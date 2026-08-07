Уникальный BMW M4 Maloo: как спорткар превратился в пикап и почему это вызвало ажиотаж

7 августа 2026, 15:11
BMW M4 Maloo: редкий пикап на базе спорткупе ушел с аукциона дороже нового M4
BMW M4 Maloo: редкий пикап на базе спорткупе ушел с аукциона дороже нового M4
На аукционе в США был продан необычный BMW M4 Maloo - пикап, созданный на базе современного спорткупе. Такой проект не выпускался серийно, а цена оказалась выше, чем у нового M4 Competition. Почему этот случай вызвал интерес у автолюбителей и что в нем особенного - в материале.
Необычный BMW M4 Maloo, созданный энтузиастом DinMann в Калифорнии, был продан на аукционе за 93 000 долларов, что дороже нового BMW M4 Competition. Этот автомобиль сразу приковывает к себе внимание не только из-за своей редкости, но и благодаря нестандартному подходу к тюнингу современных спорткаров.
В основе проекта лежит BMW M4 Competition 2022 года с системой полного привода xDrive. Для превращения купе в двухместный пикап мастера полностью разобрали заднюю часть машины, усилили кузов стальным каркасом и установили грузовую платформу с карбоновой дверью. Такой подход позволяет создать уникальный автомобиль, не имеющий аналогов среди серийных моделей BMW.
Внешний вид BMW M4 Maloo отличается удлиненным обвесом из углеродного волокна, новыми крыльями, боковыми юбками, передним сплиттером и массивным задним диффузором с патрубками выхлопной системы. Крыша была укорочена и заменена карбоновой конструкцией, что добавило спортивности и индивидуальности проекту.
Салон сохраняет спортивный характер M4: внутри установлены карбоновые ковшеобразные кресла с кожаной отделкой, спортивный руль и элементы из карбонового волокна на панели приборов и центральной консоли. Под капотом - 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом, который после доработки получил новые турбокомпрессоры, карбоновый впуск, современную выпускную систему и обновленную электронику. Мощность агрегата превысила стандартные 503 л.с., а за передачу тяги отвечает восьмиступенчатый автомат, полный привод xDrive и спортивный дифференциал.
Интересно, что производитель никогда не выпускал серийный пикап на базе M4, и подобные проекты были созданы исключительно благодаря энтузиастам. Подобный подход к тюнингу напоминает о том, как в других странах владельцы экспериментируют с необычными модификациями — например, японский опыт эксплуатации Lada Largus Cross, — также вызвал немало обсуждений среди экспертов.
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