Редкий BMW M6 с пробегом 88 000 миль резко подешевел на аукционе — что происходит с рынком ретроавто

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 марта 2026, 04:22

BMW M6 1987 года: падение стоимости на 35% за пять лет удивило экспертов

BMW M6 1987 года: падение стоимости на 35% за пять лет удивило экспертов

Редкий BMW M6 с пробегом 88 000 миль резко подешевел на аукционе — что происходит с рынком ретроавто

BMW M6 1987 года: падение стоимости на 35% за пять лет удивило экспертов

В 2026 году на аукционе был продан BMW M6 1987 года в эффектном цвете Cinnabar Red с белым кожаным салоном и пробегом 88 000 миль. За пять лет стоимость автомобиля снизилась на треть, что вызывает вопросы у коллекционеров и инвесторов. Почему рынок ретроавтомобилей меняется именно сейчас - разбираемся в деталях.

В 2026 году на аукционе был продан BMW M6 1987 года в эффектном цвете Cinnabar Red с белым кожаным салоном и пробегом 88 000 миль. За пять лет стоимость автомобиля снизилась на треть, что вызывает вопросы у коллекционеров и инвесторов. Почему рынок ретроавтомобилей меняется именно сейчас - разбираемся в деталях.

Рынок классических автомобилей продолжает удивлять даже опытных коллекционеров. На этот раз в центре внимания оказался BMW M6 1987 года выпуска, окрашенный в насыщенный Cinnabar Red и оснащенный салоном из белой кожи Lotus White. Эта машина с пробегом около 88 000 миль недавно ушла с аукциона за 47 000 долларов, что выглядит особенно контрастно на фоне ее стоимости в 2021 году, когда она оценивалась в внушительные 72 524 доллара. Такое резкое падение цены в краткосрочной перспективе вызывает серьезные вопросы у поклонников марки, привыкших считать подобные модели надежным активом.

Эксперты отмечают, что, несмотря на культовый статус BMW M6 первого поколения, этот автомобиль не всегда воспринимается как безусловная классика. Его техническая начинка — 3,5-литровый двигатель S38 с шестью цилиндрами — до сих пор считается эталоном для ценителей немецких спорткаров, однако спрос на такие машины в последние годы заметно снизился. Причины кроются не только в изменении вкусов коллекционеров, но и в общей динамике рынка: современные ретроавтомобили все чаще теряют в цене, особенно если речь идет о моделях, которые еще недавно считались инвестиционно привлекательными.

Интересно, что подобные явления наблюдаются не только среди классических бензиновых купе. Например, премиальные электромобили также сталкиваются с резким падением стоимости после нескольких лет эксплуатации. Ярким примером является Audi RS e-tron GT, который после минимального пробега был продан почти вдвое дешевле первоначальной цены — подробнее об этом можно узнать в материале о неожиданном обвале цен на электроседан Audi .

Возвращаясь к BMW M6, стоит отметить, что подобные сделки становятся все более частными. Владельцы, рассчитывающие на стабильный рост стоимости своих автомобилей, сталкиваются с проблемами новой реальности: рынок становится менее доступным, интерес к рассматриваемым моделям может меняться буквально за несколько сезонов. Для тех, кто рассматривает покупку ретроавто как долгосрочную инвестицию, это тревожный сигнал. С другой стороны, для настоящих энтузиастов открываются новые возможности приобретения классических машин по более доступным ценам.

Упомянутые модели: BMW M6 (от 8 050 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ

Похожие материалы БМВ

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Ульяновск Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться