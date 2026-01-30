Почему новый BMW M5 Touring может стать самым желанным универсалом для семьи и драйва в 2026 году

BMW M5 Touring 2026: универсал, который бросает вызов Audi RS 6 Avant

BMW впервые за долгое время выпускает сразу две версии M5 - седан и универсал Touring. Новинка нацелена на конкуренцию с обновленным Audi RS 6 Avant и обещает сочетание практичности с настоящей спортивной динамикой. Чем удивит M5 Touring - разбираемся в деталях.

В 2026 году BMW решилась на смелый шаг: классическая линейка M5 теперь включает в себя не только классический седан, но и универсал Touring. Это событие уже вызвало официальную дискуссию среди поклонников быстрых семейных автомобилей. Причина проста – M5 Touring нацелен на прямую конкуренцию с Audi RS 6 Avant, который долгие годы считался эталоном среди мощных универсалов. Теперь же BMW предлагает альтернативу, способную изменить расстановку сил в этом сегменте.

Главная интрига - сможет ли новый M5 Touring не только догнать, но и обойти конкурента по всем ключевым параметрам. Универсал BMW обещает не просто вместительный багажник, а полноценный семейный автомобиль, не имеющий аналогов в динамике и управляемости. Для российского рынка, где универсалы традиционно ценятся за практичность, появление таких моделей — знаковое событие. Особенно на фоне растущего интереса к мощным и универсальным автомобилям, способным справиться с любыми дорожными условиями.

Внешне M5 Touring выглядит агрессивно и современно: массивные колесные арки, фирменная решетка радиатора и выразительные линии кузова сразу выдают спортивный характер. Но за эффектной внешностью скрывается не менее впечатляющая техника. По информации autoevolution, под капотом сложная гибридная силовая установка, сочетающая бензиновый двигатель с электромотором. Такой тандем позволит не только снизить расход топлива, но и обеспечить мгновенный отклик на газ, что особенно важно для любителей активной езды.

Интерьер M5 Touring выполнен в лучших традициях BMW: качественные материалы, продуманная эргономика и современные технологии. В салоне водителя встречает цифровая приборная панель. Особое внимание уделено багажному отделению - теперь это не просто спортивный автомобиль, а настоящий помощник для семьи, путешествий и активного отдыха.

Эксперты отмечают, что появление M5 Touring может изменить отношение к универсалам в целом. Если раньше такие автомобили воспринимались как компромисс между спортом и практичностью, то теперь BMW доказывает: можно получить оба качества без уступок. В условиях российского рынка, где универсалы часто выбирают за универсальность и надежность, новая модель способна привлечь внимание не только энтузиастов, но и прагматичных покупателей.

Вопрос цены остается открытым, но уже сейчас ясно: M5 Touring станет одной из самых обсуждаемых новинок года. Сочетание производительности, комфорта и практичности делает его лидирующим предложением на рынке. Ожидается, что спрос на такие автомобили будет только расти, особенно среди тех, кто не готов жертвовать ни динамикой, ни ожиданием удобств для семьи.