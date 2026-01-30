Почему новый BMW M5 Touring может стать самым желанным универсалом для семьи и драйва в 2026 году

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

30 января 2026, 09:16

BMW впервые за долгое время выпускает сразу две версии M5 - седан и универсал Touring. Новинка нацелена на конкуренцию с обновленным Audi RS 6 Avant и обещает сочетание практичности с настоящей спортивной динамикой. Чем удивит M5 Touring - разбираемся в деталях.

В 2026 году BMW решилась на смелый шаг: классическая линейка M5 теперь включает в себя не только классический седан, но и универсал Touring. Это событие уже вызвало официальную дискуссию среди поклонников быстрых семейных автомобилей. Причина проста – M5 Touring нацелен на прямую конкуренцию с Audi RS 6 Avant, который долгие годы считался эталоном среди мощных универсалов. Теперь же BMW предлагает альтернативу, способную изменить расстановку сил в этом сегменте.

Главная интрига - сможет ли новый M5 Touring не только догнать, но и обойти конкурента по всем ключевым параметрам. Универсал BMW обещает не просто вместительный багажник, а полноценный семейный автомобиль, не имеющий аналогов в динамике и управляемости. Для российского рынка, где универсалы традиционно ценятся за практичность, появление таких моделей — знаковое событие. Особенно на фоне растущего интереса к мощным и универсальным автомобилям, способным справиться с любыми дорожными условиями.

Внешне M5 Touring выглядит агрессивно и современно: массивные колесные арки, фирменная решетка радиатора и выразительные линии кузова сразу выдают спортивный характер. Но за эффектной внешностью скрывается не менее впечатляющая техника. По информации autoevolution, под капотом сложная гибридная силовая установка, сочетающая бензиновый двигатель с электромотором. Такой тандем позволит не только снизить расход топлива, но и обеспечить мгновенный отклик на газ, что особенно важно для любителей активной езды.

Интерьер M5 Touring выполнен в лучших традициях BMW: качественные материалы, продуманная эргономика и современные технологии. В салоне водителя встречает цифровая приборная панель. Особое внимание уделено багажному отделению - теперь это не просто спортивный автомобиль, а настоящий помощник для семьи, путешествий и активного отдыха.

Эксперты отмечают, что появление M5 Touring может изменить отношение к универсалам в целом. Если раньше такие автомобили воспринимались как компромисс между спортом и практичностью, то теперь BMW доказывает: можно получить оба качества без уступок. В условиях российского рынка, где универсалы часто выбирают за универсальность и надежность, новая модель способна привлечь внимание не только энтузиастов, но и прагматичных покупателей.

Вопрос цены остается открытым, но уже сейчас ясно: M5 Touring станет одной из самых обсуждаемых новинок года. Сочетание производительности, комфорта и практичности делает его лидирующим предложением на рынке. Ожидается, что спрос на такие автомобили будет только расти, особенно среди тех, кто не готов жертвовать ни динамикой, ни ожиданием удобств для семьи.

Упомянутые модели: BMW M5 (от 9 080 000 Р), Audi RS6 (от 6 775 000 Р)
Упомянутые марки: BMW, Audi
