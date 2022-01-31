BMW M3 с пробегом: машины, о покупке которых не жалеют
E90 M3 GTS 2010 года
Дорожный автомобиль, отлично чувствовавший себя и на треке. Он получил фиксированный задний подрамник, двигатель V8 объемом 4,4 л мощностью 444 л.с., а также адаптивную подвеску. Эта модель скорее представляет инвестиционный интерес – всего было выпущено 150 машин, а стоят они сейчас 175 тыс. долларов. И это делает машину интересной для коллекционеров.
E30 M3 «Sport Evolution II» 1990 года
Несмотря на солидный возраст, ценник у этой модели повыше, чем у многих новеньких BMW – около 165 тыс. долларов. Одна из самых редких и желанных машин в мире, всего было выпущено 505 штук с двигателем на 2.5 литра мощностью 238 л.с.
E30 M3 «Evolution II» 1988 года
Вышедшая в качестве омологации после того, как FIA потребовала от BMW выпустить 5000 дорожных автомобилей в качестве доказательства, что их 3 серия Группы А основана на серийных автомобилях. Примечательно, что продавать все 5000 машин компании пришлось в течение года. От стандартной Е30 3-й серии у этой машины остались только крыша и двери, все остальное было изменено. А двигатель модель получила и вовсе от суперкара М1. Сегодня эти машины стоят 135 тыс. долларов.
E46 M3 CSL 2003 года
Модель является данью уважения BMW 3.0 CSL 1972 года. Стандартный автомобиль лишен всего, что могло бы его утяжелить. E46 M3 CSL получила крышу из углеродного волокна и пластиковые элементы, армированные стекловолокном. Выпускали модель всего 1 год, за это время вышло 1383 штуки. Ее 6-цилиндровый двигатель объемом 3.2 л обеспечивал мощность до 360 л.с., а уменьшенный вес помог увеличить скорость на поворотах. За такие улучшения приходится немало заплатить, стоимость модели сейчас колеблется от 80 до 120 тысяч долларов.
F80 M3 Jahre ограниченный выпуск 2018 года
Этот седан был выпущен ограниченной серией в 500 единиц по случаю 30-летнего юбилея М3. 150 из выпущенных машин отправились в США, остальные разъехались по другим странам и континентам. Несмотря на редкость, сейчас машина стоит около 65 тыс. долларов.
E90 M3 2011 года
Модель любимая многими, потому что сочетает в себе идеальные качества машины на каждый день и автомобиля для участия в гонках. Нереальная управляемость, превосходный по производительности V8 мощностью 416 л.с. – за рулем этой машины вы всегда испытывали удовольствие от вождения. Найти машину можно примерно за 25 тыс. долларов, но приготовьтесь к тому, что у нее будет очень большой пробег.
F80 M3 2016 года
Модель оснащалась 6-цилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом объемом 3 л и мощностью до 425 л.с. Его внешность – это баланс между немецкой сдержанностью и спортивной агрессией. Сегодня модель с пробегом в базовой комплектации можно найти примерно за 39 тыс. долларов. Среди уникальных опций вы можете рассчитывать на крышу из углеродного волокна и карбон-керамические тормоза.
F80 M3 CS 2018 года
Пожалуй, это самый идеальный М3 с пробегом, который стоит купить. Цена на него начинается примерно от 50 тыс. долларов, но за эти деньги вы получите все, чего только можно желать от седана мощностью 453 л.с. Его турбонаддув не страдает запаздыванием, а 6-цилиндровый двигатель набирает до 7600 оборотов в минуту. Рев выхлопной системы тоже впечатляет, хотя он разный, в зависимости от выбранного режима.
По материалам портала Hotcars.com
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