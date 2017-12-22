BMW M5 стал самым быстрым седаном Шанхайской трассы
Гоночная трасса в Шанхае, где проходят заезды Формулы-1, стала местом испытания силы «горячего» седана BMW M5. Автомобиль смог преодолеть круг за рекордные 2 минуты 22,828 секунды.
BMW M5
Выпускается с 1985 г.
Новый 5 490 000 Р
Автомобиль приводится в движение 4,4-литровым битурбированным двигателем V8, мощность которого составляет 600 л. с. В качестве трансмиссии выступает 8-диапазонная автоматическая коробка передач. Привод – полный, с возможностью отключения подачи тяги на переднюю ось.
С такой «начинкой» BMW M5 способен набирать первые 100 км/ч с места всего за 3,4 секунды, а максимальная скорость составляет при этом 305 км/ч. Напомним, что премьера нового поколения автомобиля состоялась в мае этого года.
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