Будет ли бензиновый M3 круче электрического? — Мнение эксперта

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

14 января 2026, 08:30

BMW M3 нового поколения станет электрокаром с четырьмя моторами и батареей 800В

BMW M3 нового поколения станет электрокаром с четырьмя моторами и батареей 800В

BMW готовит революционный M3 с четырьмя электромоторами и батареей более 100 кВт-ч. Ожидается запуск в 2027 году. Подробности о мощности держатся в секрете. Бензиновая версия тоже появится, но с другой архитектурой. Какой M3 выберут фанаты?

BMW M Division раскрыла первые детали о будущем поколении своих последних моделей, и в этот раз речь идет не только о бензиновых монстрах. В центре внимания - полностью новая М3, которая, по слухам, получила имя iM3. Машина уже проходит испытания в суровых условиях Арктики, и, судя по всему, инженеры BMW нашли для нее совершенно новый рецепт.

Главная интрига - силовая установка. Впервые в истории M3 получит четыре электромотора, по одному на каждое колесо. Передние моторы будут сгруппированы в блоки на передней и задней панелях, но каждый будет работать автономно. Встроенные инверторы и аккумулятор на 800 В емкостью более 100 кВт-ч гарантируют не только впечатляющую динамику, но и серьезный запас хода. Официальные данные о производительности пока не разглашаются, но по неофициальным данным речь идет о более чем 738 лошадиных силах - это уровень гибридного ХМ.

BMW пошла дальше простых цифр в разработке электромобиля iM3. Для этой модели инженеры создали продвинутую систему управления тягой, которая максимально эффективно использует рекуперативное торможение, сохраняя при этом фирменную управляемость, характерную для автомобилей M-серии. Для ценителей экстремальных ощущений предусмотрен специальный дрифт-режим, раскрывающий потенциал полного привода. Однако многие технические детали, включая окончательное название модели, пока остаются в секрете.

Ожидается, что презентация электромобиля iM3 состоится в 2027 году, а поступление на рынок — в 2028-м. Но поклонникам классики беспокоиться не стоит: BMW не откажется от бензиновой версии M3.

Упомянутые модели: BMW M3 (от 3 950 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
