMW готовит к выпуску сразу две версии нового M3: электрическую с четырьмя моторами и классическую с доработанным бензиновым двигателем. Модель обещает рекордную мощность и инновационную управляемость. Разбираемся, что изменится и чего ждать от премьеры. Мало кто знает, но такие перемены затрагивают не только фанатов марки.

Для российских автолюбителей новость о новом BMW M3 - не просто очередная премьера, а сигнал о том, как быстро меняются стандарты в мире спортивных автомобилей. Теперь легендарная модель выходит сразу в двух версиях: полностью электрической и с модернизированным бензиновым мотором. Это не только расширяет выбор для покупателей, но и показывает, что даже самые консервативные бренды вынуждены подстраиваться под новые требования рынка.

Электрический BMW M3 построен на платформе «Neue Klasse» и оснащен четырьмя электромоторами, что обеспечивает полный привод и мгновенную реакцию на педаль газа. Инженеры марки разработали уникальную систему управления тягой, которая распределяет мощность между колесами практически без задержек. Благодаря этому автомобиль обещает стать самым быстрым и точным M3 за всю историю модели. По предварительным данным, мощность может достигать 900 л.с., а батарея на 100 кВт·ч позволит не только быстро заряжаться, но и проезжать большие расстояния без подзарядки. Батарея интегрирована в конструкцию кузова, что повышает жесткость и безопасность.

Фото: BMW

Внешне концепт выделяется агрессивным дизайном: широкие колесные арки, массивная C-стойка, аэродинамические зеркала и огромный воздухозаборник на капоте. Передняя оптика с желтыми элементами напоминает гоночные автомобили GT и M Hybrid V8, а внутри - спортивные ковши с яркими ремнями и минималистичный салон, ориентированный на водителя. Даже на заднем ряду установлены спортивные сиденья с ремнями, что подчеркивает характер модели.

Бензиновая версия M3 появится чуть позже - ориентировочно в 2028 году. Она получит доработанный 3,0-литровый битурбо мотор S58, знакомый по нынешним M3 и M4, но с увеличенной мощностью до 600 л.с. Ожидается полный привод и восьмиступенчатый автомат. Такой подход позволяет BMW сохранить верность традициям, не забывая о современных технологиях. Для поклонников классики это, пожалуй, самая важная новость за последние десятилетия.

Интересно, что подобные перемены происходят не только у BMW. Например, недавно индийский хэтчбек тоже получил обновление, став ближе к европейским стандартам - подробности о переменах в Tata Tiago показывают, что тренд на технологичность и универсальность охватывает весь рынок.

Если смотреть шире, появление двух разных M3 - это не просто маркетинговый ход. Это отражение глобального сдвига в автомобильной индустрии, где электрификация и сохранение традиций идут рука об руку. Для России, где интерес к мощным автомобилям стабильно высок, такой выбор может стать определяющим при покупке. Важно помнить: обе версии M3 сохраняют фирменную спортивность, но теперь каждый сможет выбрать подходящий вариант под свои задачи и стиль вождения. По имеющимся данным, электрическая версия выйдет в 2027 году, а бензиновая - в 2028-м. Это событие, которое точно не останется незамеченным среди ценителей быстрых и технологичных машин.

Упомянутые модели: BMW M3 (от 3 950 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ

Похожие материалы БМВ

Флагманский кроссовер Lynk & Co 900 выходит в Россию под новым брендом Nordcross
Novus One: электробайк из карбона с двумя режимами и ценой выше 2 млн рублей
Nordcross 001: как крупный кроссовер с шведскими корнями адаптировали для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Ростовская область Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться