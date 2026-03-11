Экстремальный BMW M4 разгоняется до четверти мили за 7 секунд — детали и особенности

11 марта 2026, 07:12
BMW M4 с уникальной доработкой удивил результатом на дрэг-стрипе
BMW M4 с уникальной доработкой удивил результатом на дрэг-стрипе
Редко встретишь BMW M4, который способен удивить даже тех, кто далек от автоспорта. Эта машина выделяется не только внешним видом, но и техническими решениями, которые позволяют ей устанавливать новые рекорды на дрэг-стрипе. Почему этот проект обсуждают эксперты и что делает его особенным - разбираемся в материале.
В мире современных автомобилей сложно кого-то удивить, но этот BMW M4 ломает привычные представления о серийных купе. Машина, о которой идет речь, не просто доработана — она буквально создана для того, чтобы шокировать даже самых искушенных поклонников скорости. Главная сенсация - результат на дрэг-полосе: четверть мили за 7 секунд. Это уровень, который раньше был доступен только профессиональным дрэгстерам, а теперь - в кузове узнаваемого BMW M4.
Внешний вид автомобиля сразу выдает свой характер. Огромные задние покрышки, специально приспособленные для максимального сцепления, и новые легкосплавные диски подчеркивают, что перед нами не обычный дорожный спорткар. Кузов окрашен в сочетание матового черного и насыщенного синего, фирменные наклейки намекают на гоночные амбиции. Такой BMW невозможно спутать с серийной маркой — он буквально кричит о своей уникальности.
Техническая начинка не менее впечатляющая. По информации autoevolution, инженеры полностью переработали силовую установку, усилили трансмиссию и подвеску, чтобы выдержать экстремальные нагрузки при старте. Особое внимание уделено системе охлаждения и настройке электроники - без этих доработок добиться столь быстрого разгона было бы невозможно. В результате автомобиль не только сохранил узнаваемый силуэт, но и получил динамику, сравнимую с профессиональными дрэговыми болидами.
Эксперты отмечают, что подобные проекты становятся все более популярными среди энтузиастов, которые стремятся превзойти заводские методы и создать что-то по-настоящему уникальное. BMW M4 - незабываемый пример того, как современные технологии и индивидуальный подход позволяют выйти за рамки привычного.
Интересно, что, несмотря на радикальные изменения, машина сохраняет часть фирменного стиля BMW, что делает ее узнаваемой на фоне других дрэгстеров. Это не просто очередной проект для выставок - автомобиль реально доказывает свою эффективность на практике. Для многих поклонников марки и автоспорта в целом этот BMW M4 стал символом того, как далеко можно зайти в поисках новых рекордов и эмоций за рулем.
Похожие материалы БМВ
-
04.02.2026, 05:09
Новый купе-концепт Alfa Romeo: вызов для BMW M4 и возвращение к спортивным корням
Alfa Romeo готовит концепт купе, который способен встряхнуть рынок спортивных автомобилей. Итальянский бренд, несмотря на фокус на кроссоверах, не забывает о своих традициях. Почему этот проект вызывает столько обсуждений - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 11:58
Владелец BMW M4 в США отказался продавать купе после падения цены на $17 тысяч
Редкий случай на рынке: владелец почти нового BMW M4 Coupe 2026 года в США не согласился на продажу авто после того, как максимальная ставка оказалась на $16 900 ниже его цены покупки. В чем причина такой ситуации и что происходит с ценами на спорткары - разбираемся.Читать далее
-
12.01.2026, 09:03
BMW M4 против Dodge Challenger Hellcat: кто быстрее на четверти мили
BMW M4 и Dodge Challenger SRT Hellcat встретились на дрэг-рейсе. Европейский купе и американский маслкар показали разные подходы к мощности. Результат гонки удивил даже опытных зрителей. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до самого финиша.Читать далее
-
22.10.2025, 13:47
Почти новый BMW M4 с пробегом 20 тысяч км выставлен на продажу
Редкий шанс купить почти новый спорткар. Владелец ездил на нем чуть больше года. Пробег — около 20 тысяч километров. Причина продажи не раскрывается, но автомобиль в отличном состоянии.Читать далее
-
18.06.2025, 08:43
BMW придумала, чем заменить карбон на своих спорткарах
Компания BMW представила инновационный материал, который может стать альтернативой традиционному карбону и при этом быть более экологичным. Новый композит, созданный совместно с швейцарской компанией Bcomp, производится из льняных волокон – того самого растения, из которого веками получают натуральную ткань.Читать далее
-
02.12.2022, 13:19
В Сети набирает популярность новый смешной челлендж: проверяют мощность автомобиля
Говоря о динамике автомобиля, производители обычно приводят показатели разгона от 0 до 100 км/ч, данные о мощности мотора и максимальном крутящем моменте. В Сети предложили альтернативный забавный способ проверки. Для этого понадобится веревка, накрытый скатертью стол и посуда, которую не жалко разбить.Читать далее
-
11.11.2022, 08:18
На испытаниях нового экологичного топлива водители жаловались на вонь и резь в глазах
Японская гоночная серия спортивных автомобилей Super GT планирует заменить в своих спорткарах ископаемое топливо синтетическим и углеродно-нейтральным. Автомобили на новом экологически чистом топливе едут нормально, но водители заметили некоторые странности.Читать далее
-
22.11.2021, 07:21
Резонансное ДТП в центре Москвы, в котором погиб известный блогер: новые подробности и видео
Субботняя авария на Кутузовском, в которой погибли автоблогер Саид Губденский и его друг, продолжает обрастать подробностями. Эксперты полагают, что у мощного BMW M4 были отключены все штатные системы стабилизации. Кадры с видеорегистратора доказывают – машину занесло.Читать далее
-
22.09.2021, 11:50
Почему так много современных автомобилей терпят неудачу на лосином тесте
Тест на скоростное маневрирование, или так называемый «лосиный тест», придумали в Швеции. Он имитирует объезд внезапно появившегося на дороге препятствия (лося). Водителю предстоит выполнить двойную перестановку, но с этим справляются далеко не все автомобили.Читать далее
-
23.01.2019, 10:23
7 самых быстрых автомобилей в России
В ежедневных пробках по утрам и вечерам в голове многих водителей гуляет только один вопрос: для кого вообще выпускают мощные динамичные машины? Тем не менее, российские автомобилисты любят шустрые моторы под капотом. Правда, «выжимают» из них потенциал не в часы пик, а на загородных трассах. Читать далее
Похожие материалы БМВ
-
04.02.2026, 05:09
Новый купе-концепт Alfa Romeo: вызов для BMW M4 и возвращение к спортивным корням
Alfa Romeo готовит концепт купе, который способен встряхнуть рынок спортивных автомобилей. Итальянский бренд, несмотря на фокус на кроссоверах, не забывает о своих традициях. Почему этот проект вызывает столько обсуждений - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 11:58
Владелец BMW M4 в США отказался продавать купе после падения цены на $17 тысяч
Редкий случай на рынке: владелец почти нового BMW M4 Coupe 2026 года в США не согласился на продажу авто после того, как максимальная ставка оказалась на $16 900 ниже его цены покупки. В чем причина такой ситуации и что происходит с ценами на спорткары - разбираемся.Читать далее
-
12.01.2026, 09:03
BMW M4 против Dodge Challenger Hellcat: кто быстрее на четверти мили
BMW M4 и Dodge Challenger SRT Hellcat встретились на дрэг-рейсе. Европейский купе и американский маслкар показали разные подходы к мощности. Результат гонки удивил даже опытных зрителей. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до самого финиша.Читать далее
-
22.10.2025, 13:47
Почти новый BMW M4 с пробегом 20 тысяч км выставлен на продажу
Редкий шанс купить почти новый спорткар. Владелец ездил на нем чуть больше года. Пробег — около 20 тысяч километров. Причина продажи не раскрывается, но автомобиль в отличном состоянии.Читать далее
-
18.06.2025, 08:43
BMW придумала, чем заменить карбон на своих спорткарах
Компания BMW представила инновационный материал, который может стать альтернативой традиционному карбону и при этом быть более экологичным. Новый композит, созданный совместно с швейцарской компанией Bcomp, производится из льняных волокон – того самого растения, из которого веками получают натуральную ткань.Читать далее
-
02.12.2022, 13:19
В Сети набирает популярность новый смешной челлендж: проверяют мощность автомобиля
Говоря о динамике автомобиля, производители обычно приводят показатели разгона от 0 до 100 км/ч, данные о мощности мотора и максимальном крутящем моменте. В Сети предложили альтернативный забавный способ проверки. Для этого понадобится веревка, накрытый скатертью стол и посуда, которую не жалко разбить.Читать далее
-
11.11.2022, 08:18
На испытаниях нового экологичного топлива водители жаловались на вонь и резь в глазах
Японская гоночная серия спортивных автомобилей Super GT планирует заменить в своих спорткарах ископаемое топливо синтетическим и углеродно-нейтральным. Автомобили на новом экологически чистом топливе едут нормально, но водители заметили некоторые странности.Читать далее
-
22.11.2021, 07:21
Резонансное ДТП в центре Москвы, в котором погиб известный блогер: новые подробности и видео
Субботняя авария на Кутузовском, в которой погибли автоблогер Саид Губденский и его друг, продолжает обрастать подробностями. Эксперты полагают, что у мощного BMW M4 были отключены все штатные системы стабилизации. Кадры с видеорегистратора доказывают – машину занесло.Читать далее
-
22.09.2021, 11:50
Почему так много современных автомобилей терпят неудачу на лосином тесте
Тест на скоростное маневрирование, или так называемый «лосиный тест», придумали в Швеции. Он имитирует объезд внезапно появившегося на дороге препятствия (лося). Водителю предстоит выполнить двойную перестановку, но с этим справляются далеко не все автомобили.Читать далее
-
23.01.2019, 10:23
7 самых быстрых автомобилей в России
В ежедневных пробках по утрам и вечерам в голове многих водителей гуляет только один вопрос: для кого вообще выпускают мощные динамичные машины? Тем не менее, российские автомобилисты любят шустрые моторы под капотом. Правда, «выжимают» из них потенциал не в часы пик, а на загородных трассах. Читать далее