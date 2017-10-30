30 октября 2017, 17:45

BMW M5 поступил на службу чемпионата MotoGP

Спортивный седан BMW M5 нового поколения стал автомобилем безопасности для мотоциклетной гоночной серии MotoGP. Модель отличается наличием светодиодной «люстры» и карбоновыми элементами.
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  BMW M5 поступил на службу чемпионата MotoGP BMW M5 BMW M5 поступил на службу чемпионата MotoGP BMW M5 BMW M5 поступил на службу чемпионата MotoGP
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фото
  

BMW M5
Выпускается с 1985 г.
Новый 5 490 000 Р
Также внешне седан можно узнать по боковым «юбкам», заднему диффузору и спойлеру. В салоне установлены гоночные «ковши» от купе M4 GTS. Для безопасности на «пятерке» имеется новый титановый выпуск.

Под капотом изменений, скорее всего, не произошло. Модель приводится в движение доработанным 4,4-литровым твин-турбо мотором V8, мощность которого составляет 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента. До 100 км/ч машина разгоняется за 4,4 секунды, а максимальная скорость искусственно ограничена на отметке 250 км/ч.

Впервые увидеть автомобиль безопасности BMW M5 для MotoGP можно будет в рамках финального этапа сезона в испанской Валенсии. Он состоится уже с 10 до 12 ноября.

Автоспорт БМВ М5

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BMW M5 поступил на службу чемпионата MotoGP
{{model_137}}Также внешне седан можно узнать по боковым «юбкам», заднему диффузору и спойлеру. В салоне установлены гоночные «ковши» от купе M4 GTS. Для безопасности на «пятерке» имеется новый титановый выпуск.Под капотом изменений, скорее всего, не произошло. Модель приводится в движение доработанным 4,4-литровым твин-турбо мотором V8, мощность которого составляет 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента. До 100 км/ч машина разгоняется за 4,4 секунды, а максимальная скорость искусственно ограничена на отметке 250 км/ч.Впервые увидеть автомобиль безопасности BMW M5 для MotoGP можно будет в рамках финального этапа сезона в испанской Валенсии. Он состоится уже с 10 до 12 ноября.
2017-10-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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