Редкий BMW M6 с пробегом 88 000 миль резко подешевел на аукционе — что происходит с рынком ретроавто

BMW M6 1987 года: падение стоимости на 35% за пять лет удивило экспертов

В 2026 году на аукционе был продан BMW M6 1987 года в эффектном цвете Cinnabar Red с белым кожаным салоном и пробегом 88 000 миль. За пять лет стоимость автомобиля снизилась на треть, что вызывает вопросы у коллекционеров и инвесторов. Почему рынок ретроавтомобилей меняется именно сейчас - разбираемся в деталях.

Рынок классических автомобилей продолжает удивлять даже опытных коллекционеров. На этот раз в центре внимания оказался BMW M6 1987 года выпуска, окрашенный в насыщенный Cinnabar Red и оснащенный салоном из белой кожи Lotus White. Эта машина с пробегом около 88 000 миль недавно ушла с аукциона за 47 000 долларов, что выглядит особенно контрастно на фоне ее стоимости в 2021 году, когда она оценивалась в внушительные 72 524 доллара. Такое резкое падение цены в краткосрочной перспективе вызывает серьезные вопросы у поклонников марки, привыкших считать подобные модели надежным активом.

Эксперты отмечают, что, несмотря на культовый статус BMW M6 первого поколения, этот автомобиль не всегда воспринимается как безусловная классика. Его техническая начинка — 3,5-литровый двигатель S38 с шестью цилиндрами — до сих пор считается эталоном для ценителей немецких спорткаров, однако спрос на такие машины в последние годы заметно снизился. Причины кроются не только в изменении вкусов коллекционеров, но и в общей динамике рынка: современные ретроавтомобили все чаще теряют в цене, особенно если речь идет о моделях, которые еще недавно считались инвестиционно привлекательными.

Интересно, что подобные явления наблюдаются не только среди классических бензиновых купе. Например, премиальные электромобили также сталкиваются с резким падением стоимости после нескольких лет эксплуатации. Ярким примером является Audi RS e-tron GT, который после минимального пробега был продан почти вдвое дешевле первоначальной цены — подробнее об этом можно узнать в материале о неожиданном обвале цен на электроседан Audi .

Возвращаясь к BMW M6, стоит отметить, что подобные сделки становятся все более частными. Владельцы, рассчитывающие на стабильный рост стоимости своих автомобилей, сталкиваются с проблемами новой реальности: рынок становится менее доступным, интерес к рассматриваемым моделям может меняться буквально за несколько сезонов. Для тех, кто рассматривает покупку ретроавто как долгосрочную инвестицию, это тревожный сигнал. С другой стороны, для настоящих энтузиастов открываются новые возможности приобретения классических машин по более доступным ценам.