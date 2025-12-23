Новый облик BMW M4 Coupe: как изменится культовое купе в духе Neue Klasse

23 декабря 2025, 14:15
BMW M4 Coupe второго поколения примерил стиль Neue Klasse в цифровом обновлении
BMW готовит к 2026 году обновленное купе M4 с элементами дизайна Neue Klasse. Компания уже анонсировала участие в CES 2026 с новыми моделями. Подробности о внешности и платформе держатся в секрете. Ожидается, что стиль станет более футуристичным. Следите за новостями, чтобы узнать больше.
В преддверии 2026 года автопроизводители постепенно раскрывают свои планы. Среди них — BMW, которая готовится представить новые разработки на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе. Ключевой премьерой станет кроссовер второго поколения BMW iX3, созданный в новом фирменном стиле Neue Klasse. Однако обновление дизайна затронет не только его: по данным AutoEvolution, дизайнеры уже экспериментируют с экстерьером купе M4, адаптируя его к эстетике будущей эпохи бренда.
В последние месяцы в сети активно обсуждаются рендеры и концепты, показывающие, как может выглядеть BMW M4 Coupe с элементами Neue Klasse. Новый стиль обещает сделать автомобиль более выразительным и современным, сохранив при этом узнаваемые черты спортивного купе. Дизайн станет лаконичнее, с акцентом на чистые линии и технологичные детали, что соответствует общей философии Neue Klasse.
Ожидается, что обновлённый M4 получит не только свежий внешний вид, но и ряд технических новшеств. Хотя официальной информации о платформе пока нет, эксперты предполагают, что модель может перейти на новую архитектуру, ориентированную на электрификацию и цифровизацию. Это позволит улучшить интеграцию систем безопасности, мультимедиа и управления, а также повысить динамические характеристики и комфорт.
Поклонники марки с нетерпением ждут официальных изображений и подробностей о новинке. BMW традиционно сохраняет интригу до последнего, поддерживая интерес к своим премьерам. Уже сейчас можно ожидать, что M4 Coupe нового поколения станет одной из самых обсуждаемых моделей в линейке — сочетание спортивного характера и инновационного дизайна всегда вызывает живой отклик у аудитории.
Премьера обновлённого купе, как ожидается, состоится в течение ближайших месяцев, а серийное производство начнётся не ранее 2026 года. Следите за новостями, чтобы первыми узнавать о будущем BMW M4 и других моделях, воплощающих философию Neue Klasse.
