Новый облик BMW M4 Coupe: как изменится культовое купе в духе Neue Klasse

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

23 декабря 2025, 14:15

BMW M4 Coupe второго поколения примерил стиль Neue Klasse в цифровом обновлении

BMW M4 Coupe второго поколения примерил стиль Neue Klasse в цифровом обновлении

Новый облик BMW M4 Coupe: как изменится культовое купе в духе Neue Klasse

BMW M4 Coupe второго поколения примерил стиль Neue Klasse в цифровом обновлении

BMW готовит к 2026 году обновленное купе M4 с элементами дизайна Neue Klasse. Компания уже анонсировала участие в CES 2026 с новыми моделями. Подробности о внешности и платформе держатся в секрете. Ожидается, что стиль станет более футуристичным. Следите за новостями, чтобы узнать больше.

BMW готовит к 2026 году обновленное купе M4 с элементами дизайна Neue Klasse. Компания уже анонсировала участие в CES 2026 с новыми моделями. Подробности о внешности и платформе держатся в секрете. Ожидается, что стиль станет более футуристичным. Следите за новостями, чтобы узнать больше.

В преддверии 2026 года автопроизводители постепенно раскрывают свои планы. Среди них — BMW, которая готовится представить новые разработки на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе. Ключевой премьерой станет кроссовер второго поколения BMW iX3, созданный в новом фирменном стиле Neue Klasse. Однако обновление дизайна затронет не только его: по данным AutoEvolution, дизайнеры уже экспериментируют с экстерьером купе M4, адаптируя его к эстетике будущей эпохи бренда.

В последние месяцы в сети активно обсуждаются рендеры и концепты, показывающие, как может выглядеть BMW M4 Coupe с элементами Neue Klasse. Новый стиль обещает сделать автомобиль более выразительным и современным, сохранив при этом узнаваемые черты спортивного купе. Дизайн станет лаконичнее, с акцентом на чистые линии и технологичные детали, что соответствует общей философии Neue Klasse.

Ожидается, что обновлённый M4 получит не только свежий внешний вид, но и ряд технических новшеств. Хотя официальной информации о платформе пока нет, эксперты предполагают, что модель может перейти на новую архитектуру, ориентированную на электрификацию и цифровизацию. Это позволит улучшить интеграцию систем безопасности, мультимедиа и управления, а также повысить динамические характеристики и комфорт.

Поклонники марки с нетерпением ждут официальных изображений и подробностей о новинке. BMW традиционно сохраняет интригу до последнего, поддерживая интерес к своим премьерам. Уже сейчас можно ожидать, что M4 Coupe нового поколения станет одной из самых обсуждаемых моделей в линейке — сочетание спортивного характера и инновационного дизайна всегда вызывает живой отклик у аудитории.

Премьера обновлённого купе, как ожидается, состоится в течение ближайших месяцев, а серийное производство начнётся не ранее 2026 года. Следите за новостями, чтобы первыми узнавать о будущем BMW M4 и других моделях, воплощающих философию Neue Klasse.

Упомянутые модели: BMW M4 (от 4 500 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ

Похожие материалы БМВ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калужская область Абакан Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться